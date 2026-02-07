Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

Sólo los vehículos de emergencias y los autobuses autorizados podrán acceder este domingo al santuario de la Virgen de Luna para la celebración de la romería de la patrona de Pozoblanco, que está previsto que llegue a la localidad procedente de La Jara.

Aunque no se ha producido ningún corte de carreteras durante el temporal, Pozoblanco no podrá vivir la romería de la Virgen de Luna con normalidad debido a las condiciones meteorológicas adversas por el paso de las sucesivas borrascas que afectan a la provincia desde hace casi dos semanas. El estado del terreno ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a prohibir el acceso al santuario en vehículos privados o carrozas, por lo que únicamente se podrá acceder al mismo en autobuses o a pie.

Mal estado del campo para aparcar

El estado del terreno del camino principal de acceso es normalizado en la zona asfaltada, pero empeora con importantes balsas de agua en otras zonas del mismo. A ello se une el mal estado del suelo en los aledaños del santuario, lo que impide que se puedan habilitar espacios para el estacionamiento de vehículos. Por tanto, los únicos vehículos autorizados -emergencias y autobuses- accederán por las carreteras A-424 y CO-6100 (camino de Cuervas) y saldrán por el camino de Guadamora.

La situación meteorológica no ha impedido que la ciudadanía celebre las horas previas, aunque no se han podido celebrar actos como la despedida del carro de la comida, que ha tenido que ser suspendida, por lo que la actividad se centra en otras zonas del municipio. Y es que el fin de semana de romería es importante para el sector de la hostelería, con muchos establecimientos reformulando su oferta y abriendo sus puertas en la jornada del domingo ante la poca presencia ciudadana que se espera en el santuario.

Se mantiene como prioridad trasladar a hombros a la patrona

El acto que sí se ha mantenido es el de la entrega de chalecos a las personas que se han brindado a formar las tres cuadrillas de porteadores de la Virgen, ya que la cofradía mantiene como prioritario trasladar la imagen a hombros.

Para ello, habrá que sortear las zonas más complejas del camino, ya que en la zona no asfaltada -que se extiende durante bastantes kilómetros- la presencia de balsas de agua es una realidad. A ello se le une que la jornada del sábado no está dando tregua y la acumulación de agua prosigue empeorando aún más el estado del terreno.

