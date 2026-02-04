Temporal de lluvia y viento
Casi una veintena de personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo
El temporal obliga a evacuar viviendas en Fuente Tójar, Baena, Palma del Río y Lucena y provoca desbordamientos de ríos y medio centenar de incidencias en la provincia
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
Los efectos de la borrasca Leonardo continúan dejándose notar en la provincia de Córdoba y este miércoles han obligado al desalojo preventivo de alrededor de una veintena de personas en distintos municipios.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico, a lo largo de la mañana se procedió al desalojo de cuatro viviendas en Fuente Tójar. Asimismo, ocho familias tuvieron que abandonar sus domicilios en Baena ante el riesgo de derrumbe de un muro provocado por el temporal, cinco en la zona de la Vega Alta y tres en la zona del Puente de las Tablas. En otras viviendas de la zona, las familias ya habían abandonado sus hogares de manera preventiva.
Por último, a primera hora de la tarde se desalojaron cuatro viviendas en el Camino del Corvo, en Palma del Río, cuyos ocupantes fueron trasladados a un hotel, tal y como han confirmado desde el servicio autonómico.
A estos desalojos se suman los de dos familias en el diseminado de Los Piedros, en Lucena, que tuvieron que abandonar sus viviendas a primera hora del miércoles debido a la activación del aviso rojo por la crecida del río Anzur.
Además, el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias registradas durante toda la madrugada han provocado numerosas incidencias en Priego de Córdoba. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja, inundando varias viviendas y naves industriales situadas en los márgenes de la carretera provincial CO-821. La zona de La Vega permanece inundada por el desbordamiento del río Salado, afectando a viviendas de segunda residencia y huertas.
Hasta 56 incidencias en Córdoba
El 112 ha atendido entre la madrugada y las primeras horas de la mañana un total de 651 incidencias en Andalucía a causa del temporal, siendo Cádiz la provincia más afectada, con 189 avisos. En Córdoba se han contabilizado 56 incidencias, lo que la sitúa como la tercera provincia con menor número de alertas registradas.
Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril
La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.
Diario CÓRDOBA
Inundaciones en Campo de Aras (Lucena)
Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.
José Muñoz Caro
Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil
En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.
¿Seguirá lloviendo en Córdoba?
Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.
Más de cien cancelaciones de barcos en dos semanas en el Estrecho por las borrascas
Las sucesivas borrascas que han afectado a la línea marítima del estrecho de Gibraltar han provocado en dos semanas más de un centenar de cancelaciones de salidas de barcos de pasajeros en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y 126448860. Fuentes portuarias han detallado que desde casi finales de enero con la sucesión de las borrascas Ingrid -20 de enero-, Joseph -25 de enero-, Kristin -27 de enero- y ahora Leonardo -desde el 2 de febrero-, la navegación marítima entre las dos orillas se ha visto seriamente afectada.
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota en junio con 500 trabajadores
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- La Diputación adjudica las obras de mejora de la carretera que une Bujalance y Villa del Río
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes, el 20% de toda la reserva actual
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo