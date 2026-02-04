Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi una veintena de personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

El temporal obliga a evacuar viviendas en Fuente Tójar, Baena, Palma del Río y Lucena y provoca desbordamientos de ríos y medio centenar de incidencias en la provincia

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Trabajos junto al río en Córdoba capital.

Trabajos junto al río en Córdoba capital. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los efectos de la borrasca Leonardo continúan dejándose notar en la provincia de Córdoba y este miércoles han obligado al desalojo preventivo de alrededor de una veintena de personas en distintos municipios.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico, a lo largo de la mañana se procedió al desalojo de cuatro viviendas en Fuente Tójar. Asimismo, ocho familias tuvieron que abandonar sus domicilios en Baena ante el riesgo de derrumbe de un muro provocado por el temporal, cinco en la zona de la Vega Alta y tres en la zona del Puente de las Tablas. En otras viviendas de la zona, las familias ya habían abandonado sus hogares de manera preventiva.

Por último, a primera hora de la tarde se desalojaron cuatro viviendas en el Camino del Corvo, en Palma del Río, cuyos ocupantes fueron trasladados a un hotel, tal y como han confirmado desde el servicio autonómico.

El río Zagrilla se desborda en Priego

El río Zagrilla se desborda en Priego

Rafael Villena

A estos desalojos se suman los de dos familias en el diseminado de Los Piedros, en Lucena, que tuvieron que abandonar sus viviendas a primera hora del miércoles debido a la activación del aviso rojo por la crecida del río Anzur.

Además, el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias registradas durante toda la madrugada han provocado numerosas incidencias en Priego de Córdoba. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja, inundando varias viviendas y naves industriales situadas en los márgenes de la carretera provincial CO-821. La zona de La Vega permanece inundada por el desbordamiento del río Salado, afectando a viviendas de segunda residencia y huertas.

Una escollera para evitar desprendimientos en Priego

Una escollera para evitar desprendimientos en Priego

Antonio Urbano

Hasta 56 incidencias en Córdoba

El 112 ha atendido entre la madrugada y las primeras horas de la mañana un total de 651 incidencias en Andalucía a causa del temporal, siendo Cádiz la provincia más afectada, con 189 avisos. En Córdoba se han contabilizado 56 incidencias, lo que la sitúa como la tercera provincia con menor número de alertas registradas.

En Directo
