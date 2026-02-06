Meteorología
Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias
Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 km/hora mientras que las precipitaciones se sitúan en 40 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada
El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado contempla un aviso naranja por fuertes vientos en toda la provincia, que podrían alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Estará activa en el tramo central del día, desde el mediodía hasta las 18 horas.
En cuanto a las precipitaciones, el nivel de riesgo baja al amarillo, también en toda la provincia. Desde primera hora de la mañana hasta el final del día la lluvia acumulada podría llegar a los 40 litros por metro cuadrado en todas las comarcas, con riesgo de que se concentren hasta 15 litros en tan solo una hora.
En el caso de la capital cordobesa, se esperan tormentas desde el mediodía, lo que podría complicar la situación de los ríos y cauces. No obstante, para este domingo la situación podría mejorar ligeramente y hay opción de que se abran claros durante la mañana.
- Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- Estas son las carreteras cortadas este jueves en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 32 vías afectadas