El temporal mantiene en vilo a la provincia con Palma del Río en máxima alerta

Los últimos efectos de la borrasca Leonardo continúan provocando incidencias en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con especial impacto en infraestructuras viarias, suministro eléctrico y cauces fluviales. Aunque en algunos municipios la situación ha mejorado en las últimas horas, las autoridades mantienen la vigilancia ante la llegada este sábado de una nueva borrasca: Marta.

Uno de los puntos de especial preocupación sigue siendo Palma del Río, donde todas las miradas siguen puestas en los ríos Genil y Guadalquivir ante el riesgo de crecida.

Alarma en la calle Rioseco de Palma tras una jornada de tensa calma ante la crecida de los ríos

En esta localidad, los vecinos de la calle Rioseco viven desde hace días con el alma en vilo, con rasillones colocados en las puertas y la incertidumbre como compañera constante. La alarma saltó sobre las seis de la tarde, cuando comenzaron a circular vídeos de la calle inundada y del agua brotando por las alcantarillas. Bomberos, Protección Civil y Policía Local acudieron de inmediato.

Según explicó Montse de Heras, vecina de la zona, “ha caído una gran tromba de agua y granizo que ha sido tan fuerte que ha taponado todas las alcantarillas”, provocando una subida repentina del nivel del agua. Los servicios de emergencia lograron aliviar la situación abriendo imbornales y comprobaron que no se trataba de una consecuencia directa de la crecida del río, aunque así se temió en un primer momento.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, se desplazó al lugar y subrayó que “se ha actuado rápido y el agua se ha ido pronto por las alcantarillas, aunque ha entrado en algunas casas”. Destacó además la coordinación de los servicios y confirmó que algunos vecinos ya han solicitado una solución habitacional ante la incertidumbre. “El Genil está bajando, pero el Guadalquivir sigue subiendo mucho y va a seguir subiendo porque se está desembalsando”, advirtió, añadiendo que con la llegada de la borrasca Marta se esperan más de 50 litros en una franja muy pequeña.

Cortes de luz, desprendimientos y afecciones en carreteras en Priego de Córdoba

El paso de Leonardo sigue dejando incidencias en Priego de Córdoba, donde se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado durante la madrugada y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

La tregua de las lluvias permitió reparar de urgencia el socavón aparecido entre los kilómetros 26 y 27 de la circunvalación A-339, que ya ha reabierto al tráfico con limitación de velocidad.

Entre los incidentes más destacados figuran el desprendimiento de una cornisa en la calle Puertas Nuevas, la falta de suministro eléctrico en la zona de Campo Nubes y el desbordamiento del río Caicena en las inmediaciones de la aldea de El Solvito. Además, barro y tierra han invadido por completo el Camino Alto, junto a la urbanización Los Almendros, dificultando la circulación.

En el ámbito educativo, se han suspendido las clases de segundo y tercer ciclo de Primaria en el CEIP Niceto Alcalá-Zamora, manteniéndose la actividad en Infantil y primer ciclo.

Fuerte descenso del caudal del río en Puente Genil y balsas de agua en la A-379

El río Genil ha experimentado una notable bajada de caudal a su paso por Puente Genil, situándose en 66 metros cúbicos por segundo, cinco veces menos que el máximo alcanzado el jueves.

El embalse de Iznájar se encuentra actualmente al 44,3% de su capacidad, tras haber incrementado de forma considerable sus reservas en los últimos días, lo que ha evitado una posible avenida.

No obstante, la acumulación de agua ha generado una gran balsa en la carretera autonómica A-379, que conecta Puente Genil con Casariche por la aldea de La Mina, un punto habitual de incidencias. Guardia Civil de Tráfico y operarios de la Junta de Andalucía permanecen en la zona, a la espera de decidir un posible corte de la vía.

Descenso de niveles de río y arroyos en Villa del Río, pero alerta ante la llegada de Marta

Villa del Río vive una situación de calma relativa tras varios días de incertidumbre. Los niveles de los arroyos y del río Guadalquivir han descendido progresivamente, situándose la lámina de agua en la zona cercana a los merenderos de San Isidro Labrador.

Desde Protección Civil se insiste, no obstante, en que “no se puede bajar la guardia”, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé nuevas crecidas del río y los arroyos con la llegada este sábado de la borrasca Marta, lo que obliga a mantener la vigilancia activa.

Hasta 17 carreteras siguen cortadas

El temporal sigue afectando a la red viaria provincial, con 17 carreteras cortadas. Entre los puntos más preocupantes figura la A-333 entre Iznájar y Priego, con un desprendimiento en aumento. También permanecen cerradas varias vías en la Vega del Guadalquivir y en la comarca de Los Pedroches, donde el río Guadarramilla sigue impidiendo la circulación entre Villaralto y Dos Torres.

