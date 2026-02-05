Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo: la crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos

Los colegios San Sebastián y Vicente Nacarino permanecen cerrados este jueves por estar en zonas inundables

J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río continúa pendiente del nivel de los ríos Guadalquivir y Genil a su paso por la localidad mientras este jueves se ha recuperado la actividad lectiva de todos los centros educativos a excepción del colegio San Sebastián y el colegio Vicente Nacarino. Ambos están en zonas inundables por el río Genil y permanecerán cerrados y sin actividad lectiva durante toda la jornada de este jueves 5 de febrero mientras dura la borrasca Leonardo.

Según la información actualizada por el Ayuntamiento de Palma, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que ambos ríos se encuentran ya en nivel rojo, con el consiguiente riesgo de desbordamiento y posible anegación de huertas y zonas próximas al cauce. Como medida preventiva, durante la pasada noche, se procedió al desalojo voluntario de unos 120 vecinos que residen en las zonas de pagos de huerta susceptibles de inundación. De ellos, 21 han sido realojados en hotels y el resto se ha trasladado a viviendas de familiares o segundas residencias.

El Consistorio ha ofrecido a los propietarios de los animales la posibilidad de disponer de espacios seguros y adecuados para su alojamiento temporal, garantizando su protección y bienestar mientras persista la situación de riesgo. La alcaldesa de Palma del Río, acompañada por la Policía Local y Protección Civil, realizó durante la noche un recorrido por las zonas inundables, manteniendo contacto directo con los vecinos de las áreas más próximas a los ríos.

Colegio cerrado por el temporal en Palma del Río.

Colegio San Sebastián cerrado por el temporal en Palma del Río. / José Muñoz Caro

Durante la jornada de hoy, se reforzará el seguimiento de las zonas próximas al núcleo urbano, en especial, Duque y Flores, Callejón del Junco, calles La Isla y Miralrío y plaza del Toril y se continuará vigilando el resto de áreas cercanas a los cauces de los ríos y arroyos. De otra parte, el Ayuntamiento ha instalado tres cámaras de videovigilancia en la zona del embarcadero del Guadalquivir y para el Genil en Pedro Díaz y en la zona de la antigua azuda junto a la Alameda del Suizo, para monitoreo permanente de los cauces.

Desde la una de la madrugada de ayer y hasta esta mañana a las 8 horas, el nivel del Genil ha aumentado un metro. El comité asesor del plan de emergencias municipal se reúne en estos momentos en el Ayuntamiento de Palma del Río para ver las medidas a adoptar durante esta jornada entre las incidencias producidas por las rachas de viento de hasta 70 km/h, entre ellas, la caída de dos árboles, uno en el hotel monasterio de San Francisco y otro en el cementerio San Juan Bautista.

En Directo
