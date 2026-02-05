Vecinos de Villafranca ante el temporal: "El río lo están regulando bien, no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas"

En el municipio Villafranca de Córdoba, donde han sido desalojadas durante la noche de forma preventiva una treintena de personas de la zona de los Huertos Familiares, el río Guadalquivir sigue superando ampliamente el umbral rojo fijado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el agua moviéndose a gran velocidad en dirección a la capital, aunque de momento no se ha desbordado.

En las últimas 24 horas, el río a su paso por Villafranca ha subido alrededor de dos metros, sin llegar a desbordarse, pero sigue recibiendo agua de arroyos y escorrentías de la cuenca, por lo que se teme que siga aumentando su caudal. A mediodía de este jueves, se estima que pasan en torno a 1.400 metros cúbicos por segundo a una velocidad de vértigo, lo que está haciendo que muchos curiosos se acerquen a verlo.

Paqui Cubero y José Adame, vecinos de Villafranca, afirman que "este año el río no va a hacer daño, porque lo están regulando bien". Añaden que este miércoles cayeron setenta litros por metro cuadrado durante todo el día y no de golpe, "por lo que no va a subir a no ser que caiga un diluvio en 2 horas".

4.000 desalojos, quince municipios aislados y 87 carreteras cortadas por el temporal 4.000 personas desalojadas en seis provincias, una quincena de municipios incomunicados y 87 carreteras cortadas. Este es el balance que deja este jueves la borrasca Leonardo en comunidad autónoma andaluza según los datos difundidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha realizado distintas visitas en la provincia de Cádiz a algunas de las zonas más afectadas. Entre las situaciones más "preocupantes" el presidente andaluz destaca que los problemas persisten en Grazalema, que ha batido un récord de precipitaciones durante estos días. Esas lluvias están cayendo hacia presas, arroyos y ríos que están en un nivel cada vez más peligroso.

Pero, sobre todo, la preocupación de la Junta de Andalucía se centra en el entorno de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera que se encuentran al máximo de su capacidad y que se encuentran desagüando. No obstante, al continuar las lluvias va a obligar a abrir esos dos embalses. Esto supone que la apertura de los pantanos hay zonas que puedan quedar afectadas especialmente en barriadas de Jerez. Por este motivo se trabaja con el Ayuntamiento y con las barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos. "La situación es compleja, el agua que entra en los pantanos es la que sale. Pero si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que puede salir lo que puede dar lugar a situaciones de especial gravedad".

Juanma Moreno: "Cuando se dé una orden de evacuación hay que atenderla, que nadie se acerque a ríos y arroyos" El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las recomendaciones y avisos de los servicios de emergencia ante los graves riesgos existentes. "Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas". El presidente andaluz, que anuncia que habrá más personas desalojadas (ahora mismo la cifra está en 4.000) advirtió a la población de que debe atender estas ordenes cuando se produzcan. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones.

Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos.

Noelia Santos La Junta insiste en pedir precaución aunque la borrasca dé una tregua: "Nos preocupan los cauces" El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha vuelto a lanzar este mediodía un mensaje de precaución a los cordobeses. A pesar de que todo apunta a que la borrasca dará cierta tregua esta tarde y sobre todo mañana, Molina ha recordado que el suelo está ya muy mojado y que los ríos bajan llenos. Seguirá, además, lloviendo y habrá que coordinar con la CHG los desembalses. "Hay que cuidar de la vida, no cruzar por los cauces ni atravesar balsas de agua con el coche", ha pedido el delegado, que ha advertido que los desembalses de agua de pantanos provocarán "momentos tensos" por lo que pide permanecer vigilantes.

