La Diputación corta el tráfico en el puente de Almodóvar al detectar daños causados por el temporal

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha realizado una visita junto a técnicos del departamento provincial de Infraestructuras, este jueves al puente de la antigua algodonera de Almodóvar del Río, tras la cual se ha acordado cortar el tráfico de forma inmediata debido a que se ha detectado una fisura y otros daños que aún no se han evaluado en su totalidad, debido a la situación meteorológica generada por la borrasca Leonardo.

Fuentes del Ayuntamiento de la localidad cordobesa han informado de que el agua está pasando por el puente muy rápido arrastrando todo tipo de materiales, lo que está causando destrozos a la vista aunque el principal temor es que pueda dañar de algún modo a la estructura. La Diputación realizará un arreglo de urgencia para reforzar el puente, una vez se conozca la afectación global, aunque para eso habrá que esperar a que pase el temporal y sea posible intervenir con seguridad.

Las mismas fuentes recuerdan que se trata de un puente muy antiguo que ya dio problemas hace cuatro años, motivo por el cual han decidido tomar medidas preventivas. El cierre del tráfico será indefinido, lo que puede causar molestias a los vecinos de algunas urbanizaciones, que deberán utilizar los medios alternativos para llegar.

Noticias relacionadas

De momento, el agua sigue corriendo y el río no se ha desborado, por lo que no se han realizado evacuaciones de vecinos, aunque continúa la vigilancia del caudal por si fuera necesaria la evacuación.

En Directo

Noelia Santos Temporal Actividad frenética de los bomberos de Córdoba por la borrasca Leonardo Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba capital han vivido una mañana de jueves de actividad frenética. Desprendimiento de cornisas, caídas de árboles e intervenciones a causa de inundaciones han copado las salidas en una jornada marcada, de nuevo, por la borrasca Leonardo. Los bomberos informan de al menos 30 salidas por caídas de árboles y unas 15 por desprendimientos. Además, han tenido que actuar en zonas como Guadalvalle para desalojar a varias familias, así como en los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. Pino centenario caído en el patio del colegio Santa Victoria. / CÓRDOBA Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo. / CÓRDOBA

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados. Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Renfe mantiene suspensión de trenes por lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba Renfe mantiene suspendida la mayor parte de los servicios ferroviarios en Andalucía debido al fuerte temporal de lluvias. Solo continúan operativos el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba, mientras que el resto de Cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga permanecen cancelados. También están suprimidos numerosos servicios de Media Distancia, entre ellos las líneas Algeciras-Antequera, Granada-Almería, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y Huelva-Sevilla, con alternativas por carretera solo en algunos trayectos. En Alta Velocidad y Larga Distancia, no circulan los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ni varios servicios Alvia e Intercity. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica para reanudar el servicio cuando sea posible.

Noelia Santos La Policía Nacional aconseja desalojar el aeropuerto de Córdoba La Policía Nacional, según confirman a este periódico fuentes de Aena, ha aconsejado desalojar el aeropuerto de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir, que está justo al lado. Ya a media mañana el agua se quedaba cerca de la pista del aeródromo. En el aeropuerto se ha quedado el personal mínimo imprescindible para que el aeródromo pueda mantenerse operativo.