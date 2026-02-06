Tres altas dejan en diez los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz que permanecen ingresados

Una decena de personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) permanecen ingresadas en hospitales andaluces, después de que haya habido tres altas en las últimas veinticuatro horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, dos de las altas se han producido en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y una en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

De los diez ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los nueve adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

Cuatro ingresados en Córdoba

En planta hay tres ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga.

A raíz del accidente se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 115 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario.