Prohibido este domingo el acceso en coche a la romería de la Virgen de Luna en Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha dado a conocer el plan de tráfico y de acceso al santuario para la romería de la Virgen de Luna del domingo 8 de febrero. Como era de esperar, el acceso al santuario únicamente podrá hacerse en la red de autobuses públicos que operarán para la cita estando prohibido el acceso en cualquier otro tipo de vehículo por el mal estado del terreno por las lluvias.

En este sentido, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha confirmado que el dispositivo contará con dieciocho autobuses para cubrir los trayectos al Santuario, siendo este el único medio autorizado de acceso, junto a los vehículos de emergencias.

Debido a los efectos causados por el temporal y el mal estado en el que se encuentra el terreno, que además se espera que empeore en los próximos días, quedará cortado el acceso con vehículos particulares y carrozas al entorno del santuario, siendo el transporte público o el camino peatonal principal desde Pozoblanco las únicas opciones para acceder al Santuario.

Los vehículos de emergencias y los autobuses accederán por la A-424 y la CO-6100 (Camino de Cuervas) y saldrán por el Camino de Guadamora.

Información de la Cofradía de la Virgen de Luna

La Cofradía de la Virgen de Luna ha informado de que la situación meteorológica adversa existente y la previsión para las próximas jornadas han obligado a estudiar diferentes escenarios para el desarrollo de la romería y de los actos tradicionales asociados a la traída de la Patrona pozoalbense. La Cofradía ha comunicado que la información se ofrecerá en distintos momentos, en función de la evolución de las previsiones meteorológicas. En este sentido, este viernes por la tarde se tomará la decisión sobre la eucaristía y la procesión previa, con una alta probabilidad de que la misa se celebre en el interior de la ermita y no haya procesión. Ese mismo día se comunicará todo lo relativo a los ritos previos.

Este sábado, una hora antes de la salida programada, se decidirá si se realiza la salida del carro de la comida. El domingo, tras la misa, se determinará el sistema de traslado de la Virgen hasta Pozoblanco, barajando como opción principal hacerlo con las tres cuadrillas inscritas, aunque existen medios alternativos en caso de alerta o aviso meteorológico.

Antes de la entrada a la localidad, la Cofradía valorará nuevamente la situación y, si las condiciones fueran adversas, los actos se concentrarán en la parroquia de Santa Catalina, lo que implicaría que los hermanos no realicen las descargas ni paradas tradicionales.

Pregón de José Antonio Rísquez

Uno de los momentos previos a la romería se vivió en la noche del viernes en el Teatro El Silo con el pregón de José Antonio Rísquez. El pregonero cumplió lo prometido y el suyo fue un anuncio de la romería de un pozoalbense de a pie que vive cada una de las tradiciones adscritas a la romería de la Virgen de Luna. Como no podía ser de otra forma, por su vinculación con el Club Hípico, el mundo del caballo también estuvo presente en un pregón que marcó el inicio de uno de los fines de semana más señalados en la localidad.