Efectos del temporal Leonardo en Córdoba
La zona de Campo Nubes, en Priego, se queda sin suministro eléctrico
Las lluvias y el viento de los últimos días abrieron una grieta entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación, que ha podido ser reparada de urgencia
Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 9.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto.
Otras incidencias en Priego
Por otra parte, desde el Consistorio se informa que durante las últimas horas se ha registrado el desprendimiento de una cornisa en la calle Puertas Nuevas, así como la falta de suministro eléctrico en la zona de Campo Nubes, donde los vecinos permanecen sin luz desde la pasada noche.
Igualmente, en la las inmediaciones de la aldea de El Solvito, el río Caicena se ha desbordado, mientras que en el Camino Alto, junto a la urbanización Los Almendros, una gran cantidad de tierra y barro ha invadido la calzada por completo, haciendo muy peligrosa la circulación de vehículos.
A nivel educativo, la rutina del regreso a las aulas ha vuelto a dar vida a la localidad en las primeras horas de la mañana, aunque con varias salvedades, ya que se han suspendido las clases de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria en el CEIP Niceto Alcalá-Zamora, manteniéndose la actividad lectiva en el primer ciclo de Primaria y Educación Infantil.
Virginia Requena
El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves
El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.
El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.
Pilar Cobos
El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene permiso para derribar una casa en zona inundable
El Ayuntamiento de Córdoba dispone ya de permiso para derribar una vivienda localizada en zona inundable y tramita, además, otros cinco expedientes de demolición. Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una comparecencia de prensa ofrecida para informar de la situación de emergencia derivada del temporal.
A preguntas de los periodistas, ha detallado que "estamos tramitando cinco o seis expedientes de derribo y en uno tenemos ya el permiso". En marzo del año pasado, después de la última riada, el alcalde anunció la demolición de seis viviendas en las parcelaciones de Guadalvalle y La Altea, en el entrono del aeropuerto. Según detalló entonces, eran casas vacías que estaban precintadas desde una avenida anterior, y se ubican muy cerca del cauce del río Guadalquivir.
Suspendidos los mercadillos de Córdoba este fin de semana
La asociación de comerciantes ambulantes Comacor ha informado que el Ayuntamiento de Córdoba, ha acordado suspender todas las resoluciones de autorización emitidas por la Delegaciones Municipales y Entidades del Sector Público Municipal que impliquen la realización de actividades en la vía pública previstas los días 6,7 y 8 de febrero de 2026. Dentro de estas medidas está la suspensión de los mercadillos previstos para este fin de semana: Fuensanta, Villarrubia y Moreras (sábado) y el de El Arenal (domingo).
Rafael Cobo
Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas
La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.
La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a
