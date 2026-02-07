Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Marta CórdobaMorenoBellidoCaudalEmbalsesParcelacionesEl tiempoCarreterasPalma del RíoPuente Genil
instagramlinkedin

Borrasca Marta

Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

El Consistorio pide prudencia y mantiene activos los dispositivos de control y limpieza

La borrasca Marta llega a Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de la crecida del Guadalquivir, avisos de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Paso del Guadalquivir por Villa del Río este sábado.

Paso del Guadalquivir por Villa del Río este sábado. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina, ha realizado este sábado 7 de febrero, a las 14.10 horas, una nueva actualización para informar sobre la situación actual de los ríos, arroyos y distintas zonas del municipio afectadas por el tren de borrascas, así como sobre las labores de limpieza que continúan ejecutándose.

Desde el Consistorio han explicado que durante la madrugada se produjo una subida notable de los caudales, especialmente en el entorno del Guadalquivir, aunque a lo largo de la mañana los niveles han ido descendiendo progresivamente. La situación se puede calificar como una “calma relativa”, tras la importante bajada experimentada de caudal del río respecto a la pasada noche. No obstante, se insiste en que se mantiene una "situación de alerta y vigilancia permanente".

Labores de limpieza y nivel de los arroyos

A lo largo de la mañana, operarios municipales han desarrollado labores de limpieza en el Bar de la Piscina Municipal, instalación que se vio afectada por la entrada de agua procedente del río Guadalquivir. Asimismo, se ha procedido a la retirada del agua que accedió por los sumideros al Campo Polideportivo Municipal Antonio Núñez “El Rucho”.

Igualmente, se ha llevado a cabo la limpieza del firme del puente sobre el arroyo Cañetejo, "que actualmente presenta niveles bajísimos" de caudal, ha subrayado Morales. Aunque no existe peligro en estos momentos, la zona continuará bajo control y vigilancia permanente por parte de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y la Policía Local. Por su parte, ha añadido que el arroyo Salado de Porcuna presenta también un caudal bajo.

Labores de limpieza en Campo Polideportivo Municipal Antonio Núñez “El Rucho”.

Labores de limpieza en Campo Polideportivo Municipal Antonio Núñez “El Rucho”. / CÓRDOBA

Se paran los desembalses por las lluvias

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha informado de que durante la tarde de hoy se procederá a cortar el desembalse de los embalses, retomándose nuevamente a partir de mañana, debido a las lluvias de esta tarde.

En relación con el Cementerio Municipal, se ha comunicado que se encuentra en perfectas condiciones, sin ningún tipo de desperfecto. Al tratarse de una instalación situada a una cota elevada respecto al río Guadalquivir, no existe riesgo de inundación, transmitiendo así un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a las personas que tienen familiares enterrados en el camposanto.

Por otro lado, los operarios municipales han realizado labores de tapado de diversos socavones y baches ocasionados por el temporal en distintas calles del casco urbano. Estas actuaciones continuarán a partir del lunes, abordándose también los desperfectos existentes en la carretera en dirección al Polígono Industrial “La Vega” y en la carretera de La Veguilla.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de no acercarse a la orilla del río ni a los arroyos, respetar las zonas balizadas y extremar la precaución durante la tarde de hoy ante la continuidad de los avisos meteorológicos.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
  8. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas

Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado

Llega la borrasca Marta: estas son las carreteras de la provincia de Córdoba cortadas este sábado

Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

Refuerzan la vigilancia en Puente Genil por la entrada de la borrasca Marta

La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: "Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río"

La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: "Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río"

La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"

La alcaldesa de Palma del Río, donde hay 150 personas desalojadas, advierte: "No miramos a un río, miramos a dos"

Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

Sólo servicios de emergencias y autobuses podrán acceder el domingo al santuario de la Virgen de Luna para la romería de Pozoblanco

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

El Teatro Jardinito vibra con la final del concurso de Carnaval de Cabra

La provincia de Córdoba, en aviso naranja ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias

La provincia de Córdoba, en aviso naranja ante la entrada de la borrasca Marta: se esperan vientos de hasta 90 km/h y fuertes lluvias
Tracking Pixel Contents