Efectos de la borrasca Leonardo

Casi 80 personas permanecen desalojadas en la zona de huertos familiares de Villafranca, que sigue en nivel uno de emergencia

En Villa del Río, 200 vecinos que habían sido evacuados han podido regresar a sus hogares y 80 de la zona de la Ribera han tenido que irse

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Imagen del río a su paso por Villafranca de Córdoba.

Imagen del río a su paso por Villafranca de Córdoba. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

En Villafranca de Córdoba, continúa vigente el estado de emergencia de nivel uno declarado este miércoles por el alcalde, Francisco Palomares, debido al riesgo de desbordamiento del río Guadalquivir. A consecuencia de ello, permanecen desalojadas 73 personas de los huertos familiares de la localidad, mientras el Ayuntamiento mantiene una vigilancia constante para garantizar que solo se acceda a los huertos cuando sea necesario alimentar a los animales.

Según informó el propio regidor, desde la mañana del jueves hasta las 20.26 horas, apenas ha habido un ligero incremento en el caudal del río, situándose en 1.460 metros cúbicos por segundo, cifra ligeramente superior a la registrada por la mañana, según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca. Sin embargo, la fuerza de la corriente ha sido suficiente para arrastrar el embarcadero.

En cuanto a los arroyos Cobata, Pontejón y Curandero, que atraviesan el casco urbano, su nivel ha descendido por la ausencia de lluvias recientes. El alcalde subraya que, mientras no llueva, no existe un riesgo inmediato.

No obstante, ante la previsión de lluvias para el sábado y la llegada de una nueva borrasca, persiste la preocupación entre los vecinos, ya que el terreno se encuentra saturado de agua y cualquier nueva precipitación podría provocar desbordamientos. Como expresaba un vecino, “no lloverá sobre mojado, sino sobre empapado”, reflejando la inquietud de la población ante la evolución de la situación.

Trabajos por caída de un árbol en Villa del Río.

Trabajos por caída de un árbol en Villa del Río. / Casavi

Situación en Villa del Río

Por otro lado, Villa del Río vuelve a enfrentarse a la amenaza de las crecidas de agua. El alcalde de la localidad, Jesús Morales, ha informado a este periódico sobre la situación actual de los vecinos afectados por el aumento del caudal de los ríos y arroyos de la zona. Según ha detallado, las 200 personas que residen en los huertos familiares han podido regresar a sus hogares, ya que en este momento no se teme por un posible desbordamiento del arroyo Cañetejo. Esta noticia aporta cierta tranquilidad a una parte importante de la población, que en anteriores episodios de inundaciones tuvo que ser evacuada de manera preventiva.

No obstante, la situación sigue siendo delicada para aproximadamente 80 personas que viven en la zona de la ribera, quienes sí han tenido que ser desalojadas ante el riesgo de que el agua siga subiendo. Entre los afectados, se encuentra la familia encargada de custodiar la casa museo del reconocido pintor Pedro Bueno. Para preservar las valiosas obras pictóricas, se han trasladado a la planta superior del edificio con el fin de protegerlas de la posible entrada de agua. Junto a ellos, otra familia que reside en un chalé cercano también ha sido evacuada, ya que el agua del río ha alcanzado el parque periurbano de San Isidro, una zona muy próxima tanto a la casa museo como al polideportivo municipal. Las autoridades locales continúan monitorizando la situación, especialmente en las áreas más vulnerables.

Morales ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger tanto a las personas como al patrimonio cultural del municipio. Asimismo, ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y permanecer atentos ante cualquier cambio en la evolución del nivel de las aguas.

Las autoridades de Villa del Río mantienen activa la vigilancia y la coordinación con los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de todos los vecinos, especialmente en aquellos puntos donde el riesgo de inundación sigue siendo elevado.

