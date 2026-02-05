Tradiciones
Cabra presenta una programación diversa y participativa para el Carnaval
El Ayuntamiento apuesta por el Concurso de Agrupaciones, el pasacalles, actividades infantiles y el tradicional Entierro de la Sardina para llenar de color y música las calles de la ciudad
El Carnaval 2026, una de las citas más destacadas del calendario festivo de Cabra, volverá este año a llenar las calles de la ciudad de color, música y participación ciudadana con actividades dirigidas a todos los públicos, como ha apuntado la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, al presentar el programa de actividades previsto.
Lama ha explicado que uno de los pilares fundamentales de la programación es el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) 2026, cuya fase semifinal se celebró el pasado fin de semana con la participación de una decena de agrupaciones. De ellas, el jurado ha seleccionado a siete formaciones finalistas —dos chirigotas y cinco comparsas— que volverán a subirse al escenario del Teatro El Jardinito este viernes, a partir de las 20.30 horas, para disputarse el palmarés en la gran final de este certamen.
El pasacalles será el 14 de febrero
En cuanto a las actividades en la calle, el sábado 14 de febrero tendrá lugar el tradicional pasacalles de disfraces y máscaras, que contará con carroza-discoteca, batucada, charanga y animación a cargo de agrupaciones carnavalescas. El desfile partirá desde la avenida González Meneses y finalizará en la Plaza de España, donde se celebrará el concurso de disfraces y la entrega de premios, además de una ambientación musical previa a la actuación de la orquesta Aldebarán. En caso de inclemencias meteorológicas, tanto la actuación como la fiesta se trasladarán al Centro ADIE.
La jornada del domingo 15 de febrero estará dedicada en gran medida al público infantil, con actividades en el Centro ADIE que incluirán concurso de disfraces, animación, hinchables, talleres, pintacaras y música con DJ. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrará el tradicional Entierro de la Sardina, con salida desde el Centro Municipal Integrado, recorrido por las calles de la ciudad, quema de la sardina y merienda de carnaval.
