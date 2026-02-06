La Diputación activa un plan de emergencia con camiones cisterna para llevar agua a Rute e Iznájar tras declararse no apta por el temporal

El temporal de lluvia y viento está teniendo consecuencias que van más allá del desbordamiento de los cauces y los daños materiales. Dos municipios de la Subbética con recursos de agua propios, Rute e Iznájar, no van a poder consumir agua de la red de abastecimiento debido a los efectos de las precipitaciones.

El barro arrastrado por las escorrentías y las lluvias persistentes ha afectado a las aguas, que se han llenado de turbidez. Rute, por ejemplo, se abastece del manantial de La Hoz. La Diputación de Córdoba ha detectado que estas aguas, en la situación actual, ya no son aptas para el consumo humano. El presidente de la institución provincial se ha desplazado hasta la zona para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados.

En camiones cisterna

Mientras se resuelve la situación, la Diputación, a través de Emproacsa, ha ordenado poner en marcha un plan de emergencia para llevar el agua potable hasta Rute e Iznájar mediante camiones cisterna.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, al término del encuentro que ha mantenido con los alcaldes de Rute e Iznájar, David Ruiz y Lope Ruiz, respectivamente, a quienes ha trasladado su "agradecimiento por su pronta respuesta y por la mano tendida para dar una atención coordinada a la ciudadanía".

Según ha indicado Fuentes, el operativo está compuesto por una cisterna "con capacidad de 25.000 litros destinada a la localidad ruteña, una de 18.000 litros para Iznájar y dos cisternas de 10.000 litros para las aldeas de este término municipal, que cargarán el agua en la ETAP de Iznájar. Una medida que nos permitirá garantizar el suministro a unas 12.000 personas".

Cuatro rutas de reparto de agua

Para ello se han establecido cuatro rutas que permitirán atender las necesidades de los vecinos afectados, con horarios y localizaciones previamente establecidos y puestos a conocimiento de todos ellos. Las rutas comienzan este mismo viernes y se establecerán para todos los días, incluido el domingo 8 de febrero.

Los núcleos afectados por esta medida son Iznájar, El Higueral, Cierzos y Cabrera, Arroyo de Priego, Solerche, El Jaramillo, El Lorite, Los Juncares, La Celada, La Fuente del Conde, Los Ventorros de Balerna, El Adelantado, Las Chozas, La Hoz, Corona-Algaida-Gata, Los Concejos, Alarconas-Antorchas, Montes Claros, Arroyo del Cerezo, Valenzuela y Llanadas y Rute.