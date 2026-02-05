Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Villafranca ante el temporal: "El río lo están regulando bien, no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas"

Desde ayer, el nivel a su paso por el municipio ha aumentado alrededor de dos metros sin llegar a desbordarse, pero se teme que el caudal siga aumentando

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Paqui y José, vecinos de Villafranca, junto al río, para observar la crecida tras las últimas lluvias.

Paqui y José, vecinos de Villafranca, junto al río, para observar la crecida tras las últimas lluvias. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

En el municipio Villafranca de Córdoba, donde han sido desalojadas durante la noche de forma preventiva una treintena de personas de la zona de los Huertos Familiares, el río Guadalquivir sigue superando ampliamente el umbral rojo fijado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el agua moviéndose a gran velocidad en dirección a la capital, aunque de momento no se ha desbordado.

En las últimas 24 horas, el río a su paso por Villafranca ha subido alrededor de dos metros, sin llegar a desbordarse, pero sigue recibiendo agua de arroyos y escorrentías de la cuenca, por lo que se teme que siga aumentando su caudal. A mediodía de este jueves, se estima que pasan en torno a 1.400 metros cúbicos por segundo a una velocidad de vértigo, lo que está haciendo que muchos curiosos se acerquen a verlo.

Noticias relacionadas y más

Paqui Cubero y José Adame, vecinos de Villafranca, afirman que "este año el río no va a hacer daño, porque lo están regulando bien". Añaden que este miércoles cayeron setenta litros por metro cuadrado durante todo el día y no de golpe, "por lo que no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas".

