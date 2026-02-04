Antonio Urbano, vecino de Castil de Campos: "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso"

La fuerte crecida que ha experimentado el río Salado a su paso por Priego, debido a la borrasca Leonardo, y, de manera particular, por la zona de La Vega, ha obligado a construir con urgencia una escollera de piedra junto al puente del antiguo trazado de la A-333, en las inmediaciones de Las Angosturas, ya que tanto dicha vía como un poste de suministro eléctrico corren peligro de verse afectados por el desprendimiento de tierra que se ha generado en uno de los meandros del cauce.

Antonio Urbano, vecino de la ELA de Castil de Campos, se muestra asombrado por el caudal con el que el río discurre por la zona. "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso", afirma, al pronunciarse sobre la construcción de la escollera. "He visto agua y riadas, pero así, comerse el río tanto pedazo como se estaba comiendo, nunca", añade.

Construcción de la escolleraen en un meandro del río Salado en Priego. / Antonio Urbano

Trabajos difíciles por el mal estado del suelo

En los trabajos que se están realizando en el meandro, aún más difíciles por el estado del terreno y las condiciones meteorológicas de este miércoles, una de las máquinas empleada se ha quedado "literalmente clavada" en el cauce, ya que el caudal del río sigue creciendo con el aporte de las últimas precipitaciones que han descargado aguas arriba.

Este vecino confirma, de hecho, que la pasada noche han caído unos 45 litros hasta las ocho de la mañana, más lo que continúa lloviendo, "y con muchísimo viento", lo que complica las labores de la maquinaria.

En Directo

Villanueva de San Juan, Sanlúcar y Arahal, pendientes de la crecida de ríos en nivel rojo: "La vigilancia está siendo permanente" En la provincia de Sevilla, varias poblaciones miran con inquietud la crecida de sus ríos, que se encuentran ya en nivel rojo al paso de la borrasca Leonardo. Es el caso de Villanueva de San Juan, Arahal o Sanlúcar La Mayor. Por el momento no ha habido que desalojar a los vecinos, aunque estos ayuntamientos han establecido una vigilancia permanente ante el riesgo de desborde. En Villanueva de San Juan, una localidad de unos mil habitantes ubicada en la Sierra Sur de Sevilla, la crecida del río Corbones ha provocado algunos daños materiales. De hecho, el nuevo espacio de merenderos, inaugurado hace un año, ha quedado totalmente anegado por el agua, que corre con fuerza por la zona.

Alerta en la provincia Huelva por la crecida de los ríos Odiel, Chanza y Guadiana Las fuertes lluvias causadas por la borrasca Leonardo han obligado a desalojar a los vecinos de la zona de Peguerillas, entre Huelva capital y Gibraleón, debido al aumento del caudal del río Odiel. En la provincia, el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha alertado de que existe un "riesgo elevado" de desbordamiento del río Chanza, mientras están también en especial vigilancia los municipios de la desembocadura del río Guadiana: Sanlúcar del Guadiana, la zona de Ayamonte o El Granado.

Más de 3.500 desalojados en Andalucía, 46 vías cortadas y un herido por borrasca Leonardo Más de 3.500 personas han sido desalojadas por ahora de forma preventiva de sus viviendas por las intensas precipitaciones que está dejando en toda Andalucía, salvo en Almería, la borrasca Leonardo, y hay 46 carreteras cortadas, así como un herido en Ubrique (Cádiz) por el derrumbe de una vivienda. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ofrecido este miércoles estos datos provisionales hasta las 14.00 horas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha avanzado que hay una persona herida por politraumatismo en Ubrique al haberse derrumbado una vivienda.