Borrasca Marta
Palma del Río habilita nuevas alternativas al tráfico, pendientes del caudal del Guadalquivir
La subdelegada del Gobierno visita Palma del Río ante el riesgo de inundaciones por la crecida del Guadalquivir
La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
Palma del Río recibe este sábado la visita de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, que se ha trasladado a la localidad preocupada por el estado de los ríos, Genil y Guadalquivir a su paso por la localidad.
En esta jornada de sábado, la lluvia puede provocar más dificultades para los vecinos de Palma del Río, por lo que la alcaldesa, Matilde Esteo, ha anunciado el cierre del tráfico rodado de la calle Rioseco, la mayor preocupación ahora para todas las autoridades. Se habilita por tanto, la alternativa para el tráfico rodado por Plaza Mayor de Andalucía y calle Feria, una zona habitualmente cerrada al tráfico y con prioridad peatonal. Se mantendrá esta instrucción mientras haya riesgo de inundación en Rioseco.
La ciudad sigue muy pendiente de la crecida del Guadalquivir porque el río Genil baja su caudal.
Miguel Heredia
Alivio e incertidumbre entre los afectados por las inundaciones de Alcolea
Alivio entre los afectados por las inundaciones de la barriada de Alcolea, aunque incertidumbre de cara a lo que viene. El nivel del arroyo de Guadalbarbo ha disminuido sensiblemente esta jornada, lo que está permitiendo a más vecinos y vecinas acudir a sus viviendas para recuperar algunas de sus pertenencias en estos momentos.
Araceli R. Arjona
El Ayuntamiento ha revisado el estado de los puentes de Córdoba
El alcalde de Córdoba ha explicado que no hay motivo de preocupación de momento sobre la posibilidad de que el agua pueda entrar en el casco urbano de Córdoba y tampoco sobre la seguridad de los puentes, ya que hay una empresa contratada para la revisión de estas infraestructuras y están bien.
Araceli R. Arjona
Daños millonarios causados por el temporal
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado en Córdoba que "el impacto económico del temporal va a ser millonario" y que a partir del martes o miércoles se hará la cuantificación de los daños sobre todo en el sector primario, de la agricultura, pesca y ganadería así como en las infraestructuras. Solo en las carreteras, el impacto de las obras supera los 500 millones de euros. Por tanto, ha dicho, "quiero empezar a trasladar al Gobierno la necesidad de cooperar con el fondo de cooperación y el fondo de solidaridad europeo".
Araceli R. Arjona
No hay previsión de nuevos desalojos en Córdoba
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha informado de que el escenario sigue siendo el de las inundaciones de 2010 y que no hay previsión de nuevos desalojos en la capital, donde más de 700 viviendas han sido desalojadas y 1.100 personas permanecen fuera de sus hogares
Presupuestos y petición de apoyo
Juanma Moreno ha explicado que todos los presupuestos estarán supeditados a las ayudas necesarias y a recuperar las infraestructuras y la movilidad, y ha pedido apoyo al Gobierno a través de los fondos de contingencias así como a los fondos europeos previstos para atender estas circunstancias.
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas