Cortes de tráfico por la borrasca Leonardo: estas son las 17 carreteras cortadas este viernes en la provincia de Córdoba

En la A-333, entre Iznájar y Priego, un desprendimiento de dos metros del carril derecho mantiene en alerta a las autoridades

Borrasca Leonardo en Córdoba, en directo | Estado de la crecida del río Guadalquivir, inundaciones, desalojos, carreteras cortadas y avisos amarillos de la Aemet

Aviso del corte de la carretera CO-4207 en el término de Montalbán.

Aviso del corte de la carretera CO-4207 en el término de Montalbán. / CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La borrasca Leonardo sigue limitando el tráfico en la provincia de Córdoba. Este viernes, cuando el temporal da sus últimos embates a la provincia, 17 carreteras permanecen cortadas totalmente al tráfico, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.

En algunas de ellas, la situación es especialmente preocupante, bien porque los servicios de mantenimiento no pueden actuar o bien porque han sufrido con dureza los efectos de las intensas lluvias y las crecidas de cauces. Es el caso de la A-333, entre Iznájar y Priego, donde el carril derecho, a la altura del kilómetro 47, presenta un desprendimiento de dos metros que "parece que va en aumento". La Junta de Andalucía ha informado de que se están evaluando las actuaciones necesarias.

La Vega y Los Pedroches

Además de esta, hay otras 16 carreteras cerradas, tanto de la red provincial como de la autonómica. A primera hora, las servicios de mantenimiento han logrado reabrir al tráfico la A-3150, en Palma del Río, que se encontraba inundada. En la zona de la Vega del Guadalquivir, la CO-3313, en el término de Fuente Palmera permanece cortada entre la A-431 y la A-3051 por desbordamiento. La A-431R2, entre la A-431 y Posadas también está inundadapor los arroyos la Vega y Guadalbaida.

En la comarca de Los Pedroches, los cortes de tráfico afectan a la CO-7409, entre Villaralto y Dos Torres, en el término de Pozoblanco. El río Guadarramilla sigue impidiendo la circulación por esta carretera del norte de la provincia.

Inundación del vado transitable del río Guadarramilla en la carretera que une Villaralto y Dos Torres.

Inundación del vado transitable del río Guadarramilla en la carretera que une Villaralto y Dos Torres. / CÓRDOBA

En la campiña y la capital

Entre la campiña y el entorno de la capital, hay tres vías cortadas. La CO-3406 sigue afectada por el deslizamiento de un terraplén, limitando el tránsito entre la capital y Obejo.

En la zona de La Rambla, el temporal ha dejado fuera de servicio la CO-4205, entre Montemayor por la estación, debido al desbordamiento del arroyo del Término, y la CO-4207, entre Montilla y Montalbán. En este segundo caso, son los arroyos de la Zarza, de las Salinas y el río Salado los cauces que se han salido y han obligado al cierre de las vías.

El Alto Guadalquivir

En el Alto Guadalquivir, las incidencias mantienen cerradas la CO-3201, de la A-309 a la A-3127 por la campiña, a causa de la crecida del arroyo de Los Verdiales, y la CO-3204, entre Córdoba y la A-309 también por la campiña, debido al desbordamiento del arroyo Salado.

La Subbética

La Subbética sigue siendo la comarca más afectada por la borrasca Leonardo. Tanto es así que este viernes cuatro carreteras están intransitables. Se trata de la CO-5211, en Lucena, entre Aguilar y la A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios. En esta zona, el desbordamiento del río Cabra impide la circulación. También en esta misma zona, no se puede circular por la A-313 en el tramo entre Jauja y Badolatosa por un deslizamiento de talud. En Baena, una inundación deja inutilizable la A-3125.

También está cerrada la CO-6213. entre Cabra y Llanos de Don Juan, en Rute. Los arroyos desborados y los taludes desprendidos hacen imposible el tráfico. Lo mismo ocurre en la CO-8215, de la A-331 a El Higueral por Solerche, en Iznájar. El caída de un talud también ha obligado a cerrar la EF-A.331 en Rute.

En la zona de Priego de Córdoba, permanece cerrada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero. En este caso por el deslizamiento de tierras. De la red autonómica, se mantiene fuera de servicio la A-4154 en Priego de Córdoba por un desprendimiento bajo calzada, el deslizamiento de un talud y la caída de árboles.

Otras afecciones en la red

Como lleva ocurriendo toda la semana, son numerosas las carreteras y los caminos que presentan balsas de agua, barros y acarreos en la calzada, cuando no sufren el deslizamientos de taludes, la colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres, o la caída de árboles y ramas. Todo ello afecta también a otras vías que no están cortadas, pero en donde actúan los equipos de conservación de carreteras para rehabilitar la normal circulación.

En Directo
