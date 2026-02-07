Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma del Río habilita nuevas alternativas al tráfico, pendientes del caudal del Guadalquivir

La subdelegada del Gobierno visita Palma del Río ante el riesgo de inundaciones por la crecida del Guadalquivir

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La subdelegada del gobiero en Córdoba, Ana López, visita la localidad este sábado.

La subdelegada del gobiero en Córdoba, Ana López, visita la localidad este sábado. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

Palma del Río recibe este sábado la visita de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, que se ha trasladado a la localidad preocupada por el estado de los ríos, Genil y Guadalquivir a su paso por la localidad.

En esta jornada de sábado, la lluvia puede provocar más dificultades para los vecinos de Palma del Río, por lo que la alcaldesa, Matilde Esteo, ha anunciado el cierre del tráfico rodado de la calle Rioseco, la mayor preocupación ahora para todas las autoridades. Se habilita por tanto, la alternativa para el tráfico rodado por Plaza Mayor de Andalucía y calle Feria, una zona habitualmente cerrada al tráfico y con prioridad peatonal. Se mantendrá esta instrucción mientras haya riesgo de inundación en Rioseco.

Cortes de calle (en rojo) y aperturas (en verde) al tráfico en Palma del Río.

Cortes de calle (en rojo) y aperturas (en verde) al tráfico en Palma del Río. / CÓRDOBA

La ciudad sigue muy pendiente de la crecida del Guadalquivir porque el río Genil baja su caudal.

