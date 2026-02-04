Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento levanta 350 metros cuadrados de la cubierta del pabellón de Doña Mencía

Los bomberos han tenido que intervenir por unas placas solares desprendidas del tejado de un domicilio

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Estado en el que ha quedado el pabellón de Doña Mencía tras el paso de la borrasca Leonardo.

Estado en el que ha quedado el pabellón de Doña Mencía tras el paso de la borrasca Leonardo. / Francis Flores

Francis Flores

Francis Flores

Doña Mencía

El temporal de viento ha alcanzado rachas de 107 kilómetros por hora con más de 50 litros de lluvia en Doña Mencía, lo que ha vuelto a causar daños en instalaciones municipales, vías públicas y en domicilios particulares durante la jornada de este miércoles.

Las incidencias por la borrasca Leonardo han necesitado la intervención de los bomberos. La cubierta del pabellón municipal, que ya se había levantado hace unos días, ha vuelto a perder otro tramo más y los servicios técnicos municipales calculan que está afectada en algo más de 350 metros cuadrados. La desaparición de parte de la techumbre está ocasionando problemas en el suelo deportivo y resto de instalaciones por toda el agua que entra, a pesar de la colocación de un techo con chapa a pie de pista para evacuar agua.

Los bomberos actuando sobre una placas solares en Doña Mencía este miércoles al paso de la borrasca Leonardo.

Los bomberos actuando sobre una placas solares en Doña Mencía este miércoles al paso de la borrasca Leonardo. / Francis Flores

El jefe de la Policía Local, Franciso M. Lama, ha declarado a este periódico que “es un día complicado en el que hemos tenido numerosas incidencias. Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay ningún camino por el que no se puede transitar". En cuanto a los ríos, el mando policial asegura que "se ha desbordado en varios sitios en el Vaíllo y en otro punto en un camino de la Junta”.

Por otro lado, se han realizado varias intervenciones, incluso con la participación de bomberos, en un tejado de la calle Doctor Fleming, por el desplome de unas placas solares que han caído en parte en la vía pública. Otras incidencias han estado relacionadas con una chimenea en un domicilio y un sótano que se inundó en la calle Torres, además de la caída de numerosos árboles. Por todo ello, siguen cerrados los parques de Doña Mencía.

