Iprodeco
La Diputación promueve el comercio local y el turismo en el Alto Guadalquivir a través de un proyecto que incluye numerosas actividades
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), va a trabajar conjuntamente con la mancomunidad de municipios del Alto Guadalquivir en un proyecto integral que persigue posicionar esta comarca como un destino turístico de referencia de calidad, destacando su patrimonio cultural y gastronómico.
Esta actividad, que lleva por título Descubre el Alto Guadalquivir: patrimonio, naturaleza y sabores de una comarca variada y sorprendente. Tan diferente como tú, pretende "dinamizar el comercio local, apoyar a las empresas agroalimentarias y promover el turismo de proximidad", ha señalado el delegado de Desarrollo Económico de la institución provincial, Félix Romero.
Romero ha incidido en la necesidad de proyectos como éste que “redundan en el fortalecimiento de la economía local, generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes; promueven el consumo local, con la compra de productos autóctonos y servicios locales y ponen en valor el patrimonio cultural y natural, ya que permite dar a conocer los recursos de la comarca, atrayendo a visitantes y generando riqueza”.
De visitas guiadas a rutas senderistas
Esta iniciativa se desarrollará en los municipios de Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba y se extenderá a Córdoba capital. Se llevará a cabo en espacios públicos, comercios locales y empresas del sector agroalimentario y otros lugares de interés turístico de la comarca.
Las acciones previstas comprenden rutas para que los habitantes de la comarca conozcan mejor sus municipios vecinos y consistirán en visitas guiadas por expertos locales, de tipo cultural, senderismo y turismo activo. Asimismo, habrá rutas desde Córdoba capital para atraer a consumidores externos. También está prevista una yincana por localidad en la que participarán jóvenes de entre 18 y 30 años, que deberán completar una serie de pruebas relacionadas con el comercio local y habrá degustaciones de gastronomía local, de productos autóctonos de los municipios.
