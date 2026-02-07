Cofradías
El Cristo del Perdón protagoniza el cartel de la Semana Santa de Montilla
Rafael Delgado Portero será el pregonero, a propuesta de la Agrupación de Cofradías
La basílica de San Juan de Ávila de Montilla acogió anoche la presentación del cartel oficial de la Semana Santa, obra de Jaime Luque Luque, una creación que toma como imagen central al Santísimo Cristo del Perdón, que procesiona cada Lunes Santo a hombros de su cuadrilla de costaleras, bajo los sones de la Agrupación Musical La Unión.
El acto, organizado por la Agrupación de Cofradías, permitió dar a conocer públicamente una obra que vuelve a situar a Jaime Luque Luque como uno de los nombres propios de la cartelería cofrade local.
El artista montillano firma el cartel a propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, a la que pertenece, tras haber realizado innumerables carteles a lo largo de varias décadas. No en vano, su trayectoria como cartelista de la Semana Santa se remonta a 1976, cuando se estrenó con un cartel anunciador protagonizado por Nuestro Padre Jesús Nazareno, al que profesa una enorme devoción.
El pregonero
Por otro lado, el mismo acto sirvió también para proclamar a Rafael Delgado Portero como pregonero, una elección que pone en valor su trayectoria personal, su compromiso salesiano y su profunda vinculación con la tradición montillana.
No en vano, pertenece a las tres hermandades salesianas: la de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, la del Santísimo Cristo de la Juventud y la del Santísimo Cristo del Amor. En esta última llegó a desempeñar el cargo de vicehermano mayor, una responsabilidad que también ejerció en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud durante los mandatos de Eduardo García Carmona y Francisco José Gázquez García.
- Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas