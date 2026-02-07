Una cubierta, árboles caídos y desprendimientos: el viento de Marta se ceba con Puente Genil

La tarde de este sábado 7 de febrero está resultando especialmente complicada en el municipio debido al fuerte temporal de viento, que ha provocado múltiples incidencias y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Así lo ha explicado el alcalde, Sergio Velasco, quien ha señalado que la situación “está siendo muy complicada desde el punto de vista de la emergencia, en cuanto a la fuerte racha de viento, especialmente un golpe muy fuerte que se ha producido poco después de las cuatro de la tarde y que ha provocado muchísimos problemas”.

Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en la calle del Sol, donde una cubierta de chapa salió despedida por el viento. Según el alcalde, “ha salido volando una cubierta de chapa de una azotea de la calle del Sol, recorriendo bastantes metros hasta alcanzar una vivienda de la calle Tintor”. En este punto se llevó a cabo una actuación conjunta en la que “los bomberos han intentado retirar los trozos de chapa que podían en la calle Tintor, mientras que desde Servicios Generales, con la colaboración de la Policía, se han retirado los escombros en la propia calle del Sol”.

Una de las actuaciones resueltas este sábado en Puente Genil. / V. Requena

El temporal también ha causado la caída generalizada de árboles, especialmente en el Pinar de San Rafael. Velasco ha detallado que “se han producido caídas de árboles muy especialmente en el entorno de la calle Rosario y cerca de los pisos del paseo Antonio Fernández Díaz Foforito, conocidos como los pisos de los maestros, donde ha caído un pino de grandes dimensiones”. En esta zona, los servicios de Parque y Jardines de Gemasa llevan horas trabajando para retirar el árbol. En total, “han caído entre 14 y 15 pinos aproximadamente en el Pinar de San Rafael”.

Árboles talados y uso de retroexcavadoras

Asimismo, en la zona del Garrotalillo “han caído muchísimos árboles y otros han tenido que ser talados por seguridad, ya que algunos presentaban riesgo de caer sobre viviendas”. Otra actuación compleja se ha desarrollado en el cerro de los Poetas, en el entorno de la calle Pérez de Siles, donde “una piedra de grandes dimensiones amenazaba con desprenderse desde el talud y finalmente se ha conseguido retirar con el apoyo de una retroexcavadora”. En esa misma intervención se taló “un eucalipto que se había movido y presentaba riesgo de vuelco hacia la calle”.

Los bomberos acuden a la caída de una cubierta de chapa. / V. Requena

También se han realizado trabajos en la calle Feria, junto a la ermita del Señor del Río, donde “se han cortado ramas de eucaliptos de gran tamaño que amenazaban con caer”. Además, el alcalde ha informado del “desplome de una vivienda en la calle Clavel, que se ha producido hacia el interior, sin necesidad de una actuación inmediata, aunque sí ha sido necesario cortar el tráfico en la vía”.

El balance se completa con “muchos incidentes sueltos, como caída de tejas y otros problemas derivados del viento”. Ante esta situación, Sergio Velasco ha querido agradecer el trabajo de todos los servicios implicados: “quiero agradecer a un enorme dispositivo que está trabajando desde las cuatro de la tarde y que lo hará seguramente hasta cerca de las doce de la noche para dejar resueltas todas las cuestiones”.

En este operativo participan “Gemasa, los equipos de bomberos, servicios generales y la Policía Local, con todo el mundo volcado para quitar el peligro y, poco a poco, volver a la normalidad”.

Tecnología lucentina para dar agua potable a pueblos aislados por el temporal La sucesión de borrascas está poniendo al límite a pueblos y comarcas de Andalucía. Incluso para beber agua, paradójicamente, con la que está cayendo. Es el caso, sin ir más lejos, de unos 12.000 vecinos de Rute e Iznájar. La influencia del movimiento de barro en el manantial de La Hoz ha incrementado el nivel de turbidez, revocando la aptitud para su consumo desde los grifos. El agua potable también ha supuesto un problema en pueblos aislados como San Martín del Tesorillo (Cádiz) y el entorno de El Secadero (Málaga), dos zonas muy comprometidas por las inundaciones del Guadiaro, donde se ha tenido que desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los bomberos cortan una calle en Villa del Río por la caída de parte de una casa En la calle Pablo Picasso de Villa del Río han intervenido los bomberos debido a la caída de parte de una casa deshabitada, situada frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción, por lo que Protección Civil y Policía Local han tenido que cortar la calle.

Huelva registra derrumbes, inundaciones y carreteras cortadas por el paso de las borrascas Marta y Leonardo La Diputación de Huelva ha actualizado las incidencias en la red de carreteras de la provincia por el paso de las borrascas Leonardo y Marta. Pide máxima precaución, respetar la señalización provisional y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas.