La borrasca Leonardo sacude Priego de Córdoba: Árboles caídos, muros desprendidos y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo sigue dejando un reguero de incidencias en el término municipal de Priego de Córdoba, donde ayer cayeron más de 100 litros de agua. Durante las últimas horas del miércoles, la madrugada y primeras horas de este jueves, el temporal no ha dejado de afectar a carreteras, vías urbanas y servicios municipales. En concreto, se ha registrado la caída de árboles en la entrada a La Cubé y avenida de Granada, y la caída de sendos muros en la calle Santa Mónica y en el corredor verde en el acceso al Bajo Adarve.

Aldea de El Tarajal

Otra zona con especial incidencia sigue siendo la aldea de El Tarajal, donde el río Salado ha vuelto a desbordar durante la madrugada el puente y la zona cercana al cauce. En cuanto a la red viaria autonómica, permanece cortada al tráfico la A-4154, desde el P.K. 54+300 al 40+000, por un desprendimiento a la altura del P.K. 43+000.

Muro caído en el acceso al Bajo Adarve, en el Corredor Verde. / CÓRDOBA

En cuanto a la red provincial, según la información hecha pública por la Diputación de Córdoba, permanecen cortadas al tráfico la CO-7204, que conecta la de A-333 con la CO-7202 por El Cañuelo, entre los puntos kilométricos 0+000 y 1+300 por desbordamiento de arroyos, balsas de agua y acarreos, e igualmente entre los P.K. 2+400 y 4+200 por desbordamiento del río Salado y deslizamiento de taludes. También continúan cortadas la CO-7207, de la CO-8209 a El Tarajal, por desbordamiento del río Salado en el P.K. 1+500; la CO-8209, de Priego de Córdoba a Luque por Fuente Alhama, por deslizamientos de taludes en varios puntos kilométricos (1+000, 9+000, 9+700 y 17+000). Además, en Priego permanecerán cerrados hoy la Biblioteca, Zona Joven, Guardería Temporera, Talleres Municipales, Museos y el Centro Intergeneracional UCO.

Desde el Ayuntamiento de Priego, se recomienda a la ciudadanía evitar zonas de arbolado, no hacer uso de los parques públicos, así como mantenerse alejados de zonas con riesgo de desprendimientos y cauces de arroyos.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

José Muñoz Caro La crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos Palma del Río continúa pendiente del nivel de los ríos Guadalquivir y Genil a su paso por la localidad mientras este jueves se ha recuperado la actividad lectiva de todos los centros educativos a excepción del colegio San Sebastián y el colegio Vicente Nacarino. Ambos están en zonas inundables por el río Genil y permanecerán cerrados y sin actividad lectiva durante toda la jornada de este jueves 5 de febrero mientras dura la borrasca Leonardo. Según la información actualizada por el Ayuntamiento de Palma, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que ambos ríos se encuentran ya en nivel rojo, con el consiguiente riesgo de desbordamiento y posible anegación de huertas y zonas próximas al cauce. Como medida preventiva, durante la pasada noche, se procedió al desalojo voluntario de unos 120 vecinos que residen en las zonas de pagos de huerta susceptibles de inundación. De ellos, 21 han sido realojados en hotels y el resto se ha trasladado a viviendas de familiares o segundas residencias. Noticia completa.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas. Consulta el listado aquí.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.