Efectos del temporal Leonardo en Cabra

Un corrimiento de la muralla de la Villa de Cabra deja al descubierto el convento de las Franciscanas

La comunidad religiosa abandonó el inmueble en marzo del 2021 por la aparición de grietas en el convento por la inestabilidad de la ladera norte

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Daños causados en el convento de las Franciscanas Darderas de Cabra.

Daños causados en el convento de las Franciscanas Darderas de Cabra. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

El temporal de lluvias registrado en estos últimos días ha provocado el corrimiento de un paño de muralla en la ladera norte del barrio histórico de la Villa de Cabra, a la altura del convento de las Franciscanas Darderas, una zona que desde hace años presenta problemas de estabilidad.

El desprendimiento afecta directamente a un tramo de la muralla histórica situado junto al antiguo mirador conventual y ha dejado parte del inmueble prácticamente al aire, con un desnivel de gran profundidad hacia el cauce del río, lo que incrementa el riesgo en caso de nuevas precipitaciones.

Según ha explicado a Diario CÓRDOBA, Antonia Puga Ortiz, superiora de la comunidad franciscana, el corrimiento se ha producido como consecuencia directa del temporal y del deterioro progresivo de la ladera, una situación que viene siendo advertida a las distintas administraciones desde hace años. “El muro va cediendo poco a poco y, si sigue lloviendo, seguirá cayendo”, ha señalado.

En la ladera norte

La zona afectada corresponde a la ladera norte, cuya estabilización depende del Ayuntamiento de Cabra y que, según se ha venido anunciando, se encuentra incluida en un proyecto pendiente de ejecución. El derrumbe no ha causado daños personales, ya que el convento se encuentra desalojado desde marzo de 2021 precisamente por los problemas estructurales derivados del estado del terreno.

Daños en el convento de las Franciscanas Darderas de Cabra.

Daños en el convento de las Franciscanas Darderas de Cabra. / José Moreno

Desde la comunidad religiosa se ha alertado del peligro que supone acercarse al lugar, dado que el terreno presenta un fuerte desnivel y podría producirse un nuevo desprendimiento. La Policía Local ya ha sido informada de lo ocurrido para que adopte las medidas oportunas de prevención y señalización.

El convento de las Franciscanas ya sufrió daños similares hace cerca de dos décadas, cuando aparecieron grietas importantes en el edificio, lo que motivó diversas actuaciones y reclamaciones para poner fin a la inestabilidad de la ladera.

Adjudicación del proyecto

Precisamente las actuaciones para estabilizar y poner en valor la ladera norte han entrado ya en su recta final administrativa. La empresa pública Tragsa cerró la adjudicación del proyecto hace algo más de un mes, un paso clave que permite avanzar hacia el inicio de unas obras, largamente esperadas, para resolver los problemas estructurales que desde hace cerca de veinte años afectan a este entorno de la muralla debido a la presencia de una falla geotectónica.

El procedimiento de licitación, tramitado por la vía abierta y ordinaria, concluyó con la presentación de una única oferta, finalmente aceptada. La adjudicación ha recaído en la empresa sevillana EYAC Gestión de Proyectos SL, que asumirá la redacción del proyecto técnico, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección y ejecución de los trabajos. 

Esta intervención constituye la segunda gran fase de la recuperación integral de la muralla de Cabra, después de que en 2023 se inaugurara la remodelación de la ladera sur tras un prolongado proceso de ocho años. En el caso de la vertiente norte, las obras incidirán en un área especialmente sensible, tanto por su valor patrimonial como por la presencia de edificaciones históricas, siendo su objetivo principal la recuperación y consolidación de la ladera con el fin de parar su regresión y los movimientos que están provocando importantes grietas en el castillo de los duques de Sessa y condes de Cabra -hoy sede del colegio San José de la comunidad escolapia-, la iglesia conventual de Capuchinos y la casa palacio de las Franciscanas, ubicada en un palacete de estilo neomudéjar de principios del siglo XX. A la vez, el proyecto incluye la urbanización de toda la parte inferior de la ladera, ganando un nuevo espacio público y también un aparcamiento. Para ello, el Consistorio se hizo con la titularidad de los terrenos de la explanada que hay bajo la ladera del castillo, a través de una donación por parte del propietario de los mismos, que se han venido usando como aparcamiento público gratuito de vehículos.

Una actuación de gran envergadura, al igual que los trabajos acometidos en la ladera sur, que permitirán no solo consolidar, sino también recuperar esta ladera norte de la Villa, gracias a una inversión que alcanza los 3.040.698,90 euros, financiados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de los que el consistorio aportará 874.158 euros, es decir, el 28,74%.

