Casi una veintena de personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

Los efectos de la borrasca Leonardo continúan dejándose notar en la provincia de Córdoba y este miércoles han obligado al desalojo preventivo de alrededor de una veintena de personas en distintos municipios.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico, a lo largo de la mañana se procedió al desalojo de cuatro viviendas en Fuente Tójar. Asimismo, ocho familias tuvieron que abandonar sus domicilios en Baena ante el riesgo de derrumbe de un muro provocado por el temporal, cinco en la zona de la Vega Alta y tres en la zona del Puente de las Tablas. En otras viviendas de la zona, las familias ya habían abandonado sus hogares de manera preventiva.

Por último, a primera hora de la tarde se desalojaron cuatro viviendas en el Camino del Corvo, en Palma del Río, cuyos ocupantes fueron trasladados a un hotel, tal y como han confirmado desde el servicio autonómico.

Rafael Villena

A estos desalojos se suman los de dos familias en el diseminado de Los Piedros, en Lucena, que tuvieron que abandonar sus viviendas a primera hora del miércoles debido a la activación del aviso rojo por la crecida del río Anzur.

Además, el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias registradas durante toda la madrugada han provocado numerosas incidencias en Priego de Córdoba. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja, inundando varias viviendas y naves industriales situadas en los márgenes de la carretera provincial CO-821. La zona de La Vega permanece inundada por el desbordamiento del río Salado, afectando a viviendas de segunda residencia y huertas.

Antonio Urbano

Hasta 56 incidencias en Córdoba

El 112 ha atendido entre la madrugada y las primeras horas de la mañana un total de 651 incidencias en Andalucía a causa del temporal, siendo Cádiz la provincia más afectada, con 189 avisos. En Córdoba se han contabilizado 56 incidencias, lo que la sitúa como la tercera provincia con menor número de alertas registradas.

En Directo

Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.

Diario CÓRDOBA Inundaciones en Campo de Aras (Lucena) Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.

José Muñoz Caro Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.

El tiempo en Córdoba por horas. / CÓRDOBA ¿Seguirá lloviendo en Córdoba? Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.