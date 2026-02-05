La caída de un árbol en Montilla por el temporal causa daños en un edificio

La caída de un árbol del convento de Santa Clara de Montilla como consecuencia del fuerte viento vinculado a la borrasca Leonardo ha provocado daños materiales en un edificio anexo situado en el Llano de Palacio, sobre el solar de las antiguas Bodegas Ortiz Ruiz.

El árbol se desplomó sobre una pared medianera y derribó tres vallas de gran tamaño, sin que se hayan registrado daños personales. Agentes de la Policía Local y bomberos del parque de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, han acordonado y asegurado la zona.

A raíz de este episodio, la comunidad de vecinos del inmueble afectado ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el viento pueda derribar una palmera de grandes dimensiones que se alza sobre el patio comunitario y que, desde hace tiempo, genera inquietud entre los residentes por su proximidad a las viviendas.

Cubierta del aparcamiento que se cayó por el viento. / José Antonio Aguilar

Se desprende la cubierta de un aparcamiento

El convento de Santa Clara ha sufrido numerosos daños materiales como consecuencia del viento, que ha derribado varios árboles, algunas tejas y la cubierta de un pequeño aparcamiento que terminó cayendo sobre un coche de la congregación.

La ciudad se encuentra este jueves en aviso naranja por fuerte viento y se esperan rachas de 90 km/h. Tampoco han habierto los centros educativos, tal y como ayer anunció la Junta de Andalucía.

En Directo

Juanma Moreno: "Cuando se dé una orden de evacuación hay que atenderla, que nadie se acerque a ríos y arroyos" El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las recomendaciones y avisos de los servicios de emergencia ante los graves riesgos existentes. "Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas". El presidente andaluz, que anuncia que habrá más personas desalojadas (ahora mismo la cifra está en 4.000) advirtió a la población de que debe atender estas ordenes cuando se produzcan. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones. Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos.

Desalojan dos viviendas en Cortegana tras el desprendimiento de un talud Los Bomberos han desalojado de manera preventiva este jueves por la mañana dos viviendas en Cortegana (Huelva) tras el desprendimiento de un talud. Esta caída de tierra, que ha tenido lugar en la calle Alta de este municipio onubense, ha afectado a dos vehículos, según recoge Europa Press. Según ha indicado la Diputación Provincial, no ha habido que lamentar daños personales a consecuencia de este desprendimiento. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados han procedido al apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona.

Noelia Santos La Junta insiste en pedir precaución aunque la borrasca dé una tregua: "Nos preocupan los cauces" El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha vuelto a lanzar este mediodía un mensaje de precaución a los cordobeses. A pesar de que todo apunta a que la borrasca dará cierta tregua esta tarde y sobre todo mañana, Molina ha recordado que el suelo está ya muy mojado y que los ríos bajan llenos. Seguirá, además, lloviendo y habrá que coordinar con la CHG los desembalses. "Hay que cuidar de la vida, no cruzar por los cauces ni atravesar balsas de agua con el coche", ha pedido el delegado, que ha advertido que los desembalses de agua de pantanos provocarán "momentos tensos" por lo que pide permanecer vigilantes.