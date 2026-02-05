Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

La caída de un árbol en Montilla por el temporal causa daños en un edificio

Vecinos del inmueble afectado muestran su preocupación por una palmera cercana, que podría ser derribada por el viento

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Los bomberos acordonan la zona en la que se produjo la caída del árbol en Montilla.

Los bomberos acordonan la zona en la que se produjo la caída del árbol en Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La caída de un árbol del convento de Santa Clara de Montilla como consecuencia del fuerte viento vinculado a la borrasca Leonardo ha provocado daños materiales en un edificio anexo situado en el Llano de Palacio, sobre el solar de las antiguas Bodegas Ortiz Ruiz.

El árbol se desplomó sobre una pared medianera y derribó tres vallas de gran tamaño, sin que se hayan registrado daños personales. Agentes de la Policía Local y bomberos del parque de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, han acordonado y asegurado la zona.

A raíz de este episodio, la comunidad de vecinos del inmueble afectado ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el viento pueda derribar una palmera de grandes dimensiones que se alza sobre el patio comunitario y que, desde hace tiempo, genera inquietud entre los residentes por su proximidad a las viviendas.

Cubierta del aparcamiento que se cayó por el viento.

Cubierta del aparcamiento que se cayó por el viento. / José Antonio Aguilar

Se desprende la cubierta de un aparcamiento

El convento de Santa Clara ha sufrido numerosos daños materiales como consecuencia del viento, que ha derribado varios árboles, algunas tejas y la cubierta de un pequeño aparcamiento que terminó cayendo sobre un coche de la congregación.

La ciudad se encuentra este jueves en aviso naranja por fuerte viento y se esperan rachas de 90 km/h. Tampoco han habierto los centros educativos, tal y como ayer anunció la Junta de Andalucía.

