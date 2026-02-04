Temporal
Una veintena de familias, desalojadas en Palma del Río por el impacto de la borrasca Leonardo: "Estamos con la incertidumbre de qué hará esta vez el río"
La crecida del río Genil ya ha obligado a evacuar a vecinos de Pedro Díaz, La Graja y El Rincón
Última hora de las incidencias y del regreso de las clases en la capital y el norte de la provincia anunciado por la Junta
Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y la propia alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, como coordinadora del Plan de Emergencias Municipal, han alertado a los vecinos de Pedro Díaz, La Graja y El Rincón ante la crecida del río Genil. A las 19.30 de este miércoles, el caudal del río estaba en nivel naranja, con 4,6 metros y subiendo.
Las autoridades han pedido que desalojen las casas de estas zonas para que no quede nadie durante la noche. También han evacuado a dos personas de Carrascalejo y de El Mohíno. “Son personas con necesidades de traslado sanitario”, ha expresado la alcaldesa. Hay dos familias desalojadas de El Corvo y solo una familia ha necesitado solución habitacional en un establecimiento hotelero del municipio.
Entre las incidencias provocadas por el temporal, las fuertes rachas de viento registradas de hasta 70 kilómetros por hora han tirado un muro en la parte posterior al Hotel Monasterio de San Francisco y los bomberos han actuado en esta zona para que no se produzcan nuevas incidencias.
La alcaldesa ha explicado que “el pico de crecida del río Genil sería a la 1 de la madrugada y mañana es un día complicado”. Con respecto a los evacuados, la mayoría tienen lugares donde pasar la noche aunque “hay plazas hoteleras concertadas con el Ayuntamiento”, como ha dicho la regidora.
“Solo tienen que llamar a Policía Local y se gestionan esas plazas hoteleras”, ha expuesto. “Si esto fuera a más y llegara a más zonas tenemos activas las camas del hospital, tenemos el Ifapa a nuestra disposición y espacios públicos que habilitaríamos a tal efecto. No creo que lleguemos a esos extremos” comenta la alcaldesa, aunque los vecinos dan por hecho que el río va a seguir creciendo y toda la zona quedará inundada.
Hablan los vecinos
Juan Antonio Hens ha preparado la entrada de su casa en Pedro Díaz con un rasillón más para ganar altura ante la gran crecida que se espera del río. Juan Antonio expone que siempre suelen hacer esto ante una amenaza pero que el agua puede entrar incluso por los desagües. “Cuando pasa este tipo de catástrofes estamos siempre con la incertidumbre de qué es lo que hará esta vez el río”.
Antonio Ceballos también cubre la puerta de su casa con un rasillón más alcanzando una altura de 1,25 metros porque recuerda “la riada del 97”, cuando el agua entró en su casa y “fue horrible”, según recuerda. Afortunadamente, tiene casa en otra zona del municipio y abandonará esta noche esta vivienda. Confiesa no estar asustado y estar preparado ante la crecida porque ya tiene experiencia.
Rafael Sánchez tiene una segunda residencia en Pedro Díaz y cuenta que “cuando el río llega a los 5 metros en Écija ya entra en las casas de Pedro Díaz”.
Listado completo de municipios de la provincia de Córdoba donde no hay clases mañana
La Junta de Andalucía ha comunicado el listado completo de los municipios de la provincia de Córdoba donde no habrá clases mañana jueves 5 de febrero.
El listado es el siguiente:
- Aguilar de la Frontera
- Almedinilla
- Baena
- Benamejí
- Cabra
- Carcabuey
- Castro del Río
- Doña Mencía
- Encinas Reales
- Espejo
- Fuente-Tójar
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montemayor
- Montilla
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Palenciana
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rute
Las clases seguirán suspendidas en la Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba ha informado, en un comunicado, que mantendrá la suspensión de sus actividades durante mañana jueves, 5 de febrero.
Este es el comunicado completo de la UCO:
"Con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, la Universidad de Córdoba informa de que se mantiene el cierre de todos sus campus y centros y la suspensión de la actividad durante el jueves 5 de febrero de 2026, ante la persistencia de restricciones en diversas zonas de la provincia. Se ruega a la comunidad universitaria que permanezca atenta a la comunicación institucional de la Universidad de Córdoba ante posibles cambios en la situación. La Universidad se mantiene en contacto permanente con las autoridades competentes para valorar la evolución de la emergencia y las medidas que, en su caso, pudieran adoptarse".
Vigilancia durante toda la noche en La Cigüeña y Majaneque
Policía Local y Protección Civil se quedarán esta noche de forma permanente vigilando la zona de La Cigüeña (Alcolea) y Majaneque (el entorno del aeropuerto). El objetivo es controlar la zona por si fuese necesario realizar algún desalojo.
Lluvia durante buena parte de la noche, en la actualización de la Aemet
La Aemet ha actualizado la previsión del tiempo por horas e incluye precipitaciones en Córdoba hasta las 04.00 horas, con un momento de especial intensidad en las lluvias justo a la medianoche.
