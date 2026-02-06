Medidas preventivas
Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca
El Ayuntamiento ya mantenía cerrados los parques y jardines de la localidad, aparte de las zonas arboladas
Última hora | Córdoba se prepara para la borrasca Marta
Un decreto municipal formaliza en Lucena la extensión del cierre de parques y jardines, aparte de zonas arboladas, en Lucena, hasta el final de este próximo domingo. Además, el Ayuntamiento ha acordado clausurar preventivamente el Parque Infantil de Tráfico y los cementerios municipales.
Para los próximos días, las previsiones anuncian 100 litros de precipitaciones en el municipio, aparte del aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
El viernes transcurrió sin incidencias reseñables. Previamente, en la tarde del jueves, acaecía el desprendimiento de una lámina lateral de la estructura exterior, en el auditorio municipal Manuel Lara Cantizani. Efectivos de bomberos y la Policía Local estableció un perímetro de seguridad. Desde el Ayuntamiento descartan deterioros importantes y las futuras actuaciones dependerán de análisis técnicos.
Por lo demás, en el ámbito de los edificios turísticos y culturales de Lucena, solo consta un leve desprendimiento, en las estancias de la oficina del Castillo del Moral, sin mayores consecuencias.
Colegio Nuestra Señora del Carmen
Personal de Servicios Operativos y del área de Jardinería, así como empresas externas, continuaron trabajando en el colegio Nuestra Señora del Carmen, confiándose en su reapertura el lunes. Además, la Junta revisa una de las alas del IES Sierra de Aras, el segundo centro educativo sin actividad lectiva ayer, afectada por unas persistentes goteras. Del mismo modo, el Consistorio prevé la reanudación de las clases en este instituto el próximo lunes.
Adrián Ramírez
Nuevos desalojos en Córdoba
Unas 80 personas han sido evacuadas en Veredón de los Frailes y otras 27 viviendas en la parcelación cercana al cementerio de La Fuensanta
Adrián Ramírez
Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y afectan a más de un centenar de personas
Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se produjeron a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste tuvieron que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince fueron trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia.
Posteriormente, se procedió al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona.
Diario CÓRDOBA
Los camiones cisterna con agua potable llegan a Rute e Iznájar
Los camiones cisterna con agua potable han comenzado a llegar a las localidades de Rute e Iznájar, en la Subbética cordobesa, que han visto este viernes como el temporal afectaba a su red de abastecimiento.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido ya con los alcaldes de los municipios afectados para coordinar la situación, que afecta a unas 12.000 personas.
Leonardo se despide de la península con una muerte y más de 8.000 desalojos en Andalucía
La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga.
Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
