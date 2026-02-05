Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Servicio de Vigilancia de Caminos de Campiña Sur mejora la detección de los daños causados por los temporales en el campo

La Mancomunidad incorpora un nuevo vehículo en un momento especialmente complejo por las inclemencias meteorológicas

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Nuevo vehículo del Servicio de Vigilancia de caminos de Campiña Sur.

Nuevo vehículo del Servicio de Vigilancia de caminos de Campiña Sur. / CÓRDOBA

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en Córdoba ha completado la dotación de medios del Servicio de Vigilancia de Caminos con la incorporación de un segundo vehículo todoterreno, según ha informado en un comunicado. El dispositivo, por la borrasca Leonardo, esté plenamente operativo y activo en la comarca, donde llega "en un momento especialmente complejo, marcado por los sucesivos temporales que están provocando importantes daños en caminos rurales, infraestructuras agrarias y explotaciones del campo”.

El presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha subrayado que “contar con dos vehículos supone que el servicio funcione a pleno rendimiento, algo que está siendo especialmente útil en estos meses" y está permitiendo que el Servicio de Vigilancia de Caminos sea "una herramienta esencial para identificar sobre el terreno los daños reales que están provocando los temporales y trasladar esa información de manera inmediata a los ayuntamientos”.

En este sentido, Ruz ha destacado que “en los seis meses que lleva operativo el servicio, se ha consolidado como un apoyo técnico y preventivo de enorme valor, y ahora, con la sucesión de episodios meteorológicos adversos, se está poniendo de manifiesto toda su utilidad, porque la información que aportan las patrullas permite a los municipios adoptar medidas de seguridad, señalización o restricción de uso cuando es necesario, y también dimensionar con mayor precisión la magnitud de los daños que se están produciendo en el medio rural”.

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos trabaja con rutas planificadas, sistemas de geolocalización y registro digital de incidencias, manteniendo una coordinación constante con los ayuntamientos, la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “una labor que facilita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo, especialmente en periodos de climatología adversa”, ha señalado el presidente de la Mancomunidad, añadiendo que “este servicio demuestra que la cooperación entre municipios es clave para proteger nuestro patrimonio viario rural y apoyar al sector agrario, que está sufriendo duramente las consecuencias de los temporales".

Tracking Pixel Contents