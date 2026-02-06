Efectos del temporal Leonardo en Córdoba
El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves
El embalse de Iznájar se encuentra actualmente al 44,3% de su capacidad
Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo
El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.
El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.
De otro lado, la gran cantidad de lluvia acumulada en las últimas horas ha generado una gran balsa de agua en la carretera autonómica A-379 que une Puente Genil con Casariche a través de la aldea de La Mina. La acumulación de agua se ha producido en la recta principal de dicha vía de comunicación, un punto especialmente problemático que siempre genera algún tipo de incidencia cada vez que llueve con intensidad.
Hasta la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del servicio de conservación de carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Se está a la espera de evaluar esta situación por si se decide cortar al tráfico dicha vía en las próximas horas.
La alcaldesa de Jerez alerta del riesgo de inundaciones por el colapso de los colectores
La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha alertado del riesgo de inundaciones en el casco urbano debido al posible colapso de los colectores por las lluvias persistentes y la crecida del río Guadalete.
En declaraciones a los medios ha anunciado la activación de un dispositivo municipal preventivo para minimizar los daños, después de que los informes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua hayan advertido de que la red se encuentra al límite de su capacidad.
"Si se mantienen las lluvias como está previsto, se va a producir lo que ya ocurre en otras ciudades andaluzas, que el agua salga hacia arriba", ha advertido
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
Un corrimiento de la muralla de la Villa de Cabra deja al descubierto el convento de las Franciscanas
El temporal de lluvias registrado en estos últimos días ha provocado el corrimiento de un paño de muralla en la ladera norte del barrio histórico de la Villa de Cabra, a la altura del convento de las Franciscanas Darderas, una zona que desde hace años presenta problemas de estabilidad.
El desprendimiento afecta directamente a un tramo de la muralla histórica situado junto al antiguo mirador conventual y ha dejado parte del inmueble prácticamente al aire, con un desnivel de gran profundidad hacia el cauce del río, lo que incrementa el riesgo en caso de nuevas precipitaciones.
Rafael Cobo
La zona de Campo Nubes, en Priego, se queda sin suministro eléctrico
El Ayuntamiento de Priego informa que durante las últimas horas se ha registrado el desprendimiento de una cornisa en la calle Puertas Nuevas, así como la falta de suministro eléctrico en la zona de Campo Nubes, donde los vecinos permanecen sin luz desde la pasada noche.
Igualmente, en la las inmediaciones de la aldea de El Solvito, el río Caicena se ha desbordado, mientras que en el Camino Alto, junto a la urbanización Los Almendros, una gran cantidad de tierra y barro ha invadido la calzada por completo, haciendo muy peligrosa la circulación de vehículos.
Tensa calma en Villa del Río mientras se espera la nueva crecida del río: "No se puede bajar la guardia"
Villa del Río vive desde el jueves con una sensación de tensa calma e incertidumbre ante lo que está por venir. Aunque los caudales de los arroyos registraron anoche una subida a primera hora, a medida que fue avanzando la madrugada y el día de hoy los niveles han ido descendiendo de forma progresiva. En cuanto al río Guadalquivir, también se ha observado una bajada del nivel, situándose la línea de agua en la zona próxima a los merenderos de San Isidro Labrador.
En palabras del jefe de Protección Civil, la situación puede calificarse de «cierta calma relativa», al haber mejorado respecto al día anterior. No obstante, se insiste en que "no se puede bajar la guardia".
