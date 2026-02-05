Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo sacude Priego de Córdoba: Árboles caídos, muros desprendidos y carreteras cortadas

El Ayuntamiento recomienda evitar zonas de arbolado, no hacer uso de los parques públicos y mantenerse alejados de zonas con riesgo de desprendimientos y cauces de arroyos

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Muro derrumbado en la calle Santa Mónica de Priego de Córdoba.

Muro derrumbado en la calle Santa Mónica de Priego de Córdoba. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

La borrasca Leonardo sigue dejando un reguero de incidencias en el término municipal de Priego de Córdoba, donde ayer cayeron más de 100 litros de agua. Durante las últimas horas del miércoles, la madrugada y primeras horas de este jueves, el temporal no ha dejado de afectar a carreteras, vías urbanas y servicios municipales. En concreto, se ha registrado la caída de árboles en la entrada a La Cubé y avenida de Granada, y la caída de sendos muros en la calle Santa Mónica y en el corredor verde en el acceso al Bajo Adarve.

Aldea de El Tarajal

Otra zona con especial incidencia sigue siendo la aldea de El Tarajal, donde el río Salado ha vuelto a desbordar durante la madrugada el puente y la zona cercana al cauce. En cuanto a la red viaria autonómica, permanece cortada al tráfico la A-4154, desde el P.K. 54+300 al 40+000, por un desprendimiento a la altura del P.K. 43+000.

Muro caído en Bajo Adarve, en Corredor Verde.

Muro caído en el acceso al Bajo Adarve, en el Corredor Verde. / CÓRDOBA

En cuanto a la red provincial, según la información hecha pública por la Diputación de Córdoba, permanecen cortadas al tráfico la CO-7204, que conecta la de A-333 con la CO-7202 por El Cañuelo, entre los puntos kilométricos 0+000 y 1+300 por desbordamiento de arroyos, balsas de agua y acarreos, e igualmente entre los P.K. 2+400 y 4+200 por desbordamiento del río Salado y deslizamiento de taludes. También continúan cortadas la CO-7207, de la CO-8209 a El Tarajal, por desbordamiento del río Salado en el P.K. 1+500; la CO-8209, de Priego de Córdoba a Luque por Fuente Alhama, por deslizamientos de taludes en varios puntos kilométricos (1+000, 9+000, 9+700 y 17+000). Además, en Priego permanecerán cerrados hoy la Biblioteca, Zona Joven, Guardería Temporera, Talleres Municipales, Museos y el Centro Intergeneracional UCO.

Desde el Ayuntamiento de Priego, se recomienda a la ciudadanía evitar zonas de arbolado, no hacer uso de los parques públicos, así como mantenerse alejados de zonas con riesgo de desprendimientos y cauces de arroyos.

