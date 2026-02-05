Puente Genil evacua a seis familias en la calle Calzada por desprendimientos en el Cerro de los Poetas

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha vuelto a enviar un mensaje de tranquilidad y serenidad a los vecinos de la localidad tras el incremento del caudal del río Genil a su paso por la localidad, que ha elevado el nivel de naranja a rojo. Entre los problemas que está causando el temporal preocupa la situación que se vive en la zona del Cerro de los Poetas, ya que se han registrado desprendimientos en el talud que da a las viviendas de la calle Calzada, una circunstancia que ha traído consigo la caída de rocas de cierto tamaño y barro que está cayendo a la trasera de dichas viviendas. Velasco ha manifestado que en la zona están trabajando técnicos municipales, bomberos y efectivos de la Policía Local, que van a proceder a la evacuación de los vecinos de unas seis viviendas “ante la posibilidad de que empeore la estabilidad del talud”. Esta evacuación está prevista que concluya a primera hora de la tarde.

“Se trata de viviendas que están afectadas en diferentes magnitudes, unas tienen patios al fondo y estamos dando instrucciones para precintarlos; en otros casos tienen al fondo aseos o dormitorios y en otras zonas hay desprendimientos más evidentes. Entre los residentes hay personas mayores, matrimonios y personas jóvenes con niños y estamos valorando la posibilidad de utilizar el albergue del antiguo hospital para reubicarlas allí provisionalmente”, señaló.

El alcalde ha indicado que pese a la espectacularidad de la subida del cauce, “esperamos que lentamente a lo largo de la jornada, el río vaya bajando de nivel”. Según comentó, "ayer teníamos una previsión de alerta amarilla por lluvias y la información que daban los servicios de Emergencias hablaban de precipitaciones de unos 60 litros por metro cuadrado como máximo en 12 horas, y cayeron unos 50 litros”, explicó el alcalde, quien indicó que muchos de los afluentes del río Genil han llevado esas aguas al curso principal del río. “Actualmente, no tenemos alerta por lluvias, y no esperamos una subida extraordinaria del río en las próximas horas”, dijo el regidor, recordando el episodio vivido durante la pasada madrugada con los desalojos en la zona del Río de Oro.

El alcalde de Puente Genil comprueba la situación del río con los vecinos. / Virginia Requena

“En torno a las 22,30 horas del miércoles se podía acceder al camino que va a la playa de Torremembrillo, donde identificamos a unos 15 residentes. Sin embargo, a las 00,30 horas el agua empezó a invadir el camino a las viviendas, y ante la posibilidad de que se quedaran sin evacuación, hablamos con ellos para desalojar. Entre ellos, había una señora embarazada y un hombre con problemas de movilidad, es verdad que estaban en unas condiciones en las que no había riesgo, pero durante una hora estuvieron aislados mediante vehículo, aunque sí podían salir andando”, dijo Velasco, recordando que el momento de mayor inquietud se vivió en torno a las tres o las cuatro de madrugada, “cuando estuvimos en nivel rojo”.

Tendencia a la baja del río

El alcalde subrayó que la obra realizada contra las avenidas del río Genil ha funcionado muy bien, aunque eso no ha impedido que el agua haya entrado en zonas del Cerro de los Cuencas y El Palomar. “La tendencia del río es a la baja y el nivel actualmente no nos preocupa, ya que los datos de caudales y vertientes aguas arriba están descendiendo, con lo cual lo normal es que en las próximas horas el río bajará un poco de nivel, pero estamos en manos de la lluvia, porque hay una saturación de la tierra, y tenemos que estar vigilantes, si bien los niveles del río están bajo control”.

Por último, el alcalde ha informado de una actuación llevada a cabo a lo largo de este jueves en el talud del Parque del Garrotalillo situado hacia la A-318, un lugar donde ayer cayó un árbol que invadió la calzada. “Se ha organizado una intervención con el servicio de conservación de carreteras de Fomento, un corte programado para talar aquellos árboles sobre los que no teníamos certeza de que pudieran aguantar el vendaval, y ello se ha hecho por un espacio de unas dos o tres horas, donde ha habido cortes de tráfico en este punto”, dijo el alcalde, quien afirmó que esta intervención “era una prioridad porque un árbol que se cae de noche y con el tráfico que hay en este lugar, podía haber generado un accidente muy grave, por eso actuar ahí era una prioridad”.

En última instancia, Velasco indicó que “han caído pinos en Cordobilla y los que no han caído se han movido. También se han visto afectados unos diez en el Pinar de San Rafael y se van a cortar dos o tres, con criterio de urgencia, para garantizar el acceso al Hogar del Pensionista. Actualmente tenemos cuatro equipos operativos de Egemasa trabajando en poda de ramas y tala de árboles. Por último, sobre la reapertura al tráfico de la carretera del Río de Oro, el alcalde informó que la idea es que se pueda hacer a la mayor brevedad, precisando que “hay que tener precaución puesto que puede haber más desprendimientos, así que una vez que se reabra se debe circular con precaución por ahí”.

En Directo

Juan Pablo Bellido Cortan al tráfico la calle Palomar de Montilla ante el riesgo de derrumbe de una vivienda El temporal de lluvias y viento que azota buena parte del territorio español ha provocado este miércoles nuevas incidencias en Montilla, donde la Policía Local y los bomberos del parque de Montilla han tenido que cortar al tráfico la calle Palomar, a las espaldas del Ayuntamiento, ante la posibilidad de derrumbe de una vivienda situada en el tramo comprendido entre las calles Zarzuela Baja y Lobero. Además de este corte preventivo, las fuertes precipitaciones y, especialmente, las intensas rachas de viento han dejado diversos daños materiales y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio.

Isabel Leña Se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010 El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado tras la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencias mantenida a las 13.00 horas que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo del 2010, cuando, según ha recordado el alcalde, José María Bellido, fueron desalojadas más de 400 viviendas. No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días.

Isabel Leña Segundo punto de evacuación El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el pabellón de Vista Alegre esté completo. En el pabellón de Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas