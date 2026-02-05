Casi 80 personas permanecen desalojadas en la zona de huertos familiares de Villafranca, que sigue en nivel uno de emergencia

En Villafranca de Córdoba, continúa vigente el estado de emergencia de nivel uno declarado este miércoles por el alcalde, Francisco Palomares, debido al riesgo de desbordamiento del río Guadalquivir. A consecuencia de ello, permanecen desalojadas 73 personas de los huertos familiares de la localidad, mientras el Ayuntamiento mantiene una vigilancia constante para garantizar que solo se acceda a los huertos cuando sea necesario alimentar a los animales.

Según informó el propio regidor, desde la mañana del jueves hasta las 20.26 horas, apenas ha habido un ligero incremento en el caudal del río, situándose en 1.460 metros cúbicos por segundo, cifra ligeramente superior a la registrada por la mañana, según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca. Sin embargo, la fuerza de la corriente ha sido suficiente para arrastrar el embarcadero.

En cuanto a los arroyos Cobata, Pontejón y Curandero, que atraviesan el casco urbano, su nivel ha descendido por la ausencia de lluvias recientes. El alcalde subraya que, mientras no llueva, no existe un riesgo inmediato.

No obstante, ante la previsión de lluvias para el sábado y la llegada de una nueva borrasca, persiste la preocupación entre los vecinos, ya que el terreno se encuentra saturado de agua y cualquier nueva precipitación podría provocar desbordamientos. Como expresaba un vecino, “no lloverá sobre mojado, sino sobre empapado”, reflejando la inquietud de la población ante la evolución de la situación.

Trabajos por caída de un árbol en Villa del Río. / Casavi

Situación en Villa del Río

Por otro lado, Villa del Río vuelve a enfrentarse a la amenaza de las crecidas de agua. El alcalde de la localidad, Jesús Morales, ha informado a este periódico sobre la situación actual de los vecinos afectados por el aumento del caudal de los ríos y arroyos de la zona. Según ha detallado, las 200 personas que residen en los huertos familiares han podido regresar a sus hogares, ya que en este momento no se teme por un posible desbordamiento del arroyo Cañetejo. Esta noticia aporta cierta tranquilidad a una parte importante de la población, que en anteriores episodios de inundaciones tuvo que ser evacuada de manera preventiva.

No obstante, la situación sigue siendo delicada para aproximadamente 80 personas que viven en la zona de la ribera, quienes sí han tenido que ser desalojadas ante el riesgo de que el agua siga subiendo. Entre los afectados, se encuentra la familia encargada de custodiar la casa museo del reconocido pintor Pedro Bueno. Para preservar las valiosas obras pictóricas, se han trasladado a la planta superior del edificio con el fin de protegerlas de la posible entrada de agua. Junto a ellos, otra familia que reside en un chalé cercano también ha sido evacuada, ya que el agua del río ha alcanzado el parque periurbano de San Isidro, una zona muy próxima tanto a la casa museo como al polideportivo municipal. Las autoridades locales continúan monitorizando la situación, especialmente en las áreas más vulnerables.

Morales ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger tanto a las personas como al patrimonio cultural del municipio. Asimismo, ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y permanecer atentos ante cualquier cambio en la evolución del nivel de las aguas.

Las autoridades de Villa del Río mantienen activa la vigilancia y la coordinación con los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de todos los vecinos, especialmente en aquellos puntos donde el riesgo de inundación sigue siendo elevado.

En Directo

Majaneque. / CÓRDOBA Desalojos en Majaneque Estas son las parcelaciones desalojadas en Majaneque: Principal hasta avenida de las Asociaciones

Barriada de Majaneque hasta avenida de las Asociaciones

Calle Trigueros hasta avenida de las Asociaciones

Calle Olivo

Diario CÓRDOBA Habrá colegio en las zonas no afectadas o desalojadas por los ríos El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado la restitución de la actividad educativa en Andalucía "salvo en zonas desalojadas o afectadas por la crecida de cauces o con carreteras o infraestructuras dañadas, a través de un mensaje publicado en X. Además también ha informado que el desalojo de toda la población de Grazalema (Cádiz), que implicaba a 1.500 personas, se ha efectuado sin incidencias y en tiempo récord.

La Alhambra y el Generalife reabren sus puertas este viernes tras cerrar por la borrasca El Patronato de la Alhambra y Generalife ha anunciado la reapertura completa de su Conjunto Monumental a partir de este viernes, 6 de febrero, tras el cierre de sus instalaciones durante la jornada de este jueves debido a las previsiones meteorológicas asociadas a la borrasca Leonardo. En un comunicado, la entidad ha indicado que, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, se ha decidido abrir el conjunto. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores y la comprensión de los visitantes, a quienes se está informando de manera continua. Además del cierre de sus instalaciones este jueves, el conjunto había cerrado el pasado miércoles el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez debido a las fuertes lluvias y al viento que azotaban la ciudad.

Diario CÓRDOBA Juanma Moreno señala que el Guadalquivir puede desbordarse esta noche en Córdoba El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado en una entrevista en la SER que entre los puntos de Andalucía que más preocupan de cara a las próximas horas está Córdoba, y en concreto la zona de parcelaciones del entorno del aeropuerto, porque el Guadalquivir puede desbordarse esta noche. En ese sentido, cabe recordar que desde primera hora de la tarde se lleva a cabo el desalojo masivo de todas las zonas inundables de Córdoba. La ciudad se prepara para hacer frente a un escenario similar al de las inundaciones de 2010.