Borrasca Leonardo: la crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos

Palma del Río continúa pendiente del nivel de los ríos Guadalquivir y Genil a su paso por la localidad mientras este jueves se ha recuperado la actividad lectiva de todos los centros educativos a excepción del colegio San Sebastián y el colegio Vicente Nacarino. Ambos están en zonas inundables por el río Genil y permanecerán cerrados y sin actividad lectiva durante toda la jornada de este jueves 5 de febrero mientras dura la borrasca Leonardo.

Según la información actualizada por el Ayuntamiento de Palma, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que ambos ríos se encuentran ya en nivel rojo, con el consiguiente riesgo de desbordamiento y posible anegación de huertas y zonas próximas al cauce. Como medida preventiva, durante la pasada noche, se procedió al desalojo voluntario de unos 120 vecinos que residen en las zonas de pagos de huerta susceptibles de inundación. De ellos, 21 han sido realojados en hotels y el resto se ha trasladado a viviendas de familiares o segundas residencias.

El Consistorio ha ofrecido a los propietarios de los animales la posibilidad de disponer de espacios seguros y adecuados para su alojamiento temporal, garantizando su protección y bienestar mientras persista la situación de riesgo. La alcaldesa de Palma del Río, acompañada por la Policía Local y Protección Civil, realizó durante la noche un recorrido por las zonas inundables, manteniendo contacto directo con los vecinos de las áreas más próximas a los ríos.

Colegio San Sebastián cerrado por el temporal en Palma del Río. / José Muñoz Caro

Durante la jornada de hoy, se reforzará el seguimiento de las zonas próximas al núcleo urbano, en especial, Duque y Flores, Callejón del Junco, calles La Isla y Miralrío y plaza del Toril y se continuará vigilando el resto de áreas cercanas a los cauces de los ríos y arroyos. De otra parte, el Ayuntamiento ha instalado tres cámaras de videovigilancia en la zona del embarcadero del Guadalquivir y para el Genil en Pedro Díaz y en la zona de la antigua azuda junto a la Alameda del Suizo, para monitoreo permanente de los cauces.

Desde la una de la madrugada de ayer y hasta esta mañana a las 8 horas, el nivel del Genil ha aumentado un metro. El comité asesor del plan de emergencias municipal se reúne en estos momentos en el Ayuntamiento de Palma del Río para ver las medidas a adoptar durante esta jornada entre las incidencias producidas por las rachas de viento de hasta 70 km/h, entre ellas, la caída de dos árboles, uno en el hotel monasterio de San Francisco y otro en el cementerio San Juan Bautista.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas. Consulta el listado aquí.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.