Salvador Fuentes, sobre el avance de la borrasca Leonardo: "Nos preocupan especialmente los ríos Guadalquivir, Guadajoz, Cabra y Genil"

El Comité Provincial de Emergencias de la Diputación de Córdoba ha mantenido este jueves un nuevo encuentro para coordinar las actuaciones que se desarrollan en la provincia para resolver las incidencias y daños provocados por la borrasca que está afectando a toda Andalucía y que, junto al cierre de numerosas carreteras en toda la provincia, ha tenido desde la jornada de ayer en jaque a los bomberos del Consorcio, que han realizado una treintena de intervenciones para atender todo tipo de incidencias, sobre todo por caídas de árboles, achique de agua y saneamiento en tejados. Pero la máxima preocupación se centra en los ríos, y sobre ello el presidente, Salvador Fuentes, ha manifestado que "ahora mismo son diez los que nos preocupan por los niveles que presentan, especialmente los ríos Guadajoz, Guadalquivir, Cabra y Genil".

En contacto con los alcaldes

El presidente de la Diputación ha subrayado que “hemos contactado con los alcaldes de los municipios más afectados, sobre todo los del Alto Guadalquivir, la Subbética y la zona de La Vega en Almodóvar y Palma del Río. Además, vamos a intensificar la vigilancia en Priego y Palma del Río, zonas donde se están registrando complicaciones".

Fuentes ha abundado en que "estamos coordinándonos en todo momento con los ayuntamientos, y con el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía, para atender y solventar en la medida de lo posible las incidencias que están surgiendo".

Reunión del Comité Provincial de Emergencias de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Por su parte, los parques de bomberos de la provincia, que se han reforzado con 30 efectivos más para atender las incidencias provocadas por la lluvia y el viento, han realizado en las últimas veinticuatro horas unas 30 salidas para atender achiques de agua en naves y viviendas inundadas (Lucena, Monturque, Puente Genil, Zamoranos y El Carpio), daños provocados por techos caídos y casas inundadas (Pedro Abad), posible derrumbe de casa (Montilla), saneamientos en tejados y cubiertas (Lucena, Fuente Obejuna, El Arrecife y El Carpio) y retirada y corte de árboles caídos (Cabra, Lucena, Priego de Córdoba). También se ha actuado en Palma del Río para la valoración de un ciprés caído en el cementerio y en Puente Genil ante una posible fuga de gas natural.

Mantenimiento de colectores e imbornales

A estas intervenciones se suman todas las realizadas por los bomberos a lo largo del miércoles, cuando colaboraron con el Ayuntamiento de Villafranca en el desalojo de 30 personas y algunos animales de la zona de los huertos familiares Camino de la Tejera, lindante con el río Guadalquivir. También realizaron tareas de achique de agua en esta localidad y en otros municipios del Alto Guadalquivir como El Carpio (en la aldea de Maruanas) o Villa del Río. En este último municipio se desalojó de manera preventiva a los vecinos de la zona de los huertos familiares. Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se ha informado de que, aunque el temporal remita, se mantendrán los refuerzos en algunos parques de bomberos.

En cuanto a Emproacsa (Aguas de Córdoba), desde que empezó el temporal se puso en marcha un refuerzo preventivo ante lluvias intensas. De este modo, se incrementaron los medios técnicos y humanos en toda la provincia para intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de colectores e imbornales. Los equipos técnicos trabajan desde el primer momento para anticiparse a posibles incidencias, garantizando el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento y ofreciendo una respuesta rápida y eficaz ante las intensas lluvias.

En Directo

Virginia Requena Puente Genil evacua a seis familias en la calle Calzada por desprendimientos El incremento del caudal del río Genil a su paso por la localidad ha elevado el nivel de naranja a rojo. Entre los problemas que está causando el temporal preocupa la situación que se vive en la zona del Cerro de los Poetas, ya que se han registrado desprendimientos en el talud que da a las viviendas de la calle Calzada, una circunstancia que ha traído consigo la caída de rocas de cierto tamaño y barro que está cayendo a la trasera de dichas viviendas. El alcalde, Sergio Velasco, ha manifestado que en la zona están trabajando técnicos municipales, bomberos y efectivos de la Policía Local, que van a proceder a la evacuación de los vecinos de unas seis viviendas “ante la posibilidad de que empeore la estabilidad del talud”. [Lee aquí la noticia completa]

Juan Pablo Bellido Cortan al tráfico la calle Palomar de Montilla ante el riesgo de derrumbe de una vivienda El temporal de lluvias y viento que azota buena parte del territorio español ha provocado este miércoles nuevas incidencias en Montilla, donde la Policía Local y los bomberos del parque de Montilla han tenido que cortar al tráfico la calle Palomar, a las espaldas del Ayuntamiento, ante la posibilidad de derrumbe de una vivienda situada en el tramo comprendido entre las calles Zarzuela Baja y Lobero. Además de este corte preventivo, las fuertes precipitaciones y, especialmente, las intensas rachas de viento han dejado diversos daños materiales y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio. [Lee aquí la noticia completa]

Isabel Leña Se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010 El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado tras la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencias mantenida a las 13.00 horas que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010, cuando, según ha recordado el alcalde, José María Bellido, fueron desalojadas más de 400 viviendas. No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días. [Lee aquí la noticia completa]

Isabel Leña Segundo punto de evacuación El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el pabellón de Vista Alegre esté completo. En el pabellón de Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas