Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaRiesgo extremo en el GuadalquivirAviso de la CHGDesalojos por zonasCamiones cisterna en Rute e IznájarAeropuerto cerradoEmbalsesEl tiempoCarreteras cortadasPuente Romano cerrado
instagramlinkedin

Tragedia en Córdoba

Tres altas dejan en diez los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz que permanecen ingresados

Hay un menor hospitalizado y un adulto en la UCI

Heridos trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba.

Heridos trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba. / Víctor Castro

EFE

Córdoba

Una decena de personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) permanecen ingresadas en hospitales andaluces, después de que haya habido tres altas en las últimas veinticuatro horas.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, dos de las altas se han producido en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y una en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

De los diez ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los nueve adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

Cuatro ingresados en Córdoba

En planta hay tres ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga.

Noticias relacionadas y más

A raíz del accidente se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 115 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
  8. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas

Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca

Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca

El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

Los desembalses en los ríos Yeguas y Guadalmellato aumentan el caudal del Guadalquivir en 430 metros cúbicos

Los desembalses en los ríos Yeguas y Guadalmellato aumentan el caudal del Guadalquivir en 430 metros cúbicos

Tres altas dejan en diez los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz que permanecen ingresados

Tres altas dejan en diez los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz que permanecen ingresados

Un corrimiento de la muralla de la Villa de Cabra deja al descubierto el convento de las Franciscanas

Un corrimiento de la muralla de la Villa de Cabra deja al descubierto el convento de las Franciscanas

Cortes de tráfico por la borrasca Leonardo: estas son las 17 carreteras cortadas en la provincia de Córdoba

Cortes de tráfico por la borrasca Leonardo: estas son las 17 carreteras cortadas en la provincia de Córdoba

Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"

Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"

El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo

El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo
Tracking Pixel Contents