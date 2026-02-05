La borrasca Leonardo provoca en Cabra la caída de un árbol en la barriada Virgen de la Sierra aplastando varios coches

La borrasca Leonardo sigue causando estragos a su paso por el sur de la provincia de Córdoba. En Cabra, la incidencia más aparatosa se ha registrado en la madrugada de este jueves 5 de enero con la caída de un árbol de gran envergadura en la calle Acera del Cautivo, en la barriada Virgen de la Sierra, provocando daños materiales en varios vehículos que se encontraban estacionados y no de carácter personal.

El ejemplar, cuyas raíces no han soportado la fuerza de las rachas de viento y la saturación de agua en el suelo, se desplomó sobre la calzada ocupando gran parte de la vía. Afortunadamente, en ese momento no transitaba ningún peatón por los jardines de dicho espacio.

Árbol caído sobre un coche en Cabra. / CÓRDOBA

A pesar de la hora, sobre las 00.15 horas, agentes de la Policía Local y operarios de los servicios municipales, procedieron a retirar las ramas y a despejar la vía.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Cabra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios y no transite por zonas inundables, cauces o riberas, además de asegurar objetos en balcones y azoteas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas. Consulta el listado aquí.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.

Un equipo de geólogos estudia en Grazalema "el comportamiento del terreno" tras caer casi 600 litros por metro cuadrado en un día Grazalema ha amanecido este jueves bajo una situación todavía muy grave tras una noche marcada por las intensas lluvias y la tensión vivida en el municipio al paso de la borrasca Leonardo. Aunque la previsión meteorológica apunta a una cierta tregua a partir del mediodía, las autoridades mantienen activados todos los protocolos de emergencia y piden a la población extremar la precaución. Además, de madrugada se ha acordado, según ha informado el regidor, reforzar el puesto de mando avanzado con la "incorporación de técnicos especialistas en geología, que analizarán con la luz del día el comportamiento del terreno y del entorno tras las lluvias acumuladas".