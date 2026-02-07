Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Marta CórdobaMorenoBellidoCaudalEmbalsesParcelacionesEl tiempoCarreterasPalma del RíoPuente Genil
instagramlinkedin

El paso de la borrasca Marta por la provincia de Córdoba

Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

Solo los vehículos autorizados podrán acceder a La Jara, utilizando las carreteras A-424 y CO-6100, ante las grandes balsas de agua del camino por las lluvias

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

El alcalde de Pozoblanco, con personal municipal y miembros de la cofradía, este viernes en el santuario de La Jara.

El alcalde de Pozoblanco, con personal municipal y miembros de la cofradía, este viernes en el santuario de La Jara. / CÓRDOBA

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Sólo los vehículos de emergencias y los autobuses autorizados podrán acceder este domingo al santuario de la Virgen de Luna para la celebración de la romería de la patrona de Pozoblanco, que está previsto que llegue a la localidad procedente de La Jara.

Aunque no se ha producido ningún corte de carreteras durante el temporal, Pozoblanco no podrá vivir la romería de la Virgen de Luna con normalidad debido a las condiciones meteorológicas adversas por el paso de las sucesivas borrascas que afectan a la provincia desde hace casi dos semanas. El estado del terreno ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a prohibir el acceso al santuario en vehículos privados o carrozas, por lo que únicamente se podrá acceder al mismo en autobuses o a pie.

Mal estado del campo para aparcar

El estado del terreno del camino principal de acceso es normalizado en la zona asfaltada, pero empeora con importantes balsas de agua en otras zonas del mismo. A ello se une el mal estado del suelo en los aledaños del santuario, lo que impide que se puedan habilitar espacios para el estacionamiento de vehículos. Por tanto, los únicos vehículos autorizados -emergencias y autobuses- accederán por las carreteras A-424 y CO-6100 (camino de Cuervas) y saldrán por el camino de Guadamora.

La situación meteorológica no ha impedido que la ciudadanía celebre las horas previas, aunque no se han podido celebrar actos como la despedida del carro de la comida, que ha tenido que ser suspendida, por lo que la actividad se centra en otras zonas del municipio. Y es que el fin de semana de romería es importante para el sector de la hostelería, con muchos establecimientos reformulando su oferta y abriendo sus puertas en la jornada del domingo ante la poca presencia ciudadana que se espera en el santuario.

Se mantiene como prioridad trasladar a hombros a la patrona

El acto que sí se ha mantenido es el de la entrega de chalecos a las personas que se han brindado a formar las tres cuadrillas de porteadores de la Virgen, ya que la cofradía mantiene como prioritario trasladar la imagen a hombros.

Noticias relacionadas y más

Para ello, habrá que sortear las zonas más complejas del camino, ya que en la zona no asfaltada -que se extiende durante bastantes kilómetros- la presencia de balsas de agua es una realidad. A ello se le une que la jornada del sábado no está dando tregua y la acumulación de agua prosigue empeorando aún más el estado del terreno.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
  8. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas

Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado

Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado

Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: "Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río"

La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: "Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río"

La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"

La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"

Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

La provincia de Córdoba, en aviso naranja ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias

La provincia de Córdoba, en aviso naranja ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias
Tracking Pixel Contents