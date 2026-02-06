Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaRiesgo extremo en el GuadalquivirAviso de la CHGDesalojos por zonasCamiones cisterna en Rute e IznájarAeropuerto cerradoEmbalsesEl tiempoCarreteras cortadasPuente Romano cerrado
instagramlinkedin

Tensión ante la crecida de los ríos

La tensa calma se convierte en alarma en la calle Rioseco de Palma del Río: “El agua salía por las alcantarillas”

Una fuerte tromba de agua y granizo anega la calle, en plena vigilancia por la crecida del Genil y el Guadalquivir

Última hora | Córdoba y su provincia se preparan para la borrasca Marta

Bomberos y Policía Local en la calle Rioseco de Palma del Río, en la tarde de este viernes.

Bomberos y Policía Local en la calle Rioseco de Palma del Río, en la tarde de este viernes. / J. Muñoz Caro

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Córdoba

Estos días todo el mundo mira a los ríos Genil y Guadalquivir en Palma del Río ante la amenaza inminente de que afecte de lleno la crecida de ambos al núcleo urbano de Palma del Río. Todos los vecinos de la calle Rioseco están alertados, con rasillones puestos en sus puertas y con el alma en vilo por saber qué pasará, una incertidumbre que les quita el sueño.

Sobre las seis de la tarde de este viernes 6 de febrero se ha desatado la alarma. Varios vídeos con la calle Rioseco inundada y con el agua saliendo de las alcantarillas advirtió a efectivos de bomberos, Protección Civil y Policía Local. Montse de Heras es vecina de esta calle y aclara que “ha caído una gran tromba de agua y granizo que ha sido tan fuerte que ha taponado todas las alcantarillas y la acumulación de agua que ya traía ha subido el agua de repente y se ha inundado toda la calle”. Rápidamente acudieron los servicios de seguridad y aliviaron el agua abriendo alcantarillas y comprobaron que este suceso no era consecuencia de la crecida del río, aunque todos creyeron que sí en un primer momento.

La alcaldesa: “Se ha hecho un gran trabajo y estamos coordinados”

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha acudido rápidamente al lugar donde ha explicado que se ha actuado rápido y el agua “se ha ido pronto por las alcantarillas aunque ha entrado en algunas casas”. La respuesta ha sido rápida porque “se ha hecho un gran trabajo y estamos coordinados”.

La alcaldesa sigue con la agenda suspendida y ha aprovechado el incidente para seguir alertando a los vecinos de Rioseco. Algunos de ellos ya han solicitado la solución habitacional que les proporciona el ayuntamiento para desalojar sus casas por no poder más con la incertidumbre. Se mira a los ríos Genil y Guadalquivir donde “el Genil está bajando pero sin embargo el Guadalquivir sigue subiendo mucho y va a seguir subiendo porque se está desembalsando”. según ha informado la alcaldesa. Con la borrasca Marta que se avecina “se prevén más de 50 litros en una franja muy pequeña, lo que va a suponer estar muy alerta”. Es precisamente por ello por lo que se ha acudido rápidamente, porque “todo Rioseco es la parte que más preocupa y Bomberos ya ha estado achicando aguas en un aparcamiento” explica Esteo. También se ha documentado a todas las personas que viven en esta calle para buscarles una solución habitacional si fuera necesario y la regidora confirma “tenemos los recursos habitacionales trabajados”.

Noticias relacionadas

“Todos nos hemos asustado porque me estaba diciendo una vecina que en 2010 su inundación fue desde las alcantarillas arriba”, aunque aun no está afectando a ninguna vivienda de Rioseco, ni siquiera por los desagües como pasó en 2010. Se sigue trabajando bajo una tensa calma para dar tranquilidad y seguridad a los vecinos que viven inquietos desde hace días.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
  2. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  3. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  4. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  5. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  6. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  7. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
  8. Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas

El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta

El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta

Prohibido este domingo el acceso en coche a la romería de la Virgen de Luna en Pozoblanco

La tensa calma se convierte en alarma en la calle Rioseco de Palma del Río: “El agua salía por las alcantarillas”

La tensa calma se convierte en alarma en la calle Rioseco de Palma del Río: “El agua salía por las alcantarillas”

El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

El temporal deja sin agua potable a Rute e Iznájar, que se abastecerán con cisternas para consumo alimentario

Toma posesión del cargo Cristina Pastor, la jueza que investigará la tragedia de Adamuz

Toma posesión del cargo Cristina Pastor, la jueza que investigará la tragedia de Adamuz

Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias

Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias

Camiones cisterna para abastecer a Rute e Iznájar: “Con tanta agua que nos está cayendo y que tengamos que venir aquí”

Camiones cisterna para abastecer a Rute e Iznájar: “Con tanta agua que nos está cayendo y que tengamos que venir aquí”

Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca

Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca
Tracking Pixel Contents