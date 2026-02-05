Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en la comarca

Incertidumbre en el Alto Guadalquivir ante la crecida galopante del caudal del Guadalquivir por las lluvias y los desembalses

Preocupación entre los vecinos y las autoridades, que esperan una madrugada en vela

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Meandro del Guadalquivir en Montoro.

Meandro del Guadalquivir en Montoro. / CASAVI

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

La comarca del Alto Guadalquivir ha vivido este jueves una jornada de incertidumbre ante el aumento constante y galopante del caudal del río Guadalquivir, aunque con la tranquilidad de que la borrasca Leonardo no ha causado daños materiales ni personales graves. No obstante, la preocupación general está en la mente de todos. Muchos, tienen previsto permanecer en vela esta madrugada por la amenaza constante del crecimiento del nivel del agua, ya que a las escorrentías y arroyos, se suma que los embalses de El Yeguas y Martín Gonzalo ya están soltando agua por los aliviaderos.

El agua, al llover sobre terreno ya mojado, ha arrastrado lodo y maleza, bloqueando arroyos y escorrentías, lo que ha provocado cortes temporales en carreteras como la A-306, entre los puntos kilométricos 1 y 4, a la altura de Maruanas. Durante la jornada de este jueves, una máquina ha permanecido en la zona limpiando el lodo que fue arrastrado desde las laderas colindantes. El tráfico se ha restablecido ya.

Los ayuntamientos han trabajado intensamente para limpiar rejillas y cunetas, pues durante la noche anterior se taponaron, provocando grandes lagunas, especialmente en los accesos a Maruanas, San Antonio, Pedro Abad, Morente, Montoro y Villa del Río.

Situación del río Guadalquivir

El río Guadalquivir continúa aumentando su caudal debido a que los embalses de Yeguas y Martín Gonzalo han alcanzado su máxima capacidad y comenzado a liberar agua. Técnicos de la Confederación Hidrográfica han señalado que el arrastre de suciedad a alta velocidad indica un crecimiento constante del río, que finalmente se ha desbordado a la altura del parque periurbano de San Isidro en Villa del Río, inundando al mismo tiempo la piscina municipal.

Reacciones y precauciones

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha pedido máxima precaución a los vecinos, advirtiendo que si siguen las lluvias podría verse afectado el casco urbano. Por su parte, el de Villafranca, Francisco Palomales, ha manifestado que «hemos trabajado durante todos estos días con una máxima coordinación para evitar que ocurran daños personales, por lo que el desalojo de las 73 personas continúa desde el miércoles, ya que se espera que salte el agua hacia dicha zona y al mismo tiempo provoque el corte de la carretera de acceso al pueblo por el puente de Los Remedios, así como por el Puente Mocho».

Avenida Caladancio en Villa del Río.

Avenida Caladancio en Villa del Río. / CASAVI

En Villa del Río, Pedro Camargo, un vecino de la localidad, recordaba a este periódico que “si el río llegara a alcanzar la altura de la acera de la antigua N-IV a la altura de las Aceñas, podríamos hablar de males mayores, ya que esa es la zona más alta y puede verse inundado gran parte del pueblo». Con este crecimiento continuo del caudal y la proximidad de una nueva borrasca para este fin de semana, los vecinos de la comarca están preocupados y esperan que no se vuelvan a repetir daños personales como hace tres lustros.

Los bomberos retiran árboles caídos en Villa del Río.

Los bomberos retiran árboles caídos en Villa del Río. / CASAVI

En Montoro, la Huerta de la Isla quedó aislada y el agua se acercaba peligrosamente a cubrir el puente de las Donadas.

En Pedro Abad, el puente medieval junto a la casa de máquinas de Santa Rafaela María quedó totalmente cubierto y se evacuaron familias de la calle Redonda de la Estación. El alcalde, Juan Antonio Reyes, alertó de que el nivel del río podría alcanzar cifras similares a las de 2010.

En Villafranca de Córdoba, los vecinos desalojados de los huertos familiares regresaron temporalmente para alimentar a los animales, y algunos los trasladaron a zonas más seguras. Una familia mayor fue reubicada en un hotel local.

Trabajo de los servicios de emergencia

Protección Civil, Policía Local, Bomberos y Guardia Civil colaboran con los alcaldes para evitar daños personales, priorizando la seguridad de los habitantes ante el riesgo de desbordamiento del río y posibles cortes de carreteras, especialmente el acceso por el puente de los Remedios.

Por tanto, la comarca permanece en alerta ante el continuo crecimiento del río Guadalquivir. Las autoridades locales y servicios de emergencia trabajan de forma coordinada para minimizar daños y proteger a la población, con la esperanza de que no se repitan los graves episodios de inundaciones pasadas.

