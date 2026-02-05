Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efectos de la borrasca Leonardo en Córdoba
Efectos de la borrasca Leonardo en Córdoba

La Diputación corta el tráfico en el puente de Almodóvar al detectar daños causados por el temporal

El vicepresidente primero Andrés Lorite visita la zona, donde se realizará una intervención de urgencia para arreglar los desperfectos / De momento, el río no se ha desbordado y no se han realizado evacuaciones

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Cortado el puente de Almodóvar por la crecida del río

Cortado el puente de Almodóvar por la crecida del río

Ayuntamiento de Palma del Río

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha realizado una visita junto a técnicos del departamento provincial de Infraestructuras, este jueves al puente de la antigua algodonera de Almodóvar del Río, tras la cual se ha acordado cortar el tráfico de forma inmediata debido a que se ha detectado una fisura y otros daños que aún no se han evaluado en su totalidad, debido a la situación meteorológica generada por la borrasca Leonardo.

Fuentes del Ayuntamiento de la localidad cordobesa han informado de que el agua está pasando por el puente muy rápido arrastrando todo tipo de materiales, lo que está causando destrozos a la vista aunque el principal temor es que pueda dañar de algún modo a la estructura. La Diputación realizará un arreglo de urgencia para reforzar el puente, una vez se conozca la afectación global, aunque para eso habrá que esperar a que pase el temporal y sea posible intervenir con seguridad.

Las mismas fuentes recuerdan que se trata de un puente muy antiguo que ya dio problemas hace cuatro años, motivo por el cual han decidido tomar medidas preventivas. El cierre del tráfico será indefinido, lo que puede causar molestias a los vecinos de algunas urbanizaciones, que deberán utilizar los medios alternativos para llegar.

De momento, el agua sigue corriendo y el río no se ha desborado, por lo que no se han realizado evacuaciones de vecinos, aunque continúa la vigilancia del caudal por si fuera necesaria la evacuación.

