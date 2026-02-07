Baja el caudal del Guadalquivir y los arroyos en Villa del Río, pero continúa la vigilancia tras el episodio de lluvias

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina, ha realizado este sábado 7 de febrero, a las 14.10 horas, una nueva actualización para informar sobre la situación actual de los ríos, arroyos y distintas zonas del municipio afectadas por el tren de borrascas, así como sobre las labores de limpieza que continúan ejecutándose.

Desde el Consistorio han explicado que durante la madrugada se produjo una subida notable de los caudales, especialmente en el entorno del Guadalquivir, aunque a lo largo de la mañana los niveles han ido descendiendo progresivamente. La situación se puede calificar como una “calma relativa”, tras la importante bajada experimentada de caudal del río respecto a la pasada noche. No obstante, se insiste en que se mantiene una "situación de alerta y vigilancia permanente".

Labores de limpieza y nivel de los arroyos

A lo largo de la mañana, operarios municipales han desarrollado labores de limpieza en el Bar de la Piscina Municipal, instalación que se vio afectada por la entrada de agua procedente del río Guadalquivir. Asimismo, se ha procedido a la retirada del agua que accedió por los sumideros al Campo Polideportivo Municipal Antonio Núñez “El Rucho”.

Igualmente, se ha llevado a cabo la limpieza del firme del puente sobre el arroyo Cañetejo, "que actualmente presenta niveles bajísimos" de caudal, ha subrayado Morales. Aunque no existe peligro en estos momentos, la zona continuará bajo control y vigilancia permanente por parte de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y la Policía Local. Por su parte, ha añadido que el arroyo Salado de Porcuna presenta también un caudal bajo.

Labores de limpieza en Campo Polideportivo Municipal Antonio Núñez “El Rucho”. / CÓRDOBA

Se paran los desembalses por las lluvias

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha informado de que durante la tarde de hoy se procederá a cortar el desembalse de los embalses, retomándose nuevamente a partir de mañana, debido a las lluvias de esta tarde.

En relación con el Cementerio Municipal, se ha comunicado que se encuentra en perfectas condiciones, sin ningún tipo de desperfecto. Al tratarse de una instalación situada a una cota elevada respecto al río Guadalquivir, no existe riesgo de inundación, transmitiendo así un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a las personas que tienen familiares enterrados en el camposanto.

Por otro lado, los operarios municipales han realizado labores de tapado de diversos socavones y baches ocasionados por el temporal en distintas calles del casco urbano. Estas actuaciones continuarán a partir del lunes, abordándose también los desperfectos existentes en la carretera en dirección al Polígono Industrial “La Vega” y en la carretera de La Veguilla.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de no acercarse a la orilla del río ni a los arroyos, respetar las zonas balizadas y extremar la precaución durante la tarde de hoy ante la continuidad de los avisos meteorológicos.

En Directo

Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque Los pueblos malagueños de la Serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad. Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.

Manuel Á. Larrea El pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba Tras un sábado marcado por las intensas lluvias de la borrasca Marta, el pronóstico de la Aemet para este domingo en Córdoba apunta a precipitaciones de débiles a moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales del día y aumentando de nuevo a cubiertos por la tarde, con precipitaciones moderadas.

Desalojados de nuevo varios vecinos de Lora (Sevilla) que habían vuelto a sus casas La Guardia Civil ha vuelto a desalojar este sábado a algunas familias que habían tenido que dejar sus viviendas la pasada noche en Lora del Río, al regresar a las casas sin que hayan mejorado las condiciones de seguridad en torno a su barrio. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los desalojos se realizaron en la zona del barrio El Calerín, de donde fueron sacadas anoche 42 personas. Sin embargo, algunas han regresado por la mañana, de modo que ha habido que proceder de nuevo al desalojo, y tras realizarlo se han llevado a cabo labores de reconocimiento de la zona por parte de la Guardia Civil.

Desalojadas más de 80 familias en Ubrique (Cádiz) por crecida del río y desprendimientos Más de 80 familias han tenido que ser desalojadas en Ubrique (Cádiz) como consecuencia de la crecida del río y de los desprendimientos registrados en varias zonas próximas al cauce, en un operativo preventivo activado ante el impacto de los temporales que afectan a la localidad. Fuentes del Ayuntamiento han explicado a EFE que, en un primer momento, se habló de unas 45 familias desalojadas, aunque posteriormente se ha confirmado que el número supera las 80, debido tanto al riesgo de inundación como a problemas de inestabilidad del terreno en el que se asientan algunas viviendas. Estas fuentes afirman que la situación se encuentra "controlada" tras el paso del primer frente previsto para este sábado, que no ha provocado daños de gravedad, mientras los servicios municipales y de emergencia continúan trabajando para anticiparse a la llegada de un nuevo episodio de lluvias durante la noche.