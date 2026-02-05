Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos del temporal en Córdoba

El río Anzur sale del umbral de riesgo en Lucena tras el desbordamiento que obligó a desalojar a dos familias

Durante la jornada, se está procediendo a la inspección de los centros educativos ante la previsible reapertura este viernes

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

La jornada del jueves ha arrancado en Lucena con relativo control de los efectos que está causando la borrasca Leonardo. La sobresaliente bajada del caudal del río Anzur, con un volumen hídrico aproximado de 1,60 metros, supone la novedad más favorable, ya que la localidad sale de la zona de peligro después de haber superado ampliamente el umbral rojo durante la jornada de ayer. Precisamente, el desbordamiento de este río, en el diseminado de Los Piedros, provocó el desalojo de dos familias. Lucena acumula desde el comienzo del temporal la mañana del miércoles un total de 37 incidencias.

Tranquilidad pese al aviso naranja por viento

Fuentes municipales califican de “tranquilas” las últimas horas, sin anegaciones de importancia en sectores habitualmente problemáticos como La Torca, Los Poleares, Las Vegas o Campo de Aras. Lucena, al igual que la Subbética cordobesa, mantiene hasta esta tarde, a las 18:00 horas, un aviso naranja por fuertes rachas de viento.

El equipo de gobierno, con el alcalde, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz, al frente, están llevando a cabo en este día, visitas de inspección a los centros educativos, ante la previsible reapertura de mañana.

Asimismo, personal municipal está retirando árboles en El Prado o San José de Calasanz, movilizándose el operativo más numeroso, con trabajadores de Servicios Operativos, Jardinería y empresas externas en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, con numerosos árboles derribados, goteras y ruptura de elementos de cubiertas y mobiliario en zonas comunes. Este centro presentaría mayores dificultades para retomar mañana la actividad lectiva.

La red de carreteras ha reabierto por completo en Lucena, detectándose, únicamente, ciertas anegaciones puntuales, con excepción de la carretera A-3131, de Jauja a Badolatosa, al suspenderse el tránsito rodado en un solo sentido, hacia la localidad sevillana.

