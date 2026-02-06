Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"

Villa del Río vive desde el jueves con una sensación de tensa calma e incertidumbre ante lo que está por venir. Aunque los caudales de los arroyos registraron anoche una subida a primera hora, a medida que fue avanzando la madrugada y el día de hoy los niveles han ido descendiendo de forma progresiva. En cuanto al río Guadalquivir, también se ha observado una bajada del nivel, situándose la línea de agua en la zona próxima a los merenderos de San Isidro Labrador.

En palabras del jefe de Protección Civil, la situación puede calificarse de «cierta calma relativa», al haber mejorado respecto al día anterior. No obstante, se insiste en que "no se puede bajar la guardia".

Según la información trasladada por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, transmitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se prevé que en los próximos días vuelvan a crecer tanto el río como los arroyos, debido a la llegada este sábado de una nueva borrasca denominada Marta.

En Directo

La alcaldesa de Jerez alerta del riesgo de inundaciones por el colapso de los colectores La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha alertado del riesgo de inundaciones en el casco urbano debido al posible colapso de los colectores por las lluvias persistentes y la crecida del río Guadalete. En declaraciones a los medios ha anunciado la activación de un dispositivo municipal preventivo para minimizar los daños, después de que los informes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua hayan advertido de que la red se encuentra al límite de su capacidad.

