El temporal causa estragos en Lucena: "Tengo miedo de que se vaya la luz, porque no tenemos nada más"

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba está impactando de forma notable en la comarca de la Subbética y, por tanto, también en Lucena, donde las avenidas de agua, las persistentes lluvias y el viento han afectado a algunos de los servicios más esenciales.

En una zona exterior al casco urbano, con decenas de viviendas de primera residencia, la borrasca ha acentuado sobremanera unos apagones padecidos desde hace semanas. Las rachas de viento de este pasado miércoles, con máximos de 90 kilómetros por hora, tumbaron hasta tres torretas de la instalación eléctrica, según confirmó a los vecinos la Policía Local, y el corte del suministro se extendió durante unas diez horas. Estos sucesos se replican en otras zonas como Campo de Aras y Cristo Marroquí.

Al margen derecho de la calle Los Arroyuelos habita Felipe Poyato, quien resume drásticamente que, "si no tienes luz, no tienes nada", dado que hasta el agua procede de un pozo que precisa permanentemente de electricidad, aparte de la operatividad de los electrodomésticos o la simple rutina de cargar el móvil para garantizar la comunicación.

Felipe Poyato, vecino afectado por los cortes de luz. / M. González

Reclama, entre el temor constante de la suspensión de luz, mayor atención y comprensión de Endesa y también la aparición de patrullas de la Policía Local, porque "aquí no viene nadie" y sólo circulan por la carretera principal, asevera, mientras continúa reconociendo que "tengo miedo de que se vaya la luz".

Otras riadas anteriores

La pendiente de los exteriores a su casa evita los embates de las anegaciones. En el perímetro general de la urbanización advierte que hay tramos "intransitables" a consecuencia de los socavones patentes, sobre todo en la entrada más próxima al casco urbano de Lucena.

La confluencia de hasta cinco cauces ha deparado en diferentes épocas trágicas inundaciones en el camino de La Torca, emplazado en la extremidad noreste de Lucena. A partir del Puente Vadillo, junto a diversas industrias, comienza el trayecto de mayor peligrosidad, por la estrechez de la carretera y la incapacidad de las cunetas. Hace dos décadas, una incontenible riada arrasó con una granja agrícola y murieron unos 200 cerdos desperdigados entre el barro y el lodo.

Pepe Muñoz, vecino de una de las zona de La Torca. / M. González

A raíz de esta borrasca, la Policía Local ha ordenado cortes intermitentes en el trazado que conduce a la Vía Verde, generándose, sobre todo el miércoles, balsas de agua que convertían en impracticable la carretera. Este jueves, las concentraciones hídricas resultaron limitadas y, afortunadamente, sin daños personales, y las pérdidas materiales han sido mínimas. Varias décadas acumula habitando en este diseminado Pepe Muñoz, quien relata que el martes "el agua iba de cuneta a cuneta" porque, en su opinión, "el río padece al no haber una limpieza correcta".

Piden que se revise el río

En el contorno de su propiedad, los propietarios han construido una "buena tubería" y el drenaje fluye con eficacia. En los momentos más sobrecogedores, evocando inundaciones de hace varios lustros, "el agua superó el puente un metro por arriba", una imagen orillada en la actualidad. Insiste en exigir una supervisión permanente del río ya que acusan "problemas", cada año, "cuando llueve más de la cuenta". Y remata su testimonio, con sinceridad, transmitiendo que "en el momento en que se pone el cielo más oscuro de la cuenta”, los vecinos aceleran el regreso a casa “por si acaso nos cortan la entrada".

El colegio del Carmen

Aparte de las latitudes rurales, otro foco de preocupación y estragos ha comprendido los centros escolares, entre desprendimientos de árboles y rotura del mobiliario. Chari Jiménez, directora del colegio Nuestra Señora del Carmen, uno de los centros emblemáticos de la localidad, con unos 600 alumnos, habla de "un total desastre" al recuadrar el paisaje del recinto.

Torreta de la luz afectada por el temporal en Lucena. / M. González

Lamenta que este temporal "se ha cebado" con un edificio de connotaciones sociales y humanas. Aparte de deterioros en la cubierta, por la voladura de la tela asfáltica; el bloqueo de las rejillas; la fractura de cornisas; o unos patios convertidos en "lagunas", esta directora califica como "lo más grave" la desaparición prácticamente total de una arboleda arraigada como "factor clave" de un centro escolar erigido en "pulmón verde" de la localidad.

Las imágenes de los ejemplares de pinos y otras especies centenarias destruidas suscitan, más allá del componente material, “un daño emocional” en los alumnos. Reclama una recomposición general y duradera y, sobre todo, “la reforestación” de los árboles perdidos. Desde su posición, Virginia Ruiz, presidenta del ampa, exterioriza “temor, alarma e incertidumbre”, ejerciendo de portavoz de las familias, y tras el aguacero del comienzo de semana y las instantáneas desoladoras, reenviadas sin cesar, demanda “un entorno seguro” para el conjunto de la comunidad docente.

En Directo

La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de una borrasca Marta a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo. Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la Aemet, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.

La A-3215 cortada toda la noche La Junta de Andalucía ha confirmado que la carretera A-3125, en el entorno de Baena, se quedará cortada toda la noche y volverán este viernes para intentar limpiar la obra de fábrica que está saturada y provoca el corte en pk 9+750 y los saltos del 12, 16 y 17

