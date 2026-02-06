Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medidas preventivas

Lucena también cierra los cementerios y el Parque Infantil de Tráfico ante la llegada de la nueva borrasca

El Ayuntamiento ya mantenía cerrados los parques y jardines de la localidad, aparte de las zonas arboladas

Última hora | Córdoba se prepara para la borrasca Marta

Operarios municipales así como empleados de empresas externas trabajan en el colegio Nuestra Señora del Carmen, que podría volver a abrir este lunes.

Operarios municipales así como empleados de empresas externas trabajan en el colegio Nuestra Señora del Carmen, que podría volver a abrir este lunes. / M. González

Manuel González

Manuel González

Córdoba

Un decreto municipal formaliza en Lucena la extensión del cierre de parques y jardines, aparte de zonas arboladas, en Lucena, hasta el final de este próximo domingo. Además, el Ayuntamiento ha acordado clausurar preventivamente el Parque Infantil de Tráfico y los cementerios municipales.

Para los próximos días, las previsiones anuncian 100 litros de precipitaciones en el municipio, aparte del aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

El viernes transcurrió sin incidencias reseñables. Previamente, en la tarde del jueves, acaecía el desprendimiento de una lámina lateral de la estructura exterior, en el auditorio municipal Manuel Lara Cantizani. Efectivos de bomberos y la Policía Local estableció un perímetro de seguridad. Desde el Ayuntamiento descartan deterioros importantes y las futuras actuaciones dependerán de análisis técnicos.

Por lo demás, en el ámbito de los edificios turísticos y culturales de Lucena, solo consta un leve desprendimiento, en las estancias de la oficina del Castillo del Moral, sin mayores consecuencias.

Colegio Nuestra Señora del Carmen

Personal de Servicios Operativos y del área de Jardinería, así como empresas externas, continuaron trabajando en el colegio Nuestra Señora del Carmen, confiándose en su reapertura el lunes. Además, la Junta revisa una de las alas del IES Sierra de Aras, el segundo centro educativo sin actividad lectiva ayer, afectada por unas persistentes goteras. Del mismo modo, el Consistorio prevé la reanudación de las clases en este instituto el próximo lunes.

