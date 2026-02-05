Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 31 vías afectadas

La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas.

En la comarca de Los Pedroches, el desbordamiento del arroyo Santa María ha cortado la CO-7100, desde El Guijo hasta la CO-7103 por la Ermita de la Virgen de las Cruces, en el punto 6+000. El río Guadarramilla también ha sobrepasado su cauce y mantiene fuera de servicio la CO-7409. Además, las carreteras CO-6101, CO-6102, CO-6103 y CO-7413 presentan balsas de agua, barro y arrastres sobre la calzada debido al desbordamiento de arroyos. Aunque no están cerradas, el tráfico se mantiene restringido.

En la campiña, la CO-4205, desde la A-307 a Montemayor por la estación, en el P.K. 5+375, y la CO-4207, entre Montilla y Montalbán (de los puntos 4+500 al 6+000) han corrido la misma suerte. En estos casos por las crecidas del arroyo del Término y del río Salado, respectivamente.

En el entorno de Córdoba capital, las lluvias han causado inundaciones y caída de árboles en varias vías. Es el caso de la CO-3103, de Alcolea a Villafranca de Córdoba, cortada en el punto. 8+000 por inundación tras el desbordamiento de afluentes del Guadalquivir. O de las carreteras CO-3314, entre Medina Azahara y Las Ermitas, CO-3402, por Santa María de Trassierra, y CO-3405, de Córdoba a Villaviciosa, inaccesibles por caída de árboles sobre la calzada. También sucede en la CO-3406, de la N-432 a Obejo, cerrada por el deslizamiento de un terraplén en el punto kilométrico 11+530, desde hace unos días.

En el Alto Guadalquivir, permanecen fuera de servicio la CO-3108, entre El Carpio y Maruanas; la CO-3201; la CO-3204; la CO-4102; entre Bujalance y Pedro Abad por Morente; y la CO-5104, de Villa del Río a Cañete de las Torres, por desbordamientos de arroyos, balsas de agua, arrastres y deslizamientos de taludes en distintos tramos. También sigue cortada la EF-306 y el acceso desde la N-IV, entre Pedro Abad y El Carpio por inundación.

Por otro lado, en la Subbética, la comarca más afectada, que permanece en aviso naranja, se han registrado incidencias en varios municipios, que han obligado a cortar la CO-5211, de Aguilar a la A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, en el punto 1+500 por el desbordamiento del río Cabra, que también afecta a la C-336 en el punto 0+150, a la altura de Monturque; la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan, y la CO-8215, de la A-331 a El Higueral (Iznájar), cerradas por desbordamientos y deslizamientos de taludes. El deslizamiento de un talud también ha cortado la A-3131 en el punto 15+400 del término de Lucena, el tramo entre Jauja y Badolatosa.

En la zona de Priego, una de los localidades con más incidencias, permanecen cortadas las carreteras CO-7204, CO-7207, CO-7212, CO-8203 y CO-8209 por desbordamientos del río Salado y otros arroyos, además de numerosos desprendimientos de taludes. Y la A-4154 por un talud desprendido. Esta misma causa afecta a la EF-A-331, en Rute.

Trabajos de emergencia

Además de las carreteras cortadas, se registran numerosas incidencias menores en la red provincial, como balsas de agua, barro en la calzada, cunetas colmatadas, caída de ramas y deslizamientos puntuales, que afectan de forma temporal al tráfico.

Los equipos de conservación de carreteras, junto con empresas contratadas, han trabajado durante toda la noche para señalizar las zonas afectadas y habilitar pasos controlados cuando ha sido posible, con el apoyo de peones de señalización.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

José Muñoz Caro La crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos Palma del Río continúa pendiente del nivel de los ríos Guadalquivir y Genil a su paso por la localidad mientras este jueves se ha recuperado la actividad lectiva de todos los centros educativos a excepción del colegio San Sebastián y el colegio Vicente Nacarino. Ambos están en zonas inundables por el río Genil y permanecerán cerrados y sin actividad lectiva durante toda la jornada de este jueves 5 de febrero mientras dura la borrasca Leonardo. Según la información actualizada por el Ayuntamiento de Palma, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que ambos ríos se encuentran ya en nivel rojo, con el consiguiente riesgo de desbordamiento y posible anegación de huertas y zonas próximas al cauce. Como medida preventiva, durante la pasada noche, se procedió al desalojo voluntario de unos 120 vecinos que residen en las zonas de pagos de huerta susceptibles de inundación. De ellos, 21 han sido realojados en hotels y el resto se ha trasladado a viviendas de familiares o segundas residencias. Noticia completa.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.