Efectos del temporal en Córdoba

La borrasca Leonardo provoca en Cabra la caída de un árbol en la barriada Virgen de la Sierra aplastando varios coches

El ejemplar, que se desplomó por las fuertes rachas de viento, fue retirado de madrugada por los servicios municipales para despejar la vía

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Desplome de un árbol sobre un coche en Cabra a causa de las rachas de viento.

Desplome de un árbol sobre un coche en Cabra a causa de las rachas de viento. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

La borrasca Leonardo sigue causando estragos a su paso por el sur de la provincia de Córdoba. En Cabra, la incidencia más aparatosa se ha registrado en la madrugada de este jueves 5 de enero con la caída de un árbol de gran envergadura en la calle Acera del Cautivo, en la barriada Virgen de la Sierra, provocando daños materiales en varios vehículos que se encontraban estacionados y no de carácter personal.

El ejemplar, cuyas raíces no han soportado la fuerza de las rachas de viento y la saturación de agua en el suelo, se desplomó sobre la calzada ocupando gran parte de la vía. Afortunadamente, en ese momento no transitaba ningún peatón por los jardines de dicho espacio.

Árbol caído sobre un coche en Cabra.

Árbol caído sobre un coche en Cabra. / CÓRDOBA

A pesar de la hora, sobre las 00.15 horas, agentes de la Policía Local y operarios de los servicios municipales, procedieron a retirar las ramas y a despejar la vía.

El Ayuntamiento de Cabra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios y no transite por zonas inundables, cauces o riberas, además de asegurar objetos en balcones y azoteas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

