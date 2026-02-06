La tensa calma se convierte en alarma en la calle Rioseco de Palma del Río: “El agua salía por las alcantarillas”

Estos días todo el mundo mira a los ríos Genil y Guadalquivir en Palma del Río ante la amenaza inminente de que afecte de lleno la crecida de ambos al núcleo urbano de Palma del Río. Todos los vecinos de la calle Rioseco están alertados, con rasillones puestos en sus puertas y con el alma en vilo por saber qué pasará, una incertidumbre que les quita el sueño.

Sobre las seis de la tarde de este viernes 6 de febrero se ha desatado la alarma. Varios vídeos con la calle Rioseco inundada y con el agua saliendo de las alcantarillas advirtió a efectivos de bomberos, Protección Civil y Policía Local. Montse de Heras es vecina de esta calle y aclara que “ha caído una gran tromba de agua y granizo que ha sido tan fuerte que ha taponado todas las alcantarillas y la acumulación de agua que ya traía ha subido el agua de repente y se ha inundado toda la calle”. Rápidamente acudieron los servicios de seguridad y aliviaron el agua abriendo alcantarillas y comprobaron que este suceso no era consecuencia de la crecida del río, aunque todos creyeron que sí en un primer momento.

La alcaldesa: “Se ha hecho un gran trabajo y estamos coordinados”

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha acudido rápidamente al lugar donde ha explicado que se ha actuado rápido y el agua “se ha ido pronto por las alcantarillas aunque ha entrado en algunas casas”. La respuesta ha sido rápida porque “se ha hecho un gran trabajo y estamos coordinados”.

La alcaldesa sigue con la agenda suspendida y ha aprovechado el incidente para seguir alertando a los vecinos de Rioseco. Algunos de ellos ya han solicitado la solución habitacional que les proporciona el ayuntamiento para desalojar sus casas por no poder más con la incertidumbre. Se mira a los ríos Genil y Guadalquivir donde “el Genil está bajando pero sin embargo el Guadalquivir sigue subiendo mucho y va a seguir subiendo porque se está desembalsando”. según ha informado la alcaldesa. Con la borrasca Marta que se avecina “se prevén más de 50 litros en una franja muy pequeña, lo que va a suponer estar muy alerta”. Es precisamente por ello por lo que se ha acudido rápidamente, porque “todo Rioseco es la parte que más preocupa y Bomberos ya ha estado achicando aguas en un aparcamiento” explica Esteo. También se ha documentado a todas las personas que viven en esta calle para buscarles una solución habitacional si fuera necesario y la regidora confirma “tenemos los recursos habitacionales trabajados”.

Noticias relacionadas

“Todos nos hemos asustado porque me estaba diciendo una vecina que en 2010 su inundación fue desde las alcantarillas arriba”, aunque aun no está afectando a ninguna vivienda de Rioseco, ni siquiera por los desagües como pasó en 2010. Se sigue trabajando bajo una tensa calma para dar tranquilidad y seguridad a los vecinos que viven inquietos desde hace días.

En Directo

Manuel Murillo Manuel Murillo El Guadalquivir impresiona a su paso por Córdoba Cientos de cordobeses se acercan al entorno del Puente Romano para ver la crecida

Corresponsales El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta Los últimos efectos de la borrasca Leonardo continúan provocando incidencias en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con especial impacto en infraestructuras viarias, suministro eléctrico y cauces fluviales. Aunque en algunos municipios la situación ha mejorado en las últimas horas, las autoridades mantienen la vigilancia ante la llegada este sábado de una nueva borrasca: Marta. Uno de los puntos de especial preocupación sigue siendo Palma del Río, donde todas las miradas siguen puestas en los ríos Genil y Guadalquivir ante el riesgo de crecida. [Lea aquí la crónica de la provincia]

Ascienden a 11.000 los desalojados en Andalucía por los efectos de la borrasca Unas 11.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas hasta este viernes a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía, que ha dejado anegaciones y daños en numerosas estructuras de la comunidad. Esta cifra ha sido facilitada esta noche por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en el que se ha analizado la evolución meteorológica e hidrológica para los próximos días. El consejero ha señalado que según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana entra otra borrasca, Marta, y el lunes, otro río atmosférico, pero menos intenso.

Manuel González Camiones cisterna para abastecer a Rute e Iznájar: “Con tanta agua que nos está cayendo y que tengamos que venir aquí” El exceso de agua por el temporal, en una directa paradoja, ha limitado el suministro en los grifos de unos 12.000 vecinos de Rute e Iznájar. La influencia del movimiento de barro en el manantial de La Hoz ha incrementado el nivel de turbidez, revocando la aptitud del contenido hídrico. La comunicación institucional, a media mañana de este viernes, se difundió sin excesivo nerviosismo, asumiéndose esta restricción entre la comprensión y la serenidad. En primera instancia, antes de la aparición de los camiones cisterna, la recomendación sanitaria condujo a los habitantes de Rute hacia unos supermercados que agotaron sus existencias de agua embotellada en escasas horas. Los tímidos rayos de sol y los desaforados chubascos se turnaban en el Paseo del Fresno de la localidad ruteña, donde aparcó un tráiler de la empresa Resvi, procedente de Vélez-Málaga, y cargado con 25.000 litros de agua, acopiados en un punto de recarga próximo al pantano de Iznájar, exactamente en la ETAP. Hasta cuatro vehículos de grandes dimensiones movilizaron la Diputación y los ayuntamientos, distribuidos entre Iznájar, y la totalidad de sus aldeas, y, también, Rute y la pedanía de La Hoz. Cada día, completarán las rutas previamente diseñadas. [Lea aquí la información]