El Ayuntamiento de Montilla saca a licitación la nueva intervención de restauración y puesta en valor del castillo

El Ayuntamiento de Montilla destinará algo más de 850.000 euros procedentes del 2% Cultural a una nueva intervención arqueológica en el castillo de El Gran Capitán, un proyecto que permitirá actuar sobre la muralla noroeste y el baluarte de entrada a la fortaleza, situada sobre la histórica elevación que domina el casco antiguo de la ciudad. El objeto del contrato, que acaba de salir a licitación por importe de 851.788,20 euros, es la restauración, conservación y consolidación de los materiales degradados de parte de la muralla, así como la puesta en valor de dos áreas clave del conjunto defensivo: la torre sur, identificada como posible baluarte de entrada, y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar.

Según la memoria justificativa del proyecto, redactado por el arquitecto Manuel Roldán Fernández, junto a la restauradora Ana Infante de la Torre y el arqueólogo José Miguel Bascón Mateos, la intervención seguirá el "criterio de actuación mínima y consolidación de lo existente", mediante tratamientos específicos establecidos en las Cartas del Restauro a nivel internacional y en coherencia con la legislación nacional y autonómica en materia de intervención en el Patrimonio Histórico.

Objeto de la intervención

De este modo, el objetivo final de la intervención es que el conjunto ofrezca una imagen clara e interpretable para el visitante, que sea capaz de mostrar los distintos espacios que conformaron la fortaleza a lo largo de su historia. De hecho, las intervenciones arqueológicas desarrolladas hasta la fecha han documentado una ocupación intensa y continuada del cerro que abarca desde los siglos X y IX antes de Cristo hasta la actualidad. En enero del pasado año, el Gobierno de España concedió al Ayuntamiento algo más de 640.000 euros para una nueva fase de excavaciones arqueológicas en el castillo de El Gran Capitán, construido entre 1274 y 1333. La partida se enmarcaba, igualmente, en los fondos del 2% Cultural, una posibilidad que contempla la Ley de Patrimonio Histórico y que establece para el Ejecutivo central la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida con este porcentaje a trabajos de conservación o al enriquecimiento de monumentos o de bienes de interés cultural.

En junio de 2025, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía dio luz verde a esta nueva intervención en el castillo que permitirá recuperar y poner en valor parte de su estructura original. La decisión, que supone un nuevo impulso al proyecto de recuperación del emblemático recinto medieval, se centrará en la consolidación del baluarte de entrada y de la muralla adyacente de la zona de intervención 3, donde el cronista oficial de Montilla, José Rey García, defiende la ubicación de la gran puerta de acceso a un recinto que, en el momento de su demolición parcial en 1508, en tiempos del primer marqués de Priego, era ya una importante fortificación palaciega.

El castillo de Montilla ocupa una superficie de 10.881 metros cuadrados, mientras que sus murallas exteriores alcanzan un perímetro de 434 metros. El enclave viene siendo objeto de campañas de excavaciones arqueológicas desde el año 2000, tras su adquisición por parte del Ayuntamiento en el año 1998. Desde entonces, los estudios que se han llevado a cabo en el recinto han constatado la existencia de un castillo cuyos muros albergaban un alcázar, una casa-palacio y una serie de edificaciones para el servicio, localizadas entre los muros del alcázar y la muralla exterior del castillo.

En la campaña arqueológica finalizada en marzo del año 2024 afloraron las primeras construcciones vinculadas a la fortaleza medieval del siglo XIII, cuando se alza parte de la muralla exterior del castillo. De igual manera, los trabajos desvelaron un complejo industrial dedicado a la fabricación del vino, propiedad de los señores del castillo, los Fernández de Córdoba, fruto de la reforma que acometieron en los espacios militares y defensivos entre el alcázar y la muralla, ya en los siglos XIV y XV.

Noticias relacionadas

Para el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, el castillo de El Gran Capitán supone "un hito patrimonial de primer orden que precisa la mayor atención institucional para su conservación, puesta en valor y musealización de un espacio que pueda revertir de manera directa en el disfrute y conocimiento del conjunto de la sociedad, así como en el desarrollo turístico y económico de la ciudad y la comarca".