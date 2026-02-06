Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Palma del Río teme que el Genil no pueda descargar su caudal en el Guadalquivir

Si se produce esta circunstancia y hay una crecida mayor, debido a las lluvias que se esperan, podrían inundarse nuevas zonas en la localidad

Guardia Civil

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

El nivel del río Genil a su paso por Palma del Río está bajando mientras el caudal del Guadalquivir va en aumento, según los datos que arroja la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la localidad palmeña, confluyen los dos ríos por lo que el Ayuntamiento teme que el Guadalquivir no permita descargar con facilidad el caudal del Genil, haciendo que se aneguen nuevas zonas si la crecida del Guadalquivir es tan alta como se estima con las lluvias que se esperan para este sábado, cuando está previsto que entre la borrasca Marta.

Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil están vigilando todas las zonas anegadas en las que, de momento, nada ha cambiado desde ayer. Los vecinos mantienen una tensa calma viendo qué sucederá en las próximas horas. En este contexto, el comité asesor del Plan Municipal de Emergencias está ahora reunido para tomar decisiones.

