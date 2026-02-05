El Servicio de Vigilancia de Caminos de Campiña Sur mejora la detección de los daños causados por los temporales en el campo

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en Córdoba ha completado la dotación de medios del Servicio de Vigilancia de Caminos con la incorporación de un segundo vehículo todoterreno, según ha informado en un comunicado. El dispositivo, por la borrasca Leonardo, esté plenamente operativo y activo en la comarca, donde llega "en un momento especialmente complejo, marcado por los sucesivos temporales que están provocando importantes daños en caminos rurales, infraestructuras agrarias y explotaciones del campo”.

El presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha subrayado que “contar con dos vehículos supone que el servicio funcione a pleno rendimiento, algo que está siendo especialmente útil en estos meses" y está permitiendo que el Servicio de Vigilancia de Caminos sea "una herramienta esencial para identificar sobre el terreno los daños reales que están provocando los temporales y trasladar esa información de manera inmediata a los ayuntamientos”.

En este sentido, Ruz ha destacado que “en los seis meses que lleva operativo el servicio, se ha consolidado como un apoyo técnico y preventivo de enorme valor, y ahora, con la sucesión de episodios meteorológicos adversos, se está poniendo de manifiesto toda su utilidad, porque la información que aportan las patrullas permite a los municipios adoptar medidas de seguridad, señalización o restricción de uso cuando es necesario, y también dimensionar con mayor precisión la magnitud de los daños que se están produciendo en el medio rural”.

Noticias relacionadas

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos trabaja con rutas planificadas, sistemas de geolocalización y registro digital de incidencias, manteniendo una coordinación constante con los ayuntamientos, la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “una labor que facilita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo, especialmente en periodos de climatología adversa”, ha señalado el presidente de la Mancomunidad, añadiendo que “este servicio demuestra que la cooperación entre municipios es clave para proteger nuestro patrimonio viario rural y apoyar al sector agrario, que está sufriendo duramente las consecuencias de los temporales".

En Directo

Noelia Santos Temporal Actividad frenética de los bomberos de Córdoba por la borrasca Leonardo Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba capital han vivido una mañana de jueves de actividad frenética. Desprendimiento de cornisas, caídas de árboles e intervenciones a causa de inundaciones han copado las salidas en una jornada marcada, de nuevo, por la borrasca Leonardo. Los bomberos informan de al menos 30 salidas por caídas de árboles y unas 15 por desprendimientos. Además, han tenido que actuar en zonas como Guadalvalle para desalojar a varias familias, así como en los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. Pino centenario caído en el patio del colegio Santa Victoria. / CÓRDOBA Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo. / CÓRDOBA

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados. Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Renfe mantiene suspensión de trenes por lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba Renfe mantiene suspendida la mayor parte de los servicios ferroviarios en Andalucía debido al fuerte temporal de lluvias. Solo continúan operativos el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba, mientras que el resto de Cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga permanecen cancelados. También están suprimidos numerosos servicios de Media Distancia, entre ellos las líneas Algeciras-Antequera, Granada-Almería, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y Huelva-Sevilla, con alternativas por carretera solo en algunos trayectos. En Alta Velocidad y Larga Distancia, no circulan los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ni varios servicios Alvia e Intercity. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica para reanudar el servicio cuando sea posible.

Noelia Santos La Policía Nacional aconseja desalojar el aeropuerto de Córdoba La Policía Nacional, según confirman a este periódico fuentes de Aena, ha aconsejado desalojar el aeropuerto de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir, que está justo al lado. Ya a media mañana el agua se quedaba cerca de la pista del aeródromo. En el aeropuerto se ha quedado el personal mínimo imprescindible para que el aeródromo pueda mantenerse operativo.