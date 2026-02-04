Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba

Antonio Urbano, vecino de Castil de Campos: "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso"

Construyen una escollera ante la crecida del río Salado para evitar desprendimientos en el antiguo trazado de la A-333

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Una escollera para evitar desprendimientos en Priego

Una escollera para evitar desprendimientos en Priego

Antonio Urbano

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La fuerte crecida que ha experimentado el río Salado a su paso por Priego, debido a la borrasca Leonardo, y, de manera particular, por la zona de La Vega, ha obligado a construir con urgencia una escollera de piedra junto al puente del antiguo trazado de la A-333, en las inmediaciones de Las Angosturas, ya que tanto dicha vía como un poste de suministro eléctrico corren peligro de verse afectados por el desprendimiento de tierra que se ha generado en uno de los meandros del cauce.

Antonio Urbano, vecino de la ELA de Castil de Campos, se muestra asombrado por el caudal con el que el río discurre por la zona. "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso", afirma, al pronunciarse sobre la construcción de la escollera. "He visto agua y riadas, pero así, comerse el río tanto pedazo como se estaba comiendo, nunca", añade.

Construcción de la escolleraen en un meandro del río Salado en Priego.

Construcción de la escolleraen en un meandro del río Salado en Priego. / Antonio Urbano

Trabajos difíciles por el mal estado del suelo

En los trabajos que se están realizando en el meandro, aún más difíciles por el estado del terreno y las condiciones meteorológicas de este miércoles, una de las máquinas empleada se ha quedado "literalmente clavada" en el cauce, ya que el caudal del río sigue creciendo con el aporte de las últimas precipitaciones que han descargado aguas arriba.

Este vecino confirma, de hecho, que la pasada noche han caído unos 45 litros hasta las ocho de la mañana, más lo que continúa lloviendo, "y con muchísimo viento", lo que complica las labores de la maquinaria.

