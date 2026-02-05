El pantano Vadomojón alcanza el 70% por la crecida del Guadajoz y comenzará mañana a desembalsar

El alcalde pedáneo de Albendín, José Andrés García Malagón, ha informado este martes sobre la situación del cauce del río Guadajoz a su paso por la pedanía, tras el notable incremento del nivel del embalse en los últimos días como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona y aguas arriba.

Según ha explicado García Malagón, el embalse ha pasado en apenas una semana del 25 % al entorno del 70 % de su capacidad, debido a las aportaciones extraordinarias de los ríos San Juan, Salado y Líbora, así como a las lluvias caídas tanto en Albendín como en municipios situados aguas arriba, como Alcalá la Real o Priego de Córdoba. Ante la previsión de nuevas precipitaciones y la posibilidad de alcanzar el límite máximo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha decidido iniciar mañana mismo las labores de desembalse.

El alcalde pedáneo ha detallado que se llevará a cabo un primer desembalse de carácter técnico, que comenzará a las 9.00 horas con un caudal inicial de 50 metros cúbicos por segundo, incrementándose progresivamente hasta alcanzar un máximo de 100 metros cúbicos por segundo entre las 12.00 y las 13.00 horas. Este caudal es el máximo que puede evacuar el pantano mediante el desagüe de fondo, sin necesidad de abrir las compuertas superiores.

Nivel similar a 2011

García Malagón ha indicado que el volumen previsto será similar al registrado durante el desembalse de 2011 y ha subrayado que, aunque no se prevén afecciones a zonas residenciales, sí podrían verse afectados cultivos, portones y edificaciones situadas dentro del dominio público hidráulico, es decir, en el cauce histórico del río.

No obstante, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, señalando que durante el desembalse estarán movilizados los servicios técnicos municipales, personal de servicios, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que realizarán un seguimiento continuo de la evolución del caudal. Ha explicado que este primer desembalse técnico servirá además como ensayo y medida preventiva, para evitar actuaciones más bruscas si continúan las lluvias.

Por motivos de seguridad, el alcalde pedáneo ha solicitado la máxima colaboración ciudadana, insistiendo en la necesidad de desalojar de inmediato el cauce del río y respetar estrictamente las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de emergencia, que ya están avisando a los propietarios afectados.

Asimismo, ha advertido de que retrasar el desembalse podría obligar a evacuaciones de agua más abruptas en los próximos días, con escenarios más complejos si fuese necesario abrir las compuertas superiores del embalse.

Finalmente, García Malagón ha informado de que todos los canales oficiales de comunicación se mantendrán actualizados, con información minuto a minuto, y ha pedido a la población que se informe únicamente a través de estas vías para evitar rumores o desinformación.

“Ruego una vez más máxima prudencia, paciencia y precaución, con la confianza de que todo transcurra según lo previsto y bajo el control establecido”, ha concluido.