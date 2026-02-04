Borrasca Leonardo
El viento levanta 350 metros cuadrados de la cubierta del pabellón de Doña Mencía
Los bomberos han tenido que intervenir por unas placas solares desprendidas del tejado de un domicilio
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
El temporal de viento ha alcanzado rachas de 107 kilómetros por hora con más de 50 litros de lluvia en Doña Mencía, lo que ha vuelto a causar daños en instalaciones municipales, vías públicas y en domicilios particulares durante la jornada de este miércoles.
Las incidencias por la borrasca Leonardo han necesitado la intervención de los bomberos. La cubierta del pabellón municipal, que ya se había levantado hace unos días, ha vuelto a perder otro tramo más y los servicios técnicos municipales calculan que está afectada en algo más de 350 metros cuadrados. La desaparición de parte de la techumbre está ocasionando problemas en el suelo deportivo y resto de instalaciones por toda el agua que entra, a pesar de la colocación de un techo con chapa a pie de pista para evacuar agua.
El jefe de la Policía Local, Franciso M. Lama, ha declarado a este periódico que “es un día complicado en el que hemos tenido numerosas incidencias. Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay ningún camino por el que no se puede transitar". En cuanto a los ríos, el mando policial asegura que "se ha desbordado en varios sitios en el Vaíllo y en otro punto en un camino de la Junta”.
Por otro lado, se han realizado varias intervenciones, incluso con la participación de bomberos, en un tejado de la calle Doctor Fleming, por el desplome de unas placas solares que han caído en parte en la vía pública. Otras incidencias han estado relacionadas con una chimenea en un domicilio y un sótano que se inundó en la calle Torres, además de la caída de numerosos árboles. Por todo ello, siguen cerrados los parques de Doña Mencía.
Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril
La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.
Diario CÓRDOBA
Inundaciones en Campo de Aras (Lucena)
Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.
José Muñoz Caro
Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil
En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.
¿Seguirá lloviendo en Córdoba?
Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.
Más de cien cancelaciones de barcos en dos semanas en el Estrecho por las borrascas
Las sucesivas borrascas que han afectado a la línea marítima del estrecho de Gibraltar han provocado en dos semanas más de un centenar de cancelaciones de salidas de barcos de pasajeros en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y 126448860. Fuentes portuarias han detallado que desde casi finales de enero con la sucesión de las borrascas Ingrid -20 de enero-, Joseph -25 de enero-, Kristin -27 de enero- y ahora Leonardo -desde el 2 de febrero-, la navegación marítima entre las dos orillas se ha visto seriamente afectada.
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo