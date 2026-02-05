El río Anzur sale del umbral de riesgo en Lucena tras el desbordamiento que obligó a desalojar a dos familias

La jornada del jueves ha arrancado en Lucena con relativo control de los efectos que está causando la borrasca Leonardo. La sobresaliente bajada del caudal del río Anzur, con un volumen hídrico aproximado de 1,60 metros, supone la novedad más favorable, ya que la localidad sale de la zona de peligro después de haber superado ampliamente el umbral rojo durante la jornada de ayer. Precisamente, el desbordamiento de este río, en el diseminado de Los Piedros, provocó el desalojo de dos familias. Lucena acumula desde el comienzo del temporal la mañana del miércoles un total de 37 incidencias.

Tranquilidad pese al aviso naranja por viento

Fuentes municipales califican de “tranquilas” las últimas horas, sin anegaciones de importancia en sectores habitualmente problemáticos como La Torca, Los Poleares, Las Vegas o Campo de Aras. Lucena, al igual que la Subbética cordobesa, mantiene hasta esta tarde, a las 18:00 horas, un aviso naranja por fuertes rachas de viento.

El equipo de gobierno, con el alcalde, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz, al frente, están llevando a cabo en este día, visitas de inspección a los centros educativos, ante la previsible reapertura de mañana.

Asimismo, personal municipal está retirando árboles en El Prado o San José de Calasanz, movilizándose el operativo más numeroso, con trabajadores de Servicios Operativos, Jardinería y empresas externas en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, con numerosos árboles derribados, goteras y ruptura de elementos de cubiertas y mobiliario en zonas comunes. Este centro presentaría mayores dificultades para retomar mañana la actividad lectiva.

La red de carreteras ha reabierto por completo en Lucena, detectándose, únicamente, ciertas anegaciones puntuales, con excepción de la carretera A-3131, de Jauja a Badolatosa, al suspenderse el tránsito rodado en un solo sentido, hacia la localidad sevillana.

Noelia Santos Temporal Actividad frenética de los bomberos de Córdoba por la borrasca Leonardo Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba capital han vivido una mañana de jueves de actividad frenética. Desprendimiento de cornisas, caídas de árboles e intervenciones a causa de inundaciones han copado las salidas en una jornada marcada, de nuevo, por la borrasca Leonardo. Los bomberos informan de al menos 30 salidas por caídas de árboles y unas 15 por desprendimientos. Además, han tenido que actuar en zonas como Guadalvalle para desalojar a varias familias, así como en los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. Pino centenario caído en el patio del colegio Santa Victoria. / CÓRDOBA Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo. / CÓRDOBA

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados. Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Renfe mantiene suspensión de trenes por lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba Renfe mantiene suspendida la mayor parte de los servicios ferroviarios en Andalucía debido al fuerte temporal de lluvias. Solo continúan operativos el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba, mientras que el resto de Cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga permanecen cancelados. También están suprimidos numerosos servicios de Media Distancia, entre ellos las líneas Algeciras-Antequera, Granada-Almería, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y Huelva-Sevilla, con alternativas por carretera solo en algunos trayectos. En Alta Velocidad y Larga Distancia, no circulan los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ni varios servicios Alvia e Intercity. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica para reanudar el servicio cuando sea posible.

Noelia Santos La Policía Nacional aconseja desalojar el aeropuerto de Córdoba La Policía Nacional, según confirman a este periódico fuentes de Aena, ha aconsejado desalojar el aeropuerto de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir, que está justo al lado. Ya a media mañana el agua se quedaba cerca de la pista del aeródromo. En el aeropuerto se ha quedado el personal mínimo imprescindible para que el aeródromo pueda mantenerse operativo.