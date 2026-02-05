Efectos de la borrasca Leonardo en Córdoba
Vecinos de Villafranca ante el temporal: "El río lo están regulando bien, no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas"
Desde ayer, el nivel a su paso por el municipio ha aumentado alrededor de dos metros sin llegar a desbordarse, pero se teme que el caudal siga aumentando
Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
En el municipio Villafranca de Córdoba, donde han sido desalojadas durante la noche de forma preventiva una treintena de personas de la zona de los Huertos Familiares, el río Guadalquivir sigue superando ampliamente el umbral rojo fijado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el agua moviéndose a gran velocidad en dirección a la capital, aunque de momento no se ha desbordado.
En las últimas 24 horas, el río a su paso por Villafranca ha subido alrededor de dos metros, sin llegar a desbordarse, pero sigue recibiendo agua de arroyos y escorrentías de la cuenca, por lo que se teme que siga aumentando su caudal. A mediodía de este jueves, se estima que pasan en torno a 1.400 metros cúbicos por segundo a una velocidad de vértigo, lo que está haciendo que muchos curiosos se acerquen a verlo.
Paqui Cubero y José Adame, vecinos de Villafranca, afirman que "este año el río no va a hacer daño, porque lo están regulando bien". Añaden que este miércoles cayeron setenta litros por metro cuadrado durante todo el día y no de golpe, "por lo que no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas".
4.000 desalojos, quince municipios aislados y 87 carreteras cortadas por el temporal
4.000 personas desalojadas en seis provincias, una quincena de municipios incomunicados y 87 carreteras cortadas. Este es el balance que deja este jueves la borrasca Leonardo en comunidad autónoma andaluza según los datos difundidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha realizado distintas visitas en la provincia de Cádiz a algunas de las zonas más afectadas.
Entre las situaciones más "preocupantes" el presidente andaluz destaca que los problemas persisten en Grazalema, que ha batido un récord de precipitaciones durante estos días. Esas lluvias están cayendo hacia presas, arroyos y ríos que están en un nivel cada vez más peligroso.
Pero, sobre todo, la preocupación de la Junta de Andalucía se centra en el entorno de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera que se encuentran al máximo de su capacidad y que se encuentran desagüando. No obstante, al continuar las lluvias va a obligar a abrir esos dos embalses.
Esto supone que la apertura de los pantanos hay zonas que puedan quedar afectadas especialmente en barriadas de Jerez. Por este motivo se trabaja con el Ayuntamiento y con las barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos.
"La situación es compleja, el agua que entra en los pantanos es la que sale. Pero si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que puede salir lo que puede dar lugar a situaciones de especial gravedad".
Juanma Moreno: "Cuando se dé una orden de evacuación hay que atenderla, que nadie se acerque a ríos y arroyos"
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las recomendaciones y avisos de los servicios de emergencia ante los graves riesgos existentes. "Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas".
El presidente andaluz, que anuncia que habrá más personas desalojadas (ahora mismo la cifra está en 4.000) advirtió a la población de que debe atender estas ordenes cuando se produzcan. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones.
Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos.
Desalojan dos viviendas en Cortegana tras el desprendimiento de un talud
Los Bomberos han desalojado de manera preventiva este jueves por la mañana dos viviendas en Cortegana (Huelva) tras el desprendimiento de un talud. Esta caída de tierra, que ha tenido lugar en la calle Alta de este municipio onubense, ha afectado a dos vehículos, según recoge Europa Press.
Según ha indicado la Diputación Provincial, no ha habido que lamentar daños personales a consecuencia de este desprendimiento. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados han procedido al apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona.
Noelia Santos
La Junta insiste en pedir precaución aunque la borrasca dé una tregua: "Nos preocupan los cauces"
El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha vuelto a lanzar este mediodía un mensaje de precaución a los cordobeses. A pesar de que todo apunta a que la borrasca dará cierta tregua esta tarde y sobre todo mañana, Molina ha recordado que el suelo está ya muy mojado y que los ríos bajan llenos. Seguirá, además, lloviendo y habrá que coordinar con la CHG los desembalses.
"Hay que cuidar de la vida, no cruzar por los cauces ni atravesar balsas de agua con el coche", ha pedido el delegado, que ha advertido que los desembalses de agua de pantanos provocarán "momentos tensos" por lo que pide permanecer vigilantes.
Ubrique desaloja dos casas y estudia hacerlo con otros dos bloques junto al río
El Ayuntamiento de Ubrique ha desalojado de manera preventiva este jueves dos casas y estudia hacer lo mismo con otros dos bloques de viviendas próximas al río. "El motivo es el desprendimiento del terreno registrado en la trasera de la escuela infantil La Esperanza, y la aparición de una grieta de grandes dimensiones que se teme pueda provocar el desprendimiento del terreno colindante, causando el bloqueo del puente en Herrera Oria", ha informado el Consistorio.
"También de forma preventiva se restringe el acceso para peatones y vehículos en Herrera Oria y se hace un llamamiento para que los conductores retiren los vehículos estacionados en esta vía", ha detallado el Ayuntamiento de Ubrique. "Igualmente, se están retirando los cipreses que podrían afectar al deslizamiento del muro que borde el centro".
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual