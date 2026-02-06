Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal Leonardo en Córdoba

La zona de Campo Nubes, en Priego, se queda sin suministro eléctrico

Las lluvias y el viento de los últimos días abrieron una grieta entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación, que ha podido ser reparada de urgencia

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Trabajos del jueves en la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego.

Trabajos del jueves en la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego. / Rafael Cobo

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Los últimos coletazos del paso de la borrasca Leonardo siguen provocando en Priego de Córdoba un buen puñado de incidencias, tras una noche de relativa calma y una madrugada en la que se han registrado 6,8 litros por metro cuadrado hasta las 9.00 horas según la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas de viento que en algunos tramos horarios alcanzaron los 45 kilómetros por hora.

En cuanto a las incidencias, la tregua que dieron las precipitaciones durante la tarde de este jueves permitió iniciar de urgencia los trabajos de reparación del socavón detectado entre los puntos kilométricos 26 y 27 de la circunvalación de la A-339 a su paso por Priego, lo que obligó a cortar dicha vía y poner en marcha un plan de tráfico con itinerarios alternativos. Estos trabajos han permitido abrir de nuevo al tráfico este tramo, aunque con limitación de velocidad y extremando la precaución en dicho punto.

Otras incidencias en Priego

Por otra parte, desde el Consistorio se informa que durante las últimas horas se ha registrado el desprendimiento de una cornisa en la calle Puertas Nuevas, así como la falta de suministro eléctrico en la zona de Campo Nubes, donde los vecinos permanecen sin luz desde la pasada noche.

Igualmente, en la las inmediaciones de la aldea de El Solvito, el río Caicena se ha desbordado, mientras que en el Camino Alto, junto a la urbanización Los Almendros, una gran cantidad de tierra y barro ha invadido la calzada por completo, haciendo muy peligrosa la circulación de vehículos.

A nivel educativo, la rutina del regreso a las aulas ha vuelto a dar vida a la localidad en las primeras horas de la mañana, aunque con varias salvedades, ya que se han suspendido las clases de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria en el CEIP Niceto Alcalá-Zamora, manteniéndose la actividad lectiva en el primer ciclo de Primaria y Educación Infantil.

