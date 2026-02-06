Vecinos de los huertos familiares de Villa del Río, tras volver a sus casas: «El miedo siempre lo tienes en el cuerpo»

Cuando Villa del Río ha vencido a la borrasca Leonardo, ahora se prepara para la llegada de Marta, otro temporal que amenaza nuevamente a esta localidad, ya que ahora no solo lloverá sobre mojado, sino sobre empapado. La tierra ya no asume más agua y los pantanos aguas arriba están al completo, por lo que están desembalsando por sus aliviaderos.

Ante la situación de estrés, nervios e incertidumbre que viven muchos villarrenses, los que más preocupados están son los de los huertos familiares, que hace quince años llegaron a alcanzar el metro de agua de altura, produciéndose numerosas pérdidas materiales entre sus habitantes. Matilde Cruz es una de ellas y afirma a este periódico que «aún recuerdo aquellos crudos momentos».

El barro rodea las casas

Cuando uno se acerca a este lugar, situado justo a la entrada al pueblo, observa el barrizal que rodea a las casas. Hasta en las caras de los perros y gatos parece que se observa la preocupación. Tras el desalojo del miércoles, creen que hoy viernes les pidan que desalojen nuevamente dadas las expectativas de lluvias para las próximas horas.

Esta vecina comenta que, «aunque estamos viviendo varias horas de tregua, nos preocupa mucho la situación, ya que el arroyo Cañetejo, si se desborda completamente, nos afectará de lleno, por lo que estamos en manos de las autoridades, que nos avisan si tenemos que desalojar nuevamente nuestras casas». La estructura de estas 75 casas se resiente cada vez que viene una avalancha de agua, como pasó en 2010. Ella lo perdió todo y teme que se vuelva a producir el mismo episodio. Tras el aviso de desalojo del pasado miércoles, comenta que «en principio no nos fuimos, porque teníamos animales y nos dan mucha lástima, pero si hay que irse, no nos queda más remedio, ya que lo más importante es nuestra vida».

Matilde Cruza, en los huertos familiares de Villa del Río. / Casavi

José María Romero, otro vecino de los huertos de Villa del Río, relata que «tengo un sifón y cuando vi que venía el agua, lo abrí y no llegó el agua a la casa, solamente se llenó el huerto». Puertas de entrada a la vivienda y sus cocheras las tienen tabicadas a una altura de un metro, porque esa fue más o menos la altura que alcanzó la otra vez, «ya que nos sirve de protección, y hemos tabicado el cuarto de baño hasta la mitad, para que los sumideros, si meten agua, no se pase al resto de la vivienda». Añade, emocionada, que apenas pueden dormir, que se despiertan cada hora y se asoman a la ventana por si el agua llegara en cualquier momento.

Juan Antonio Menor, María José y su tía Lola. / Casavi

La diferencia con el polígono de La Vega

Por otro lado, Margarita Carmona afirma que «tengo hasta taquicardia» y manifestó que «el polígono de La Vega tiene un gran desagüe y los huertos no, por lo que deberíamos tener un colector para que no nos inundemos y estemos seguros, aparte de que también nos llega el agua del arroyo Anzarino, que hace balsa al otro lado de la vía de ferrocarril».

Romero, por su parte, añadió que uno de los problemas está en una fábrica existentes junto a los huertos, «que tiene unos tubos delante y los tiene taponados, y desde hace quince años que fue la anterior riada estamos bregando para que los levanten y los limpien; porque esa retención de agua que hay ahí -señala a una laguna- podría estar ya fuera».

José María Romero y Margarita Carmona, en los huertos familiares de Villa del Río. / Casavi

Por último, conversamos Juan Antonio Menor, con 20 años, quien afirma que en la anterior riada tenía 5 años «y aún tengo recuerdos de lo que vivimos en aquel momento, porque es algo que no se olvida, y vivimos con miedo e incertidumbre, porque por mucha tecnología que haya y avisos, el pavor sigue estando, porque el arroyo Cañetejo se puede desbordar en cualquier momento y el miedo lo tienes en el cuerpo». También tiene palabras de agradecimiento para el alcalde, Jesús Morales, del que dice que «se está portando fenomenal».

Granizo y tormentas para hoy y mañana

Luego llega su hermana, María José Menor, que se casará el próximo mes de marzo. Llegó en el coche con una tía, Loli Menor, quien nos recordaba que su sobrina tenía que hacer los cursos prematrimoniales. Seguro que los pasará sobradamente, porque el acto que ha tenido con su familia ha sido de muy buena fe, ya que cuando tuvieron que desalojar la casa de los huertos, ella le ofreció su piso nuevo para que pasaran la noche, «y las veces que hagan falta», concluyó.

En Directo

Pilar Cobos Los vecinos desalojados podrán recoger pertenencias El Ayuntamiento de Córdoba permitirá a los vecinos desalojados en la capital que regresen a sus casas para recoger pertenencias importantes de forma excepcional y acompañados por la Policía Local.

Pilar Cobos Bellido: "El día de sacar el vehículo de la cochera es hoy, no mañana" El alcalde de Córdoba alerta de que las trombas de agua pueden producir anegaciones en colectores de la ciudad, por lo que insta a los cordobeses que guardan sus vehículos en cocheras y que tengan el temor de que puedan sufrir algo daño a retirarlos este viernes y no esperar a mañana sábado. "Quien tenga vehículos en cocheras y tenga la sospecha, el día de sacar el coche es hoy, no mañana", ha advertido.

Diario CÓRDOBA Efectos del temporal en el campo cordobés: pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y un 30% en olivar Asaja Córdoba advierte de los graves efectos que las lluvias intensas y persistentes, acompañadas de fuertes vientos, están provocando en el campo cordobés, con daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia como cereal, olivar, cítricos y ganadería. El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, informa de que “las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”. Más información.

Pedro Sánchez anuncia un "plan de reconstrucción" tras las borrascas y destaca la coordinación en Andalucía El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de "reconstrucción y recuperación" de todas las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, que deja ahora paso a la borrasca Marta, que será coordinado desde el Estado. Las medidas se aplicarán en las áreas donde ha habido más destrozos y pérdidas económicas. Sánchez ha hecho este anuncio tras visitar el dispositivo de la UME, Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, uno de los municipios afectados por la borrasca. En total participan más de 10.000 efectivos en toda Andalucía. En este encuentro ha destacado la "extraordinaria cooperación con la Junta de Andalucía". "Me parece funamental trasladarlo, así como reconocer a todos los servidores públicos que están trabajando de forma coordinada. Todos los días que hagan falta hasta que se supere esta emergencia climática", apuntó Sánchez. El presidente advirtió de que la situación en los próximos días será "compleja" por la entrada de la borrasca Marta. "Hago un llamamiento a la calma, a la prudencia y a la información a través de servicios de emergencia", completó.