Efectos de la borrasca Leonardo en Córdoba

Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"

Las autoridades recuerdan la llegada de otra borrasca este sábado denominada Marta

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

El Guadalquivir se ensancha en Villa del Río

El Guadalquivir se ensancha en Villa del Río

Guardia Civil

Rafael Castro

Rafael Castro

Villa del Río vive desde el jueves con una sensación de tensa calma e incertidumbre ante lo que está por venir. Aunque los caudales de los arroyos registraron anoche una subida a primera hora, a medida que fue avanzando la madrugada y el día de hoy los niveles han ido descendiendo de forma progresiva. En cuanto al río Guadalquivir, también se ha observado una bajada del nivel, situándose la línea de agua en la zona próxima a los merenderos de San Isidro Labrador.

En palabras del jefe de Protección Civil, la situación puede calificarse de «cierta calma relativa», al haber mejorado respecto al día anterior. No obstante, se insiste en que "no se puede bajar la guardia".

Según la información trasladada por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, transmitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se prevé que en los próximos días vuelvan a crecer tanto el río como los arroyos, debido a la llegada este sábado de una nueva borrasca denominada Marta.

