Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado

La crecida de ríos y arroyos y los desprendimientos de taludes, así como daños en la calzada mantienen cerradas al tráfico 16 vías de titularidad provincial y autonómica

CÓRDOBA

Emilia Lora

Emilia Lora

Tras el paso de Leonardo, la borrasca Marta continúa haciendo daños en la red viaria de la provincia de Córdoba y este sábado son 16 las carreteras de titularidad autonómica y provincial que se encuentran cerradas al tráfico, según la información facilitada por la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En algunas de ellas preocupa la situación, bien porque los servicios de mantenimiento no pueden actuar desde hace ya varios días o bien porque se encuentran inundadas por la crecida de los cauces de ríos o arroyos. Las más afectadas, sin duda, son las de la zona sur de Córdoba, especialmente en la comarca de la Subbética.

Entre las autonómicas, la A-333, entre Iznájar y Priego, está cerrada del kilómetro 37,7 al 46,5 por desprendimientos y un salto de agua. En el punto 47, además, se ha producido un desprendimiento del carril derecho de la calzada. También en Priego, en la A-4154 se ha producido un desprendimiento bajo la calzada, se ha deslizado un talud y han caído varios árboles, por lo que no se puede circular entre los kilómetros 54,3 y 40.

La CO-8203, que une Almedinilla con el límite provincial de Jaén por Brácana y Venta Valero, sigue cortada en el término municipal prieguense por deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 0 y 4,1.

En Lucena se encuentra cortada la A-3131 entre Jauja y Badolatosa (Sevilla), por el deslizamiento de un talud en el punto kilométrico 15,4.

En Rute se ha producido también un desprendimiento de un talud en la EF-A-331, del kilómetro 0 al 3,225, que impide el paso por ella, y la CO-6213, que discurre entre Cabra y Llanos de Don Juan, sigue cortada por desprendimiento de taludes y la crecida de un arroyo en los puntos 3,6 y 3,7.

En Iznájar está cortada la CO-8215, que une la carretera A-331 con El Higueral por Solerche (Iznájar), también por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre los kilómetros 5,8 y 6,2.

Cortado el acceso a Torreparedones en Baena

Por otra parte, en el término municipal de Baena se ha inundado la A-3125 entre los kilómetros 8 y 26. Esta carretera lleva cortada desde el pasado jueves, pero este viernes el corte se amplió incluyendo el acceso al parque arqueológico de Torreparedones.

En Posadas la crecida del arroyo Guadalbaida ha inundado la A-431 R2 en el kilómetro 28,06.

Ya también en la comarca de La Vega, concretamente en Almodóvar, la crecida del río Guadalquivir en el puente de la CO-3313, ha obligado a cortar esta vía, que une la A-431 con la A-3051 entre los puntos 1,7 y 2, muy cerca de la Cooperativa Algodonera.

Los servicios de Carreteras trabajan en la retirada de un árbol caído en una carretera provincial de Córdoba.

Los servicios de Carreteras trabajan en la retirada de un árbol caído en una carretera provincial de Córdoba. / CÓRDOBA

En la Campiña Sur los cortes afectan a las carreteras CO-4205, que va desde la A-307 a Montemayor por la estación de este último municipio, por el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 5,375, en el término montemayorense; a la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el punto 4,5 y 6, por desbordamiento de los arroyos de La Zarza y Las Salinas y del río Salado, y a la CO-5211 de Aguilar de la Frontera a la A-3133 por el santuario de la Virgen de los Remedios, en este caso por el desbordamiento del río Cabra en el punto kilométrico 1,5.

En el Alto Guadalquivir solo se mantiene cortada una carretera, la CO-3201, que va de la A-309 a la A-3127 por la Campiña, debido al desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el kilómetro 6,5.

El deslizamiento de un terraplén en la CO-3406, que une la N-432 con Obejo, tiene cerrada al tráfico esta vía por el deslizamiento del terraplén en el punto 11,53, con afección sobre la explanación de la vía.

Y en el norte de la provincia el corte afecta a la CO-7409 entre Villaralto y Dos Torres, por la crecida del río Guadarramilla a la altura del kilómetro 4.

El temporal que azota a la provincia desde hace más de dos semanas deja ya numerosas carreteras y caminos de titularidad provincial con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, así como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, caída de árboles y ramas, etcétera, que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que la Diputación de Córdoba está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización, indica la institución provincial.

