Estas son las carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo: hasta 31 vías afectadas

Las crecidas de ríos y arroyos, el desprendimiento de terraplenes y las caídas de árboles impiden la circulación en distintos puntos de toda la geografía cordobesa

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

La CO-6213, cortada por el desprendimiento de un talud.

La CO-6213, cortada por el desprendimiento de un talud. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas.

En la comarca de Los Pedroches, el desbordamiento del arroyo Santa María ha cortado la CO-7100, desde El Guijo hasta la CO-7103 por la Ermita de la Virgen de las Cruces, en el punto 6+000. El río Guadarramilla también ha sobrepasado su cauce y mantiene fuera de servicio la CO-7409. Además, las carreteras CO-6101, CO-6102, CO-6103 y CO-7413 presentan balsas de agua, barro y arrastres sobre la calzada debido al desbordamiento de arroyos. Aunque no están cerradas, el tráfico se mantiene restringido.

En la campiña, la CO-4205, desde la A-307 a Montemayor por la estación, en el P.K. 5+375, y la CO-4207, entre Montilla y Montalbán (de los puntos 4+500 al 6+000) han corrido la misma suerte. En estos casos por las crecidas del arroyo del Término y del río Salado, respectivamente.

En el entorno de Córdoba capital, las lluvias han causado inundaciones y caída de árboles en varias vías. Es el caso de la CO-3103, de Alcolea a Villafranca de Córdoba, cortada en el punto. 8+000 por inundación tras el desbordamiento de afluentes del Guadalquivir. O de las carreteras CO-3314, entre Medina Azahara y Las Ermitas, CO-3402, por Santa María de Trassierra, y CO-3405, de Córdoba a Villaviciosa, inaccesibles por caída de árboles sobre la calzada. También sucede en la CO-3406, de la N-432 a Obejo, cerrada por el deslizamiento de un terraplén en el punto kilométrico 11+530, desde hace unos días.

En el Alto Guadalquivir, permanecen fuera de servicio la CO-3108, entre El Carpio y Maruanas; la CO-3201; la CO-3204; la CO-4102; entre Bujalance y Pedro Abad por Morente; y la CO-5104, de Villa del Río a Cañete de las Torres, por desbordamientos de arroyos, balsas de agua, arrastres y deslizamientos de taludes en distintos tramos. También sigue cortada la EF-306 y el acceso desde la N-IV, entre Pedro Abad y El Carpio por inundación.

Por otro lado, en la Subbética, la comarca más afectada, que permanece en aviso naranja, se han registrado incidencias en varios municipios, que han obligado a cortar la CO-5211, de Aguilar a la A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, en el punto 1+500 por el desbordamiento del río Cabra, que también afecta a la C-336 en el punto 0+150, a la altura de Monturque; la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan, y la CO-8215, de la A-331 a El Higueral (Iznájar), cerradas por desbordamientos y deslizamientos de taludes. El deslizamiento de un talud también ha cortado la A-3131 en el punto 15+400 del término de Lucena, el tramo entre Jauja y Badolatosa.

En la zona de Priego, una de los localidades con más incidencias, permanecen cortadas las carreteras CO-7204, CO-7207, CO-7212, CO-8203 y CO-8209 por desbordamientos del río Salado y otros arroyos, además de numerosos desprendimientos de taludes. Y la A-4154 por un talud desprendido. Esta misma causa afecta a la EF-A-331, en Rute.

Trabajos de emergencia

Además de las carreteras cortadas, se registran numerosas incidencias menores en la red provincial, como balsas de agua, barro en la calzada, cunetas colmatadas, caída de ramas y deslizamientos puntuales, que afectan de forma temporal al tráfico.

Los equipos de conservación de carreteras, junto con empresas contratadas, han trabajado durante toda la noche para señalizar las zonas afectadas y habilitar pasos controlados cuando ha sido posible, con el apoyo de peones de señalización.

