El viento levanta 350 metros cuadrados de la cubierta del pabellón de Doña Mencía

El temporal de viento ha alcanzado rachas de 107 kilómetros por hora con más de 50 litros de lluvia en Doña Mencía, lo que ha vuelto a causar daños en instalaciones municipales, vías públicas y en domicilios particulares durante la jornada de este miércoles.

Las incidencias por la borrasca Leonardo han necesitado la intervención de los bomberos. La cubierta del pabellón municipal, que ya se había levantado hace unos días, ha vuelto a perder otro tramo más y los servicios técnicos municipales calculan que está afectada en algo más de 350 metros cuadrados. La desaparición de parte de la techumbre está ocasionando problemas en el suelo deportivo y resto de instalaciones por toda el agua que entra, a pesar de la colocación de un techo con chapa a pie de pista para evacuar agua.

Los bomberos actuando sobre una placas solares en Doña Mencía este miércoles al paso de la borrasca Leonardo. / Francis Flores

El jefe de la Policía Local, Franciso M. Lama, ha declarado a este periódico que “es un día complicado en el que hemos tenido numerosas incidencias. Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay ningún camino por el que no se puede transitar". En cuanto a los ríos, el mando policial asegura que "se ha desbordado en varios sitios en el Vaíllo y en otro punto en un camino de la Junta”.

Por otro lado, se han realizado varias intervenciones, incluso con la participación de bomberos, en un tejado de la calle Doctor Fleming, por el desplome de unas placas solares que han caído en parte en la vía pública. Otras incidencias han estado relacionadas con una chimenea en un domicilio y un sótano que se inundó en la calle Torres, además de la caída de numerosos árboles. Por todo ello, siguen cerrados los parques de Doña Mencía.

En Directo

Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.

Diario CÓRDOBA Inundaciones en Campo de Aras (Lucena) Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.

José Muñoz Caro Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.

El tiempo en Córdoba por horas. / CÓRDOBA ¿Seguirá lloviendo en Córdoba? Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.