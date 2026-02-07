Palma del Río habilita nuevas alternativas al tráfico, pendientes del caudal del Guadalquivir

Palma del Río recibe este sábado la visita de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, que se ha trasladado a la localidad preocupada por el estado de los ríos, Genil y Guadalquivir a su paso por la localidad.

En esta jornada de sábado, la lluvia puede provocar más dificultades para los vecinos de Palma del Río, por lo que la alcaldesa, Matilde Esteo, ha anunciado el cierre del tráfico rodado de la calle Rioseco, la mayor preocupación ahora para todas las autoridades. Se habilita por tanto, la alternativa para el tráfico rodado por Plaza Mayor de Andalucía y calle Feria, una zona habitualmente cerrada al tráfico y con prioridad peatonal. Se mantendrá esta instrucción mientras haya riesgo de inundación en Rioseco.

Cortes de calle (en rojo) y aperturas (en verde) al tráfico en Palma del Río. / CÓRDOBA

La ciudad sigue muy pendiente de la crecida del Guadalquivir porque el río Genil baja su caudal.

En Directo

Miguel Heredia Alivio e incertidumbre entre los afectados por las inundaciones de Alcolea Alivio entre los afectados por las inundaciones de la barriada de Alcolea, aunque incertidumbre de cara a lo que viene. El nivel del arroyo de Guadalbarbo ha disminuido sensiblemente esta jornada, lo que está permitiendo a más vecinos y vecinas acudir a sus viviendas para recuperar algunas de sus pertenencias en estos momentos.

Araceli R. Arjona José María Bellido, alcalde de Córdoba (i), junto a Juanma Moreno, este sábado, en el Puente Romano. / Víctor Castro El Ayuntamiento ha revisado el estado de los puentes de Córdoba El alcalde de Córdoba ha explicado que no hay motivo de preocupación de momento sobre la posibilidad de que el agua pueda entrar en el casco urbano de Córdoba y tampoco sobre la seguridad de los puentes, ya que hay una empresa contratada para la revisión de estas infraestructuras y están bien.

Araceli R. Arjona Juanma Moreno (d), junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, este sábado, junto al Puente Romano. / Víctor Castro Daños millonarios causados por el temporal El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en Córdoba que "el impacto económico del temporal va a ser millonario" y que a partir del martes o miércoles se hará la cuantificación de los daños sobre todo en el sector primario, de la agricultura, pesca y ganadería así como en las infraestructuras. Solo en las carreteras, el impacto de las obras supera los 500 millones de euros. Por tanto, ha dicho, "quiero empezar a trasladar al Gobierno la necesidad de cooperar con el fondo de cooperación y el fondo de solidaridad europeo".

Araceli R. Arjona No hay previsión de nuevos desalojos en Córdoba El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha informado de que el escenario sigue siendo el de las inundaciones de 2010 y que no hay previsión de nuevos desalojos en la capital, donde más de 700 viviendas han sido desalojadas y 1.100 personas permanecen fuera de sus hogares