El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Subbética Cordobesa ha formalizado un convenio de colaboración para la puesta en marcha del proyecto Desarrollo de las Aldeas de la Subbética, una iniciativa que tiene como objetivo principal la realización de un estudio exhaustivo sobre la situación actual de las aldeas de la comarca, con especial atención a aspectos como la economía, el acceso a la cultura, la salud y la educación.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del GDR Subbética, Aurelio Fernández; los alcaldes de Rute, David Ruiz, e Iznájar, Lope Ruiz; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética Cordobesa, Juan Ramón Valdivia; y el presidente de la Asociación Familia Cuenca Cabeza para el Desarrollo de las Aldeas de Rute, Manuel Cuenca.

A partir de este convenio, las entidades firmantes colaborarán de forma coordinada para obtener un diagnóstico riguroso que permita identificar las potencialidades del entorno rural, así como definir posibles actuaciones vinculadas a la innovación, el emprendimiento juvenil y el desarrollo cultural y personal de la población residente en las aldeas de la Subbética.

En palabras del presidente del GDR Subbética, “este proyecto supone un paso importante para disponer de datos objetivos y actualizados”, que permitan diseñar políticas y actuaciones más eficaces frente a la despoblación y las desigualdades territoriales que afectan a las aldeas de la comarca.

El convenio establece que los ayuntamientos implicados, la Mancomunidad de la Subbética y el propio GDR Subbética realizarán una aportación económica máxima de 3.000 euros cada uno, mientras que la Asociación Familia Cuenca Cabeza será la entidad encargada de la ejecución técnica del proyecto, incluyendo la definición científica del estudio, la supervisión del trabajo de campo y la elaboración de conclusiones y propuestas de actuación.

Los resultados del estudio serán compartidos con todas las entidades firmantes antes de su difusión pública y servirán como base para el diseño de futuros programas de intervención, tanto a nivel comarcal como municipal. El acuerdo nace con un periodo de vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y refleja la voluntad común de las instituciones implicadas de continuar trabajando de manera coordinada por el desarrollo y el futuro de las aldeas de la Subbética, ha asegurado Aurelio Fernández.