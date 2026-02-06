Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal Leonardo en Córdoba

El caudal del río en Puente Genil está cinco veces más bajo que este jueves

El embalse de Iznájar se encuentra actualmente al 44,3% de su capacidad

Córdoba se prepara para la borrasca Marta | Última hora de la inundación del Guadalquivir, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

Imagen del río a su paso por Puente Genil.

Imagen del río a su paso por Puente Genil. / Virginia Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

El río a su paso por Puente Genil ha bajado, notablemente en este viernes, respecto al día de ayer. En estos momentos fluye con un caudal de 66 m3/seg, cinco veces menos que el caudal máximo alcanzado ayer a las 15 horas.

El embalse de Iznájar ha alcanzado el 44,31% de su nivel de llenado. En los últimos días, ha almacenado una cantidad brutal de agua porque estaba en el 24%. Eso nos ha librado de una avenida.

De otro lado, la gran cantidad de lluvia acumulada en las últimas horas ha generado una gran balsa de agua en la carretera autonómica A-379 que une Puente Genil con Casariche a través de la aldea de La Mina. La acumulación de agua se ha producido en la recta principal de dicha vía de comunicación, un punto especialmente problemático que siempre genera algún tipo de incidencia cada vez que llueve con intensidad.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del servicio de conservación de carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Se está a la espera de evaluar esta situación por si se decide cortar al tráfico dicha vía en las próximas horas.

