Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaUmbral rojoDesalojos en CórdobaDesalojos en la provinciaEl tiempoVuelta a las clasesEmbalsesDesbordamientos
instagramlinkedin

Borrasca Leonardo

El temporal deja en Baena fuertes rachas de viento que han arrancado un árbol de raíz en el parque Ramón Santaella

El suceso ocurrió durante la madrugada y no causó daños personales gracias también a que la zona estaba cerrada de forma preventiva

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Trabajo de retirada de un árbol caído en el parque Ramón Santaella de Baena.

Trabajo de retirada de un árbol caído en el parque Ramón Santaella de Baena. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

El principal problema registrado en Baena a causa del temporal durante la pasada noche y madrugada ha sido la intensidad de las rachas de viento, que han remitido a primera hora de la mañana. Como consecuencia de este episodio, se han producido varias caídas de árboles. Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en el parque Ramón Santaella, donde un árbol de grandes dimensiones fue arrancado de raíz y cayó sobre uno de los quioscos que prestan servicio en este espacio público.

Trabajos para la retirada de un árbol caído en Baena.

Trabajos para la retirada de un árbol caído en Baena. / Juan Carlos Roldán

Afortunadamente, no se han registrado daños personales, un hecho que se debe tanto a la hora en la que ocurrió el suceso como a que el parque permanecía cerrado al público por precaución, en aplicación de las medidas adoptadas ante las condiciones meteorológicas adversas.

Noticias relacionadas

Los servicios municipales han trabajado desde primera hora de la mañana para evaluar los daños y retirar los elementos afectados, mientras que se mantiene la vigilancia ante posibles nuevos episodios de viento.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
  2. La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
  3. La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
  4. Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra
  5. Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
  6. Los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas
  7. El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
  8. Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual

Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 31 vías afectadas

Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 31 vías afectadas

El temporal deja en Baena fuertes rachas de viento que han arrancado un árbol de raíz en el parque Ramón Santaella

El temporal deja en Baena fuertes rachas de viento que han arrancado un árbol de raíz en el parque Ramón Santaella

Borrasca Leonardo: la crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos

Borrasca Leonardo: la crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos

El temporal provoca la crecida del río y obliga a desalojar a siete personas en Puente Genil

El temporal provoca la crecida del río y obliga a desalojar a siete personas en Puente Genil

La borrasca Leonardo provoca en Cabra la caída de un árbol en la barriada Virgen de la Sierra aplastando varios coches

Más de 300 personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

Más de 300 personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo sacude Priego de Córdoba: Árboles caídos, muros desprendidos y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo sacude Priego de Córdoba: Árboles caídos, muros desprendidos y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan
Tracking Pixel Contents