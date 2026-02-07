Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

El Ayuntamiento de Puente Genil ha acogido en la mañana de este sábado 7 de febrero, una nueva reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), presidida por el alcalde y director del Plan, Sergio Velasco, para evaluar la situación meteorológica y coordinar las actuaciones preventivas ante el nuevo episodio de lluvias y fuertes rachas de viento de la borrasca Marta previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET mantiene para este sábado y domingo 8 diferentes niveles de aviso (amarillo y naranja) por lluvia y viento. El pronóstico es de precipitaciones —con acumulados previstos de 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas—, así como rachas por viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Este aviso descenderá posteriormente a nivel amarillo hasta las 19.59 horas.

Durante la reunión se ha subrayado que la saturación del terreno incrementa la probabilidad de incidencias como caída de árboles o desprendimientos de elementos en edificios, así como posibles cortes puntuales de vías, suministro eléctrico o comunicaciones. Los servicios municipales mantienen un seguimiento permanente de estas situaciones, con equipos de Egemasa revisando arbolado en distintos puntos del término municipal, especialmente en zonas donde ya se han producido incidencias.

Actuación preventiva en varias calles

Asimismo, se va a trabajar de forma preventiva en la identificación de áreas especialmente vulnerables —como Río de Oro, calle Feria, calle Bailén, determinados puntos de la calle Nueva y varias aldeas— para reforzar la atención a personas en situación de posible riesgo, en caso de que la situación empeore.

En relación con infraestructuras y edificaciones, se ha informado de la visita prevista de un ingeniero al cerro de los Poetas para revisar la estabilidad del terreno y el estado de los muros traseros, sin que por el momento existan indicios de riesgo grave. La carretera de Río de Oro permanece cortada por precaución.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del viento y comunicar cualquier incidencia a la Policía Local.

En Directo

Miguel Heredia Alivio e incertidumbre entre los afectados por las inundaciones de Alcolea Alivio entre los afectados por las inundaciones de la barriada de Alcolea, aunque incertidumbre de cara a lo que viene. El nivel del arroyo de Guadalbarbo ha disminuido sensiblemente esta jornada, lo que está permitiendo a más vecinos y vecinas acudir a sus viviendas para recuperar algunas de sus pertenencias en estos momentos.

Araceli R. Arjona José María Bellido, alcalde de Córdoba (i), junto a Juanma Moreno, este sábado, en el Puente Romano. / Víctor Castro El Ayuntamiento ha revisado el estado de los puentes de Córdoba El alcalde de Córdoba ha explicado que no hay motivo de preocupación de momento sobre la posibilidad de que el agua pueda entrar en el casco urbano de Córdoba y tampoco sobre la seguridad de los puentes, ya que hay una empresa contratada para la revisión de estas infraestructuras y están bien.

Araceli R. Arjona Juanma Moreno (d), junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, este sábado, junto al Puente Romano. / Víctor Castro Daños millonarios causados por el temporal El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en Córdoba que "el impacto económico del temporal va a ser millonario" y que a partir del martes o miércoles se hará la cuantificación de los daños sobre todo en el sector primario, de la agricultura, pesca y ganadería así como en las infraestructuras. Solo en las carreteras, el impacto de las obras supera los 500 millones de euros. Por tanto, ha dicho, "quiero empezar a trasladar al Gobierno la necesidad de cooperar con el fondo de cooperación y el fondo de solidaridad europeo".

Araceli R. Arjona No hay previsión de nuevos desalojos en Córdoba El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha informado de que el escenario sigue siendo el de las inundaciones de 2010 y que no hay previsión de nuevos desalojos en la capital, donde más de 700 viviendas han sido desalojadas y 1.100 personas permanecen fuera de sus hogares