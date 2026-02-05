El temporal obliga a cortar al tráfico la calle Palomar de Montilla ante el riesgo de derrumbe de una vivienda

El temporal de lluvias y viento que azota buena parte del territorio español ha provocado este miércoles nuevas incidencias en Montilla, donde la Policía Local y los bomberos del parque de Montilla han tenido que cortar al tráfico la calle Palomar, a las espaldas del Ayuntamiento, ante la posibilidad de derrumbe de una vivienda situada en el tramo comprendido entre las calles Zarzuela Baja y Lobero.

Además de este corte preventivo, las fuertes precipitaciones y, especialmente, las intensas rachas de viento han dejado diversos daños materiales y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio, en una jornada marcada por la intervención continuada de los servicios de emergencia y por la preocupación vecinal en varias zonas del casco urbano.

En ese sentido, la Policía Local y los bomberos del Parque de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, han procedido a perimetrar hoy una zona de seguridad en la calle Palomar para evitar el tránsito de vehículos y peatones, ante el riesgo estructural que presenta el inmueble afectado. La medida se ha adoptado como actuación preventiva, a la espera de evaluar con mayor detalle el estado de la vivienda.

Por otro lado, la comunidad de vecinos de las antiguas Bodegas Ortiz Ruiz, situadas en el Llano de Palacio, junto a la casa de Teresa Enríquez y el convento de Santa Clara, ha vuelto a expresar esta mañana su preocupación por la posibilidad de que el viento pueda derribar una palmera de grandes dimensiones que se alza sobre el patio comunitario y que, desde hace tiempo, genera inquietud entre los residentes por su proximidad a las viviendas.

Y es que, durante la tarde de ayer, la caída de un árbol del convento de Santa Clara provocó daños materiales en un edificio anexo. El árbol se desplomó sobre una pared medianera y derribó tres vallas de gran tamaño, sin que se registraran daños personales. Con todo, pasadas las 19.00 horas, agentes de la Policía Local y bomberos del Parque de Montilla se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar y asegurar la zona afectada.

Como consecuencia del fuerte viento, el convento de Santa Clara sufrió numerosos daños materiales, como la caída de varios árboles, algunas tejas y la cubierta de un pequeño aparcamiento, que terminó desplomándose sobre un coche perteneciente a la congregación.

De igual modo, vecinos del entorno de la casa-oratorio de San Juan de Ávila, en la calle San Juan de Dios, han manifestado su inquietud por la situación que presentan desde el pasado miércoles 28 de enero varios árboles del jardín, uno de los cuales amenaza con caer sobre uno de los patios del colegio San Luis y San Ildefonso, según han precisado a este periódico varios residentes de la zona.

En esta casa, vivió San Juan de Ávila durante los últimos 17 años de su vida, siendo el lugar donde falleció en 1569. A su llegada a Montilla, llamado por los marqueses de Priego, rechazó instalarse en el palacio de Medinaceli junto a los marqueses, motivo por el que estos le cedieron una vivienda fuera del palacio, aunque cercana. Hoy, el inmueble se conserva prácticamente intacto, tal y como era en el siglo XVI.

Rachas de viento de hasta 86 kilómetros por hora

Según los datos ofrecidos por meteomontilla, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información meteorológica en tiempo real, durante el día de ayer se registraron 18,6 litros por metro cuadrado, a los que se suman 11,4 litros por metro cuadrado contabilizados en la jornada de hoy. En lo que va de mes, las precipitaciones acumuladas alcanzan los 47 litros por metro cuadrado, mientras que en el conjunto del año la cifra se eleva hasta los 185,5 litros por metro cuadrado.

Especial relevancia han tenido los datos de viento, con una velocidad media de 21 kilómetros por hora y rachas máximas que han llegado a alcanzar los 86 kilómetros por hora, consideradas muy fuertes y determinantes en la caída de árboles, desprendimientos y daños estructurales registrados en distintos puntos de la localidad.

Además de los daños materiales, el temporal continúa teniendo un impacto significativo en la movilidad del municipio y su entorno. Desde las 7.31 de la mañana del pasado 23 de enero permanece cerrada al tráfico la carretera comarcal CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado en las inmediaciones del pago de Malabrigo.

Se trata de un punto especialmente vulnerable cada vez que se registran lluvias con cierta intensidad en la Campiña Sur, debido a la proximidad del cauce, la escasa diferencia de cota y la sedimentación acumulada durante décadas, factores que provocan que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas y deje sin servicio a una de las conexiones más transitadas entre ambas localidades.

En Directo

Virginia Requena Puente Genil evacua a seis familias en la calle Calzada por desprendimientos El incremento del caudal del río Genil a su paso por la localidad ha elevado el nivel de naranja a rojo. Entre los problemas que está causando el temporal preocupa la situación que se vive en la zona del Cerro de los Poetas, ya que se han registrado desprendimientos en el talud que da a las viviendas de la calle Calzada, una circunstancia que ha traído consigo la caída de rocas de cierto tamaño y barro que está cayendo a la trasera de dichas viviendas. El alcalde, Sergio Velasco, ha manifestado que en la zona están trabajando técnicos municipales, bomberos y efectivos de la Policía Local, que van a proceder a la evacuación de los vecinos de unas seis viviendas “ante la posibilidad de que empeore la estabilidad del talud”. [Lee aquí la noticia completa]

Juan Pablo Bellido Cortan al tráfico la calle Palomar de Montilla ante el riesgo de derrumbe de una vivienda El temporal de lluvias y viento que azota buena parte del territorio español ha provocado este miércoles nuevas incidencias en Montilla, donde la Policía Local y los bomberos del parque de Montilla han tenido que cortar al tráfico la calle Palomar, a las espaldas del Ayuntamiento, ante la posibilidad de derrumbe de una vivienda situada en el tramo comprendido entre las calles Zarzuela Baja y Lobero. Además de este corte preventivo, las fuertes precipitaciones y, especialmente, las intensas rachas de viento han dejado diversos daños materiales y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio. [Lee aquí la noticia completa]

Isabel Leña Se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010 El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado tras la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencias mantenida a las 13.00 horas que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010, cuando, según ha recordado el alcalde, José María Bellido, fueron desalojadas más de 400 viviendas. No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días. [Lee aquí la noticia completa]

Isabel Leña Segundo punto de evacuación El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el pabellón de Vista Alegre esté completo. En el pabellón de Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas