El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba
Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco
Solo los vehículos autorizados podrán acceder a La Jara, utilizando las carreteras A-424 y CO-6100, ante las grandes balsas de agua del camino por las lluvias
La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
Sólo los vehículos de emergencias y los autobuses autorizados podrán acceder este domingo al santuario de la Virgen de Luna para la celebración de la romería de la patrona de Pozoblanco, que está previsto que llegue a la localidad procedente de La Jara.
Aunque no se ha producido ningún corte de carreteras durante el temporal, Pozoblanco no podrá vivir la romería de la Virgen de Luna con normalidad debido a las condiciones meteorológicas adversas por el paso de las sucesivas borrascas que afectan a la provincia desde hace casi dos semanas. El estado del terreno ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a prohibir el acceso al santuario en vehículos privados o carrozas, por lo que únicamente se podrá acceder al mismo en autobuses o a pie.
Mal estado del campo para aparcar
El estado del terreno del camino principal de acceso es normalizado en la zona asfaltada, pero empeora con importantes balsas de agua en otras zonas del mismo. A ello se une el mal estado del suelo en los aledaños del santuario, lo que impide que se puedan habilitar espacios para el estacionamiento de vehículos. Por tanto, los únicos vehículos autorizados -emergencias y autobuses- accederán por las carreteras A-424 y CO-6100 (camino de Cuervas) y saldrán por el camino de Guadamora.
La situación meteorológica no ha impedido que la ciudadanía celebre las horas previas, aunque no se han podido celebrar actos como la despedida del carro de la comida, que ha tenido que ser suspendida, por lo que la actividad se centra en otras zonas del municipio. Y es que el fin de semana de romería es importante para el sector de la hostelería, con muchos establecimientos reformulando su oferta y abriendo sus puertas en la jornada del domingo ante la poca presencia ciudadana que se espera en el santuario.
Se mantiene como prioridad trasladar a hombros a la patrona
El acto que sí se ha mantenido es el de la entrega de chalecos a las personas que se han brindado a formar las tres cuadrillas de porteadores de la Virgen, ya que la cofradía mantiene como prioritario trasladar la imagen a hombros.
Para ello, habrá que sortear las zonas más complejas del camino, ya que en la zona no asfaltada -que se extiende durante bastantes kilómetros- la presencia de balsas de agua es una realidad. A ello se le une que la jornada del sábado no está dando tregua y la acumulación de agua prosigue empeorando aún más el estado del terreno.
Cortes de la Frontera tras "los movimientos y zumbidos" en la zona: "El municipio no está en peligro"
El municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha aclarado en relación con los "movimientos y zumbidos constantes" en la zona que el municipio "no está en peligro". En un publicación en redes sociales, el Ayuntamiento ha informado a la población, a quienes han dado las "gracias por la paciencia y compresión", de que "es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas", al tiempo que han precisado que a las 05.25 horas de este sábado desde el Área de Seguridad mantenían una conversación con los científicos del CSIC.
Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque
Los pueblos malagueños de la Serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad.
Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.
Manuel Á. Larrea
El pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba
Tras un sábado marcado por las intensas lluvias de la borrasca Marta, el pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba apunta a precipitaciones de débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas.
Desalojados de nuevo varios vecinos de Lora (Sevilla) que habían vuelto a sus casas
La Guardia Civil ha vuelto a desalojar este sábado a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, al regresar a las casas sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en torno a su barrio.
Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los desalojos se realizaron en la zona del barrio El Calerín, de donde fueron sacadas anoche 42 personas.
Sin embargo, algunas han regresado por la mañana, de modo que ha habido que proceder de nuevo al desalojo, y tras realizarlo se han llevado a cabo labores de reconocimiento de la zona por parte de la Guardia Civil.
Desalojadas más de 80 familias en Ubrique (Cádiz) por crecida del río y desprendimientos
Más de 80 familias han tenido que ser desalojadas en Ubrique (Cádiz) como consecuencia de la crecida del río y de los desprendimientos registrados en varias zonas próximas al cauce, en un operativo preventivo activado ante el impacto de los temporales que afectan a la localidad.
Fuentes del Ayuntamiento han explicado a EFE que, en un primer momento, se habló de unas 45 familias desalojadas, aunque posteriormente se ha confirmado que el número supera las 80, debido tanto al riesgo de inundación como a problemas de inestabilidad del terreno en el que se asientan algunas viviendas.
Estas fuentes afirman que la situación se encuentra "controlada" tras el paso del primer frente previsto para este sábado, que no ha provocado daños de gravedad, mientras los servicios municipales y de emergencia continúan trabajando para anticiparse a la llegada de un nuevo episodio de lluvias durante la noche.
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas