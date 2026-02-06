Pronóstico del tiempo para este sábado en Córdoba: aviso naranja por el viento y amarillo por las lluvias

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado contempla un aviso naranja por fuertes vientos en toda la provincia, que podrían alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Estará activa en el tramo central del día, desde el mediodía hasta las 18 horas.

En cuanto a las precipitaciones, el nivel de riesgo baja al amarillo, también en toda la provincia. Desde primera hora de la mañana hasta el final del día la lluvia acumulada podría llegar a los 40 litros por metro cuadrado en todas las comarcas, con riesgo de que se concentren hasta 15 litros en tan solo una hora.

En el caso de la capital cordobesa, se esperan tormentas desde el mediodía, lo que podría complicar la situación de los ríos y cauces. No obstante, para este domingo la situación podría mejorar ligeramente y hay opción de que se abran claros durante la mañana.