El temporal provoca la crecida del río y obliga a desalojar a siete personas en Puente Genil

La crecida del caudal del río Genil a su paso por Puente Genil a causa de la borrasca Leonardo, que ha pasado a nivel naranja, ha motivado la evacuacion de siete personas en la zona del Río de Oro, concretamente en el entorno de Torrembrillo, un operativo en el que han participado agentes de la Policía Local y bomberos de la Diputación de Córdoba en coordinación con Protección Civil.

Asimismo, otras ocho personas han decidido permanecer en sus viviendas, siendo informados del riesgo que corren, pero con alternativas de salvamento.

Esta actuación se ha producido la pasada madrugada tras la crecida del cauce del río, que ha alcanzado un caudal de 237,3 metros cúbicos por segundo y el nivel más alto desde marzo de 2018.

El río, a su paso por la zona de Río de Oro, en Puente Genil, la pasada madrugada. / V. Requena

En aviso naranja y sin colegios

El alcalde, Sergio Velasco, ha actualizado la información sobre los efectos de la borrasca Leonardo en la localidad y ha indicado que la localidad se encuentra en aviso naranja por fuertes vientos que podrían ser de hasta 90 kilómetros por hora.

Ya en la noche del miércoles la Junta de Andalucía decretó el cierre de los centros educativos, y Velasco ha indicado también que durante la jornada de este jueves permanecerán cerrados los centros de dia, tanto Afasur como el Centro de Participación

Tale de árboles con riesgo de caída en la variante de la A-318 en Puente Genil. / CÓRDOBA

El comité asesor del Ayuntamiento de Puente Genil se encuentra reunido esta mañana para analizar cómo evoluciona la situación y pide mucha precaución en el entorno del río y cauces crecidos.

Entretanto, hasta el mediodía de este jueves se regulará un paso alternativo en la A-318, en la variante Puente Genil, donde el Ayuntamiento tala varios árboles de gran porte con peligro de caída sobre el punto kilométrico 15,78 de la citada carretera.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas. Consulta el listado aquí.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.

Un equipo de geólogos estudia en Grazalema "el comportamiento del terreno" tras caer casi 600 litros por metro cuadrado en un día Grazalema ha amanecido este jueves bajo una situación todavía muy grave tras una noche marcada por las intensas lluvias y la tensión vivida en el municipio al paso de la borrasca Leonardo. Aunque la previsión meteorológica apunta a una cierta tregua a partir del mediodía, las autoridades mantienen activados todos los protocolos de emergencia y piden a la población extremar la precaución. Además, de madrugada se ha acordado, según ha informado el regidor, reforzar el puesto de mando avanzado con la "incorporación de técnicos especialistas en geología, que analizarán con la luz del día el comportamiento del terreno y del entorno tras las lluvias acumuladas".