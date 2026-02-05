Incertidumbre en el Alto Guadalquivir ante la crecida galopante del caudal del Guadalquivir por las lluvias y los desembalses

La comarca del Alto Guadalquivir ha vivido este jueves una jornada de incertidumbre ante el aumento constante y galopante del caudal del río Guadalquivir, aunque con la tranquilidad de que la borrasca Leonardo no ha causado daños materiales ni personales graves. No obstante, la preocupación general está en la mente de todos. Muchos, tienen previsto permanecer en vela esta madrugada por la amenaza constante del crecimiento del nivel del agua, ya que a las escorrentías y arroyos, se suma que los embalses de El Yeguas y Martín Gonzalo ya están soltando agua por los aliviaderos.

El agua, al llover sobre terreno ya mojado, ha arrastrado lodo y maleza, bloqueando arroyos y escorrentías, lo que ha provocado cortes temporales en carreteras como la A-306, entre los puntos kilométricos 1 y 4, a la altura de Maruanas. Durante la jornada de este jueves, una máquina ha permanecido en la zona limpiando el lodo que fue arrastrado desde las laderas colindantes. El tráfico se ha restablecido ya.

Los ayuntamientos han trabajado intensamente para limpiar rejillas y cunetas, pues durante la noche anterior se taponaron, provocando grandes lagunas, especialmente en los accesos a Maruanas, San Antonio, Pedro Abad, Morente, Montoro y Villa del Río.

Situación del río Guadalquivir

El río Guadalquivir continúa aumentando su caudal debido a que los embalses de Yeguas y Martín Gonzalo han alcanzado su máxima capacidad y comenzado a liberar agua. Técnicos de la Confederación Hidrográfica han señalado que el arrastre de suciedad a alta velocidad indica un crecimiento constante del río, que finalmente se ha desbordado a la altura del parque periurbano de San Isidro en Villa del Río, inundando al mismo tiempo la piscina municipal.

Reacciones y precauciones

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha pedido máxima precaución a los vecinos, advirtiendo que si siguen las lluvias podría verse afectado el casco urbano. Por su parte, el de Villafranca, Francisco Palomales, ha manifestado que «hemos trabajado durante todos estos días con una máxima coordinación para evitar que ocurran daños personales, por lo que el desalojo de las 73 personas continúa desde el miércoles, ya que se espera que salte el agua hacia dicha zona y al mismo tiempo provoque el corte de la carretera de acceso al pueblo por el puente de Los Remedios, así como por el Puente Mocho».

Avenida Caladancio en Villa del Río. / CASAVI

En Villa del Río, Pedro Camargo, un vecino de la localidad, recordaba a este periódico que “si el río llegara a alcanzar la altura de la acera de la antigua N-IV a la altura de las Aceñas, podríamos hablar de males mayores, ya que esa es la zona más alta y puede verse inundado gran parte del pueblo». Con este crecimiento continuo del caudal y la proximidad de una nueva borrasca para este fin de semana, los vecinos de la comarca están preocupados y esperan que no se vuelvan a repetir daños personales como hace tres lustros.

Los bomberos retiran árboles caídos en Villa del Río. / CASAVI

En Montoro, la Huerta de la Isla quedó aislada y el agua se acercaba peligrosamente a cubrir el puente de las Donadas.

En Pedro Abad, el puente medieval junto a la casa de máquinas de Santa Rafaela María quedó totalmente cubierto y se evacuaron familias de la calle Redonda de la Estación. El alcalde, Juan Antonio Reyes, alertó de que el nivel del río podría alcanzar cifras similares a las de 2010.

En Villafranca de Córdoba, los vecinos desalojados de los huertos familiares regresaron temporalmente para alimentar a los animales, y algunos los trasladaron a zonas más seguras. Una familia mayor fue reubicada en un hotel local.

Trabajo de los servicios de emergencia

Protección Civil, Policía Local, Bomberos y Guardia Civil colaboran con los alcaldes para evitar daños personales, priorizando la seguridad de los habitantes ante el riesgo de desbordamiento del río y posibles cortes de carreteras, especialmente el acceso por el puente de los Remedios.

Por tanto, la comarca permanece en alerta ante el continuo crecimiento del río Guadalquivir. Las autoridades locales y servicios de emergencia trabajan de forma coordinada para minimizar daños y proteger a la población, con la esperanza de que no se repitan los graves episodios de inundaciones pasadas.

En Directo

La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de una borrasca Marta a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo. Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la Aemet, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.

La A-3215 cortada toda la noche La Junta de Andalucía ha confirmado que la carretera A-3125, en el entorno de Baena, se quedará cortada toda la noche y volverán este viernes para intentar limpiar la obra de fábrica que está saturada y provoca el corte en pk 9+750 y los saltos del 12, 16 y 17

Manuel González El temporal causa estragos en Lucena: "Tengo miedo de que se vaya la luz, porque no tenemos nada más" El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba está impactando de forma notable en la comarca de la Subbética y, por tanto, también en Lucena, donde las avenidas de agua, las persistentes lluvias y el viento han afectado a algunos de los servicios más esenciales. En una zona exterior al casco urbano, con decenas de viviendas de primera residencia, la borrasca ha acentuado sobremanera unos apagones padecidos desde hace semanas. Las rachas de viento de este pasado miércoles, con máximos de 90 kilómetros por hora, tumbaron hasta tres torretas de la instalación eléctrica, según confirmó a los vecinos la Policía Local, y el corte del suministro se extendió durante unas diez horas. Estos sucesos se replican en otras zonas como Campo de Aras y Cristo Marroquí. [Lea aquí la información completa]

Manuel Ruiz Nueve centros educativos de Córdoba mantendrán las clases suspendidas el viernes por la borrasca Leonardo. / A. J. González Nueve colegios de Córdoba capital y otros cuatro municipios no tendrán clase mañana La actividad lectiva presencial se retomará este viernes, 6 de febrero, en la mayor parte de la provincia de Córdoba tras el paso de la última borrasca, aunque continuará suspendida en la barriada periférica de Alcolea y en varios centros educativos concretos de distintos municipios, debido a riesgos en la zona, dificultades de acceso o daños en las instalaciones, según informa la Junta de Andalucía. [Estos son los colegios en los que no habrá clase este viernes]