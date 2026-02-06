Temporal en Córdoba
El Ayuntamiento de Palma del Río teme que el Genil no pueda descargar su caudal en el Guadalquivir
Si se produce esta circunstancia y hay una crecida mayor, debido a las lluvias que se esperan, podrían inundarse nuevas zonas en la localidad
El nivel del río Genil a su paso por Palma del Río está bajando mientras el caudal del Guadalquivir va en aumento, según los datos que arroja la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la localidad palmeña, confluyen los dos ríos por lo que el Ayuntamiento teme que el Guadalquivir no permita descargar con facilidad el caudal del Genil, haciendo que se aneguen nuevas zonas si la crecida del Guadalquivir es tan alta como se estima con las lluvias que se esperan para este sábado, cuando está previsto que entre la borrasca Marta.
Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil están vigilando todas las zonas anegadas en las que, de momento, nada ha cambiado desde ayer. Los vecinos mantienen una tensa calma viendo qué sucederá en las próximas horas. En este contexto, el comité asesor del Plan Municipal de Emergencias está ahora reunido para tomar decisiones.
Cortan el acceso al Puente Romano
Conservación de carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha procedido al corte al tránsito de peatones del Puente Romano de Córdoba por riesgo ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad.
En breve el Ayuntamiento colocará elementos para impedir el paso de peatones.
José Muñoz Caro
Palma del Río teme más inundaciones
Pilar Cobos
Bellido responde a la inseguridad de los vecinos por posibles robos
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, informa de que la Policía Nacional permanece en los puntos de control evitando accesos indebidos, robos o saqueos en las viviendas desalojadas. Así, se ha dirigido a los vecinos para indicarles que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda".
Juanma Moreno abre las puertas a más evacuaciones en el entorno de Grazalema
Tras la evacuación al completo del municipio de Grazalema, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dejado la puerta abierta a que se amplie el perímetro de la evacuación y tengan que ser desalojadas más zonas. "Es posible y podría ser razonable pero a ver que nos trasladan los técnicos", apuntó.
En este sentido, será fundamental en la evolución el volumen de precipitaciones que se produzcan en los próximos días dado que si son de más intensidad puede empeorar la situación y que sean obligatorios más desalojos.
En cualquier caso, los más de 1.500 vecinos que han sido desalojados de Grazalema no volverán a sus hogares prácticamente en una semana. "Hasta el miércoles que pase este frente de borrascas y se pueda hacer un peritaje es complicado. Entonces se supervisará y se evaluará".
Adrián Ramírez
Vecinos de las parcelaciones viven horas de incertidumbre sin poder regresar a sus casas
Coches detenidos en fila, vecinos apoyados en las ventanillas y miradas clavadas en el cauce del río. Así han amanecido los accesos a las parcelaciones desalojadas de Córdoba, todavía cerrados al tráfico. Decenas de personas, que han pasado la noche en casas de familiares, han regresado antes del alba con un único objetivo: comprobar cómo están sus viviendas y seguir de cerca la evolución del agua. El ambiente mezcla expectación y tensión. La paciencia aguanta, pero los nervios afloran y crecen las críticas ante la prohibición de entrada, en una mañana marcada por la incertidumbre.
“Ha sido una noche horrible. Sin pegar ojo, solo mirando las cámaras del móvil cada cinco minutos”, relata Mario, uno de los vecinos que aguardaba desde antes del amanecer dentro de su coche. “Solo estoy aquí porque me da algo de tranquilidad, aunque sea desde fuera”, añade. Su vivienda se encuentra unos metros más arriba de la calle La Tórtola, pero no ha querido esperar en casa. “No podía dormir y me he venido. Tengo una vida aquí”.
