Cabra acoge un curso especializado sobre urbanismo, edificación y valoraciones

La Casa de la Juventud de Cabra es el escenario, entre los meses de febrero y marzo, del curso Nociones básicas de urbanismo, edificación y valoraciones, una iniciativa formativa dirigida a acercar al sector inmobiliario los principales aspectos de la normativa urbanística, la edificación y la valoración de inmuebles en el municipio.

El curso fue inaugurado por Toñi García, delegada municipal de Desarrollo y de Formación para el Empleo, quien explicó el funcionamiento y los objetivos del Centro Universitario de Desarrollo, subrayando su papel como herramienta para acercar la Universidad de Córdoba a las empresas egabrenses, recogiendo sus demandas y sus necesidades y a los ciudadanos en general para favorecer la cualificación profesional.

La acción formativa que como García señalaba, responde a una demanda de la Asociación de Inmobiliarias de Cabra, Asinca, está organizada por el Centro Universitario de Desarrollo con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, se desarrolla a lo largo de ocho jornadas, todas ellas los viernes, desde el 6 de febrero hasta el 27 de marzo de 2026. Cada sesión tiene una duración de dos horas, lo que suma un total de 16 horas lectivas.

Las sesiones son impartidas por los arquitectos Javier Muñoz y Raúl Aguilera, miembros de la empresa local Desarrollo Integrado de Proyectos, que aportan una visión técnica y práctica sobre el urbanismo, la edificación y la normativa aplicable en el ámbito municipal.

El programa del curso aborda de forma progresiva contenidos como la legislación urbanística y el suelo urbano, el régimen del suelo rústico y la transformación urbanística, la situación jurídica de las edificaciones y su valoración, así como un análisis específico del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Cabra.

Asimismo, se incluyen materias relacionadas con los sistemas constructivos, la eficiencia energética, las instalaciones, la rehabilitación de edificios y la normativa de edificación, tanto actual como histórica. El curso concluye con una jornada dedicada a casos prácticos y a la resolución de dudas, con el objetivo de facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos.

La iniciativa tiene un carácter formativo e informativo y está orientada a personas interesadas en conocer el funcionamiento del urbanismo municipal y los criterios básicos de edificación y valoración de inmuebles, proporcionando herramientas útiles para comprender el marco normativo vigente.