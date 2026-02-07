Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

La saturación del terreno y el pronóstico de la Aemet incrementan la probabilidad de incidencias

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Puente Genil.

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia de Puente Genil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Puente Genil ha acogido en la mañana de este sábado 7 de febrero, una nueva reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), presidida por el alcalde y director del Plan, Sergio Velasco, para evaluar la situación meteorológica y coordinar las actuaciones preventivas ante el nuevo episodio de lluvias y fuertes rachas de viento de la borrasca Marta previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET mantiene para este sábado y domingo 8 diferentes niveles de aviso (amarillo y naranja) por lluvia y viento. El pronóstico es de precipitaciones —con acumulados previstos de 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas—, así como rachas por viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Este aviso descenderá posteriormente a nivel amarillo hasta las 19.59 horas.

Durante la reunión se ha subrayado que la saturación del terreno incrementa la probabilidad de incidencias como caída de árboles o desprendimientos de elementos en edificios, así como posibles cortes puntuales de vías, suministro eléctrico o comunicaciones. Los servicios municipales mantienen un seguimiento permanente de estas situaciones, con equipos de Egemasa revisando arbolado en distintos puntos del término municipal, especialmente en zonas donde ya se han producido incidencias.

Actuación preventiva en varias calles

Asimismo, se va a trabajar de forma preventiva en la identificación de áreas especialmente vulnerables —como Río de Oro, calle Feria, calle Bailén, determinados puntos de la calle Nueva y varias aldeas— para reforzar la atención a personas en situación de posible riesgo, en caso de que la situación empeore.

En relación con infraestructuras y edificaciones, se ha informado de la visita prevista de un ingeniero al cerro de los Poetas para revisar la estabilidad del terreno y el estado de los muros traseros, sin que por el momento existan indicios de riesgo grave. La carretera de Río de Oro permanece cortada por precaución.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del viento y comunicar cualquier incidencia a la Policía Local.

