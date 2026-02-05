Sergio Linares, vecino de la zona de huertas de Palma del Río: “Esto es un desastre, con agua por todos lados”

Para Sergio Linares esta es su primera riada. Tiene 19 años y observa la huerta anegada de sus padres y abuelos en Pedro Díaz. “Esto es un desastre, con agua por todos lados cortando ya varias calles”. La familia ha preparado la casa tapando la entrada y también “con rasillones en la ventana, porque decían que el río venía muy alto”. Temen que el agua entre en las casas también por zonas altas.

El Genil se ha desbordado finalmente en las zonas de huertas de Palma del Río este jueves 5 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, como lamentablemente auguraban los vecinos. Más de 120 personas han sido desalojadas de sus viviendas por riesgo de inundación. Las huertas de Pedro Díaz y La Graja han sido devoradas por el cauce del Genil así como Callejón de Junco y las huertas de Duque y Flores. Han sido desalojadas también dos familias de la zona de Callejón de Junco este jueves. Una veintena de personas permanece alojada en establecimientos hoteleros del municipio gracias a la colaboración del ayuntamiento palmeño. La carretera de acceso a Pedro Díaz ha sido cortada, también el camino de Callejón de Junco.

El presidente de la Diputación y la alcaldesa se desplazan a la zona afectada

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, acompañada del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, han visitado a algunos vecinos y zonas inundadas para conocer la situación. El presidente ha comparecido a los pies del cauce del río que ya alcanzaba el Callejón del Junco explicando que “el escenario es el del 2010” cuando el municipio resultó inundado debido también a una importante crecida de los ríos. Fuentes ha recomendado a los vecinos de Rioseco que tomen medidas: “rasillón con yeso delante y detrás de las casas”. La alcaldesa descarta realizar más desalojos, “somos prudentes, ahora mismo no vamos a desalojar a las familias de Rioseco”, aunque han sido advertidos por ambos dirigentes que en cualquier momento pueden solicitar su desalojo si la situación se agrava.

El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Palma del Río visitan las zonas afectadas por la crecida del Genil en la localidad. / J. Muñoz Caro

El Genil no ha dejado de crecer en toda la jornada. “En apenas una hora y media, el agua ha subido ya medio metro”, comentaba la alcaldesa y el máximo estaría “en metro y medio” como señalaba el presidente de la Diputación. Fuentes también destacaba que “250 bomberos están pendientes de cualquier actuación junto con la Junta de Andalucía, con el INFOCA y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. El presidente también quiso dar un mensaje a los vecinos de la ciudad: "No es cuestión de opinar; es un deber cívico. No se puede ir a la ribera a hacer fotos. No vamos a consentir que nadie se tome esto como una aventura porque nos jugamos la vida", sentenció Fuentes con dureza ante la presencia de curiosos en las zonas inundables. El mirador del Genil ha sido un ir y venir de vecinos constante durante toda la jornada del jueves.

Fuentes también ha anunciado que cuando termine este temporal, previsiblemente el lunes, “la Diputación va a preparar un plan para ayudar a todos los ayuntamientos sobre las incidencias que tenga, y vamos a hacerlo con todos los recursos posibles, hasta donde podamos llegar”.

Crecida del Genil en la zona de huertas de Palma del Río. / J. Muñoz Caro

Los vecinos hacen frente a la riada coordinados e intentando mantener la calma

Pepi Martínez ha observado en varias ocasiones la crecida del río y como este jueves ha inundado los naranjos frente a su vivienda en La Graja. “Los vecinos estamos tranquilos entre comillas” explica Pepi que indica que ya conocen el comportamiento del río. Pepi comenta que “todos los vecinos estamos coordinados, incluso con el ayuntamiento, a través de un grupo de whatsapp” y a los agricultores “les ha pillado con la naranja cogida en su mayoría”. A pesar de ello, hay numerosas casas anegadas en la zona baja. Dice Pepi que “lo tienen todo tapiado y han previsto esa inundación” por lo que esa crecida no provocará “daños grandes a no ser que venga una tromba de agua grande, que Dios quiera que no suceda”. Los vecinos han dispuesto un sistema de señales para conocer el comportamiento del río y saber en todo momento si sigue creciendo su cauce o va en descenso. Durante toda la jornada de este jueves, la tendencia ha sido al alza. “Vamos mandando información al grupo y entre todos nos estamos ayudando y facilitando información” comenta Pepi para que todo esté controlado en todo momento.

Pablo Domínguez tiene una huerta en la zona de Callejón de Junco y en torno a las tres de la tarde observó cómo iba creciendo el caudal del río de forma incontrolada. En menos de media hora ha observado como el río anegaba todo a su paso. “Estábamos comiéndonos un bocadillo viendo qué podía pasar, y de golpe y porrazo hemos dicho: vámonos, vámonos que si no, no vamos a poder salir de aquí”, narraba angustiado. “He amontonado todos los muebles pero ya seguro que están todos para tirarlos” expresaba preocupado fundamentalmente por unas gallinas que tiene allí y a las que le había dejado una escalera. “Si son listas, sobrevivirán” explicaba con tristeza.

En Directo

La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de una borrasca Marta a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo. Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la Aemet, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.

La A-3215 cortada toda la noche La Junta de Andalucía ha confirmado que la carretera A-3125, en el entorno de Baena, se quedará cortada toda la noche y volverán este viernes para intentar limpiar la obra de fábrica que está saturada y provoca el corte en pk 9+750 y los saltos del 12, 16 y 17

Manuel González El temporal causa estragos en Lucena: "Tengo miedo de que se vaya la luz, porque no tenemos nada más" El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba está impactando de forma notable en la comarca de la Subbética y, por tanto, también en Lucena, donde las avenidas de agua, las persistentes lluvias y el viento han afectado a algunos de los servicios más esenciales. En una zona exterior al casco urbano, con decenas de viviendas de primera residencia, la borrasca ha acentuado sobremanera unos apagones padecidos desde hace semanas. Las rachas de viento de este pasado miércoles, con máximos de 90 kilómetros por hora, tumbaron hasta tres torretas de la instalación eléctrica, según confirmó a los vecinos la Policía Local, y el corte del suministro se extendió durante unas diez horas. Estos sucesos se replican en otras zonas como Campo de Aras y Cristo Marroquí. [Lea aquí la información completa]

Manuel Ruiz Nueve centros educativos de Córdoba mantendrán las clases suspendidas el viernes por la borrasca Leonardo. / A. J. González Nueve colegios de Córdoba capital y otros cuatro municipios no tendrán clase mañana La actividad lectiva presencial se retomará este viernes, 6 de febrero, en la mayor parte de la provincia de Córdoba tras el paso de la última borrasca, aunque continuará suspendida en la barriada periférica de Alcolea y en varios centros educativos concretos de distintos municipios, debido a riesgos en la zona, dificultades de acceso o daños en las instalaciones, según informa la Junta de Andalucía. [Estos son los colegios en los que no habrá clase este viernes]