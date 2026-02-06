Los desembalses en los ríos Yeguas y Guadalmellato aumentan el caudal del Guadalquivir en 430 metros cúbicos

Los afluentes del Guadalquivir aguas arriba de Córdoba capital siguen engordando el caudal principal durante toda la jornada del viernes. A media tarde, los desembalses hacia el Gran Río desde el límite con Jaén estaban aportando unos 430 metros cúbicos de agua por segundo.

En el azud de Alcolea, por donde tiene que pasar toda esa agua, a esa misma hora el caudal del Guadalquivir rondaba ya los 1.750 metros cúbicos. Es un volumen muy superior al registrado durante las lluvias de marzo del año pasado, cuando se superaron por poco los 1.000 metros cúbicos por segundo.

En la provincia de Córdoba, todos los afluentes principales del Guadalquivir en su margen derecha están represados justo antes de su desembocadura. Son el Yeguas, el Martín Gonzalo, el Arenoso y el Guadalmellato. Nacen en Sierra Morena, por lo que reciben más aportaciones de las escorrentías que los ríos de la campiña en la margen izquierda. Dos de esos embalses están ya llenos y por tanto están evacuando grandes cantidades de agua hacia el Guadalquivir.

La aportación de los pantanos

San Rafael de Navallana estaba soltando durante la tarde unos 280 metros cúbicos por segundo, el mayor desembalse de la última semana. Unos kilómetros aguas arriba, en Villa del Río pero limitando con Jaén, el embalse del río Yeguas hacía lo mismo pero a un nivel más bajo, con unos 150 metros cúbicos por segundo. En total sumaban 430 metros cúbicos por segundo de desembalse.

Hay otros pantanos en la zona, pero regulan cauces mucho más modestos. El que está sobre el arroyo Martín Gonzalo liberaba unos 9 metros cúbicos por segundo, mientras que la presa del Arenoso mantenía sus compuertas cerradas.

En la zona occidental del Valle del Guadalquivir la situación es diferente. Ahí, la gigantesca presa de La Breña puede retener las avenidas del Guadiato, el principal afluente del Guadalquivir desde Sierra Morena. Aunque en ese mismo río la presa de Puente Nuevo estaba soltando agua (unos 70 metros cúbicos por segundo), La Breña tiene aún espacio de sobra para detenerla en su muro de hormigón.

Aguas abajo, el sistema de las presas Bembézar-Hornachuelos no tiene la misma capacidad, de modo que estaba desembalsando más de 220 metros cúbicos hacia el Guadalquivir. El Retortillo y su derivación aportaban otros 66 metros cúbicos.

Los ríos en la zona Sur

En la campiña cordobesa sólo hay dos ríos importantes, más largos que los que vierten al Guadalquivir desde el Norte. Son el Genil y el Guadajoz, con caudales que durante la tarde de este viernes no habían alcanzado el umbral rojo por peligro de desbordamiento. Tampoco estaba en esa situación ninguno de los arroyos y cauces que desembocan en el Genil.

Pero la situación es preocupante porque entre Iznájar y Palma del Río no hay ninguna presa que retenga las aguas. Y el Genil, en ese tramo, recibe las aportaciones de cauces que también han crecido estos días, como el Cabra, el Anzur, el Yeguas (aunque tiene el mismo nombre, es otro río distinto del que discurre por Sierra Morena) y el Blanco. Casi todos ellos habían superado ya el umbral naranja por riesgo de desbordamiento.

En Directo

Adrián Ramírez Policía Nacional Nuevos desalojos en Córdoba Unas 80 personas han sido evacuadas en Veredón de los Frailes y otras 27 viviendas en la parcelación cercana al cementerio de La Fuensanta

Adrián Ramírez Los desalojos se amplían a Villarrubia y Montón de la Tierra y afectan a más de un centenar de personas Según han avanzado fuentes de la Policía Nacional y han confirmado fuentes municipales, las evacuaciones se produjeron a lo largo de la tarde-noche. El primero de los desalojos tuvo lugar en el Veredón de los Frailes, en la barriada de Villarrubia, donde unas 80 personas residentes en una treintena de viviendas de la zona oeste tuvieron que abandonar sus domicilios de manera preventiva ante la crecida del arroyo Guadarromán. De ellas, quince fueron trasladadas al pabellón municipal de Vistalegre, habilitado como recurso de emergencia. Posteriormente, se procedió al desalojo de 27 viviendas de la parcelación de Montón de la Tierra, situada en las inmediaciones de Alcolea y frente al cementerio de La Fuensanta. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas afectadas en esta zona. [Lea aquí la información]

Diario CÓRDOBA Camión cisterna con agua potable en Iznájar. / CÓRDOBA Los camiones cisterna con agua potable llegan a Rute e Iznájar Los camiones cisterna con agua potable han comenzado a llegar a las localidades de Rute e Iznájar, en la Subbética cordobesa, que han visto este viernes como el temporal afectaba a su red de abastecimiento. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido ya con los alcaldes de los municipios afectados para coordinar la situación, que afecta a unas 12.000 personas.

Leonardo se despide de la península con una muerte y más de 8.000 desalojos en Andalucía La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga. Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".