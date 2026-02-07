El Cristo del Perdón protagoniza el cartel de la Semana Santa de Montilla

La basílica de San Juan de Ávila de Montilla acogió anoche la presentación del cartel oficial de la Semana Santa, obra de Jaime Luque Luque, una creación que toma como imagen central al Santísimo Cristo del Perdón, que procesiona cada Lunes Santo a hombros de su cuadrilla de costaleras, bajo los sones de la Agrupación Musical La Unión.

El acto, organizado por la Agrupación de Cofradías, permitió dar a conocer públicamente una obra que vuelve a situar a Jaime Luque Luque como uno de los nombres propios de la cartelería cofrade local.

El artista montillano firma el cartel a propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, a la que pertenece, tras haber realizado innumerables carteles a lo largo de varias décadas. No en vano, su trayectoria como cartelista de la Semana Santa se remonta a 1976, cuando se estrenó con un cartel anunciador protagonizado por Nuestro Padre Jesús Nazareno, al que profesa una enorme devoción.

El pregonero

Por otro lado, el mismo acto sirvió también para proclamar a Rafael Delgado Portero como pregonero, una elección que pone en valor su trayectoria personal, su compromiso salesiano y su profunda vinculación con la tradición montillana.

No en vano, pertenece a las tres hermandades salesianas: la de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, la del Santísimo Cristo de la Juventud y la del Santísimo Cristo del Amor. En esta última llegó a desempeñar el cargo de vicehermano mayor, una responsabilidad que también ejerció en la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud durante los mandatos de Eduardo García Carmona y Francisco José Gázquez García.