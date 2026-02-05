Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Leonardo por Córdoba

El temporal provoca la crecida del río y obliga a desalojar a siete personas en Puente Genil

El desalojo se ha producido en la zona de Río de Oro y otros ocho vecinos han preferido permanecer en sus casas, tras ser informados del riesgo existente

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Un coche de la Policía Local de Puente Genil vigila la zona de Río de Oro, cerrada al tráfico.

Un coche de la Policía Local de Puente Genil vigila la zona de Río de Oro, cerrada al tráfico. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

La crecida del caudal del río Genil a su paso por Puente Genil a causa de la borrasca Leonardo, que ha pasado a nivel naranja, ha motivado la evacuacion de siete personas en la zona del Río de Oro, concretamente en el entorno de Torrembrillo, un operativo en el que han participado agentes de la Policía Local y bomberos de la Diputación de Córdoba en coordinación con Protección Civil.

Asimismo, otras ocho personas han decidido permanecer en sus viviendas, siendo informados del riesgo que corren, pero con alternativas de salvamento.

Esta actuación se ha producido la pasada madrugada tras la crecida del cauce del río, que ha alcanzado un caudal de 237,3 metros cúbicos por segundo y el nivel más alto desde marzo de 2018.

El río, a su paso por la zona de Río de Oro, en Puente Genil, la pasada madrugada.

El río, a su paso por la zona de Río de Oro, en Puente Genil, la pasada madrugada. / V. Requena

En aviso naranja y sin colegios

El alcalde, Sergio Velasco, ha actualizado la información sobre los efectos de la borrasca Leonardo en la localidad y ha indicado que la localidad se encuentra en aviso naranja por fuertes vientos que podrían ser de hasta 90 kilómetros por hora.

Ya en la noche del miércoles la Junta de Andalucía decretó el cierre de los centros educativos, y Velasco ha indicado también que durante la jornada de este jueves permanecerán cerrados los centros de dia, tanto Afasur como el Centro de Participación

Tale de árboles con riesgo de caída en la variante de la A-318 en Puente Genil.

Tale de árboles con riesgo de caída en la variante de la A-318 en Puente Genil. / CÓRDOBA

El comité asesor del Ayuntamiento de Puente Genil se encuentra reunido esta mañana para analizar cómo evoluciona la situación y pide mucha precaución en el entorno del río y cauces crecidos.

Entretanto, hasta el mediodía de este jueves se regulará un paso alternativo en la A-318, en la variante Puente Genil, donde el Ayuntamiento tala varios árboles de gran porte con peligro de caída sobre el punto kilométrico 15,78 de la citada carretera.

