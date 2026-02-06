El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves

El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.

El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.

De otro lado, la gran cantidad de lluvia acumulada en las últimas horas ha generado una gran balsa de agua en la carretera autonómica A-379 que une Puente Genil con Casariche a través de la aldea de La Mina. La acumulación de agua se ha producido en la recta principal de dicha vía de comunicación, un punto especialmente problemático que siempre genera algún tipo de incidencia cada vez que llueve con intensidad.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del servicio de conservación de carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Se está a la espera de evaluar esta situación por si se decide cortar al tráfico dicha vía en las próximas horas.

En Directo

La alcaldesa de Jerez alerta del riesgo de inundaciones por el colapso de los colectores La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha alertado del riesgo de inundaciones en el casco urbano debido al posible colapso de los colectores por las lluvias persistentes y la crecida del río Guadalete. En declaraciones a los medios ha anunciado la activación de un dispositivo municipal preventivo para minimizar los daños, después de que los informes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua hayan advertido de que la red se encuentra al límite de su capacidad. "Si se mantienen las lluvias como está previsto, se va a producir lo que ya ocurre en otras ciudades andaluzas, que el agua salga hacia arriba", ha advertido

La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado. Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz. Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.

